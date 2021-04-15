《當男人戀愛時》的「台式浪漫」：都2021年了，跟蹤、堵人真的不浪漫！

文：★彡魔法少女の電影紹介所⁣☆彡

「一分鐘就好，不要走，拜託。」

上映九天票房破億、且有望超越《哥吉拉大戰金剛》的《當男人戀愛時》⁣⁣⁣⁣⁣⁣，從上映至今，橫掃台灣各地戲院，平日晚間場次幾乎一票難求，為今年的台灣電影票房注入新活水。

若熟悉樂團茄子蛋的浪子宇宙三部曲，一定會在《當男人戀愛時》得到相同的感受。當然，這次主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉絕對是本片一大亮點之一。此外，我想特別提及的是，本片十分用心地雇用台語指導老師，也就是影集《做工的人》所聘用的林良儒老師，製作組願意投注資源在本土語言上，我覺得非常開心，在臉書上也有看到鄭順聰老師和茄子蛋阿斌的互動，相當可愛。

《當男人戀愛時》⁣⁣⁣⁣⁣⁣的命題其實非常有趣（也很老派），就是民間常說的「前世相欠債」。前世互欠，這輩子才會成為夫妻、互相拖磨（thua-buâ）、用愛來還債。只是電影改成今世債今世還，因一場債務糾紛而開始的戀愛，籠罩著互相虧欠的陰霾，最後用各自的方式，償還了愛情中的缺憾，成為一部送面紙也非常合理的電影。（真的有送面紙啦）

我欣賞片中演員的表現，也看見邱澤日漸強大的演技，早已大於帥氣的外表所得到的讚賞。許瑋甯毫無掩飾的雀斑，是賦予浩婷「真實」的象徵之一，但更多的是，演繹一位身處高壓環境、被疲倦纏身的堅毅女性，逐漸展現笑容的過程，都讓浩婷的存在更加真實。此外，蔡振南和藍葦華的點綴也為電影增色不少，加深了親情的層次，非常喜歡。

好的，以上，好話說完了。那是我4月12日打的文字。而4月13日我看到「強吻女主角」的新聞，非常難受。⁣

這是人身侵犯。 許瑋甯是演員，這種行為除了代表不信任他的演技，同時也在糟蹋他的專業。 當事人不反應不代表這件事沒有問題。⁣上一個說出自己性騷擾經歷的女星，叫鄭家純，說出來之後還是會被踏伐。⁣說了，被攻擊。不說，誰叫你不說。這就是社會的醜態。 我無意因這起事件抹滅整個劇組的用心，但我認為必須讓大眾知道這件事的存在。⁣

（以下內容是之前答應魔粉要討論的議題，內文有雷請斟酌觀看。)

1. 都2021年了，堵人真的不浪漫

上述我提到了《當男人戀愛時》⁣⁣⁣⁣⁣⁣的命題其實有點老派，老派不是錯，他只是複製了傳統的、異性戀的追求腳本。男追女必須鍥而不捨，拚命追、拚命堵，如果再配上一首〈等你下課〉就更浪漫不過了。

但幽微的地方在於，浩婷一開始是恐懼的，恐嚇和暴力一夕之間蜂擁而至，但這份恐懼卻被感動消滅了，於是他愛上了阿成。當然，劇本中的阿成是善良的，觀眾是上帝視角一定知道，但浩婷可是要九彎十八拐才會發現「啊，這個小混混原來內心善良」，而這段漫長的發現過程，就包含在鍥而不捨的求愛的裡面。

被跟蹤、被人堵，現實中真的超可怕的吧？還是說，面對電影，說出「因為是邱澤所以沒關係」會比較好？

有滿多人會替別人擔心「你這樣不就什麼電影都不能看了嗎？」，真的不用操煩，世界上有成千上萬的電影供我挑選，沒有少一部就會死的困擾。每段愛情的起源總是有千千萬萬種可能，他們之間的愛也是真誠深刻、甜蜜刺骨，但就是，都2021年了，堵人真的不浪漫。⁣

Photo Credit: 金盞花大影業

2.⁣ 「台式浪漫」到底是什麼？

我覺得應該有成千上萬個影評使用「台式浪漫」這個詞彙，但到底是什麼意思？之前應該有不少人聽過魔編的吐槽，所謂被形塑出來的「台式浪漫」就是草根、底層（最好是不務正業的混混）外加陽剛氣質的愛情腳本。

最近邱澤又成了帥氣台客的代表，嗯？我對台客一詞一直有很大的疑惑，為什麼是「客」？如果我是在地人為什麼是客？主客相對，照理說對外來者才用「客」，所以在台灣，誰是主？誰是客？至今還把所謂的草根文化放在「客」的位置，真的是真心認同這是在地文化嗎？（這不僅是電影的問題，我沒有單純針對本片，至少阿成是可愛的）

語言的使用更不用說了，從《廉政英雄》、《我們與惡的距離》、《逃出立法院》、《未來媽媽》全都一樣，生活比較落魄的、講話比較沒水準的、作惡多端的，全都講台語，為什麼？「小姐與流氓」的故事當然沒有問題，而是語言使用的問題，韓版全都講韓語就不會有這個問題，真的不得不說影視圈用台語來塑造角色真的太便宜行事了。（大家怎麼不敢拍張安樂這種標準國語的幫派份子？嗯？）

Photo Credit: 金盞花大影業

台語所代表的形象並非自然演變，而是在1970年代中國國民黨針對廣播、電視的語言限制所造成，台語、客語節目被要求每日不得超過一小時，國語劇的黃金時段亦不能使用台語、客語，除了下列三種角色可被通融：

罵髒話時 說話者是反派時⁣ 窮苦人、倒霉人

感覺和現在的形象差不多呢。魔編並非吹毛求疵，而是在台灣社會追求各項平權之時，也必須將「語言」納入其中才是。（再次聲明，不只是針對本片）⁣

結論

身為觀眾，我期待未來的角色刻畫不再使用語言區分，而是在號稱多元文化共融的島嶼上，真的能看見多元的創作。⁣

本文經★彡魔法少女の電影紹介所⁣☆彡授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航