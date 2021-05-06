《場景行銷模式》：「無限媒體時代」顛覆傳統行銷三個轉變，同時暗示了未來走向

文：馬修．史威茲（Mathew Sweezey）

有限媒體讓位給無限媒體

有限媒體時代（1900-1995年），顧名思義，是指媒體的創作與傳播僅限於那些擁有資本的人（主要是企業），而且通路會散播那些主導者所宣傳的所有訊息。那些限制意味著，雜訊的總量較少。這個時代催生了行銷的黃金時代（1955-1970年）、大型廣告公司的興起，以及對品牌的極度重視。行銷人員一次只傳遞一則訊息，每個人收到的訊息都一樣。

電子郵件在1971年首次出現時，只是幾百人使用的地下網路。直到1990年代，連線的個人電腦及郵件伺服器向大眾開放這個媒體後，電郵才真正開始被廣泛採用。4從那時起，隨著愈來愈多的消費者開始連線上網，創造內容、發推文、寫貼文、分享訊息（如前言所述），終於在2009年6月那天出現轉捩點。

當天，資料清楚顯示，個人超越了企業，變成規模最大、勢力最大的媒體創造者。此後，企業不再掌握媒體環境，通路開始為個別的媒體創造者展開優化。一個多世紀以來，品牌與組織的壟斷地位不復存在。

值得注意的是，多數人仍使用的市場行銷概念是有限媒體時代創造出來的，也反覆提出了很多次。直到2009年6月那天，媒體環境的根本基礎才發生改變。多數人都沒注意到這股風潮的跡象，例如個人如何在社群媒體上發起大規模的全球抗議活動。儘管人們使用社群和行動媒體的方法出現深刻的變化，很多人都沒料到，我們長期以來抱持的行銷概念竟然那麼快就過時了。

如今可以清楚看到，現代媒體不只是數量倍增，而是一個截然不同的環境，全都朝向同一個新目標。無限媒體時代不是一次向所有人傳遞一條相同的訊息（如廣告看板那樣），而是使用演算法，即時地把恰當的人與恰當的內容連在一起。這就是傳統行銷概念行不通的原因，也是高績效企業明白、低績效企業還搞不懂的關鍵。具體來說，無限媒體時代顛覆或取代了有限媒體時代的三個基本特徵：鼓勵消費者採取行動的人（who）、事物（what）、方法（how）。

這也同時暗示了未來的走向：行銷人員在場景行銷革命中必須做出的改變。

顛覆傳統行銷的三大關鍵

首先，有限媒體到無限媒體的轉變，重新定義了行為者（或參與者）是誰。個人取代企業，變成雜訊的主要創造者，所以如今消費者創造的雜訊是所有企業雜訊總和的三倍。雜訊不僅數量變多了，更是一種全新的型態，它們吸引消費者的原因不一樣，而且更有說服力（如下一個轉變所述）。

第二，有限媒體到無限媒體的轉變，也改變了我們做的事情（或者換句話說，改變了我們創造的雜訊種類）。場景取代了注意力，變成行銷的一貫手法。在有限媒體時代，行銷的一貫作法是吸引注意力，讓人把注意力從眼前的任務轉開，以便推銷訊息。在無限媒體時代，場景營造了一個體驗，以滿足每個消費者當下的渴望，藉此把品牌與消費者眼前的任務搭配在一起。這也帶出了第三個轉變。

第三，無限媒體時代改變了訊息傳達的最佳方式（或通路），動態體驗取代了靜態體驗。無限媒體時代的媒體環境是把焦點放在個人上，個人很重視體驗。行銷人員必須從資訊的創造者，轉變成各種品牌體驗的負責人及維持者，只在個人需要的時候及需要的地方才提供那些體驗。這正是高績效企業更擅長以訊息吸引消費者關注的關鍵。

接下來，我們逐一深入探討這三個轉變，以及在觸及當今的消費者時，這三個轉變分別意味著什麼。

改頭換面的雜訊創造者

2018年，地球上擁有行動裝置的人數（73億）5超過了擁有電力的人數（67億）。6那些裝置大部分都可以讓人用來創造、傳播、讀取想要的內容。

有史以來第一次，這麼多的媒體交流與吸收是可能達到的，幾乎毫無阻力。此外，裝置本身也會創造愈來愈多的內容：根據市場數據提供者IHS Markit的研究估計，到2025年，地球上每個人會有十五台連線裝置，每台裝置都可以在無人協助下吸收、創造、散播內容。

因此，無限媒體時代可說是名符其實，因為個人與其裝置主宰市場，或個人與裝置創造的內容日益增加等等趨勢，看起來都將無窮無盡。

因此，目前的雜訊量比1900年第一次統計時大了一百多倍，也就不足為奇。目前的雜訊也遠比以前複雜。如果我們統稱一切東西為雜訊，那是把非常不同的種類混在一起，並假設它們的功能相似，但事實並非如此。在有限媒體時代，媒體充斥著企業的雜訊，大多是廣告與行銷訊息。到了無限媒體時代，則多了個人雜訊，例如簡訊、社群媒體發文、電郵、其他裝置如app的通知。雜訊的種類之雜、數量之多，意味著我們必須更懂得精挑細選。

如今所有雜訊大致上都可以分成兩類：一是企業創造的，二是個人創造的（以及個人裝置創造的）。我們從這兩個視角來看雜訊時，就可以更清楚了解為什麼我們需要一場行銷思維革命來突破重圍了。

我們先來看企業雜訊，包括印刷廣告、廣播廣告、電視廣告、電郵活動、社群媒體廣告等等。每種主要的新通路出現後，企業雜訊量都會暴增。像是廣播（1920年）、電視（1940年），最後是網際網路（1990年）、社群媒體（2000年）。每個尖峰之後都會出現一個上限，也就是飽和點。超過那個上限後，要等下一個新媒體通路出現，企業雜訊才會成長。

這裡的重要結論是：企業雜訊是市場機會的副產品，而不是消費者欲望的副產品。

相較之下，個人與裝置創造的雜訊則有截然不同的成長模式：沒有飽和點。包括推文、發文、簡訊、通知、影片等等（僅舉幾例），這些雜訊的出現是從1990年代大量消費者使用電子郵件開始的，並持續以驚人的速度攀升。資料顯示，個人雜訊的數量在2009年已超越企業雜訊，而且這股趨勢再也沒有被逆轉。

個人雜訊量持續增加多年後，2018年消費者平均每天注意到500則雜訊：其中有150則來自企業，350則來自個人，企業雜訊明顯少於個人雜訊。在這樣的成長模式中，有兩點值得關注：第一，個人雜訊不僅穩步成長，而且似乎沒有飽和點，主要原因在於那是個人想要（許可）的。第二，由於許可的雜訊備受重視，很可能說服並鼓勵個人採取行動，效果遠比不請自來的企業雜訊好得多。

雜訊已大不相同

雜訊變得與過去大不相同，企業（亦即行銷）該如何突破重圍？答案是，它必須變得更像個人雜訊。

從有限媒體時代到無限媒體時代的第二個轉變，是雜訊本質上的巨變。以前，無論消費者正在做什麼，品牌與企業都可以發布任何雜訊以吸引消費者關注，而且雜訊愈大聲、愈閃亮、愈鮮明、愈大，效果愈好。

無限媒體時代改變了這一切：場景取代了注意力。換句話說，無論是Google搜尋、亞馬遜搜尋、蘋果新聞、電子郵件、臉書動態，或其他數位媒體，任何通路的演算法，只有在通路判斷那個體驗提供的場景足以推動個人參與時，才會選擇它。此外，只有當媒體的體驗符合當下場景的個人需要時，個人才會參與。

或許，證明場景重要性，以及有限媒體時代與無限媒體時代差異巨大的最好方法，是審視一下我們長期抱持的行銷基本觀念中，有哪些已經不適用。

書籍介紹

本文摘錄自《場景行銷模式：在無限媒體時代，突破雜訊，超越演算法，打造自動獲利的顧客旅程》，天下雜誌出版

作者：馬修．史威茲（Mathew Sweezey）

譯者：洪慧芳

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無限媒體時代，訊息多到爆，企業如何突圍以觸及顧客？

傳統行銷已死，演算法當道，讓消費者買單的關鍵為何？

體驗取代內容，什麼才是推動顧客旅程不斷前進的關鍵？

答案正是：場景行銷

我們正處於一場大規模的媒體革命中。消費者與電子裝置創造出來的媒體雜訊鋪天蓋地，傳統行銷模式逐一失靈。在這個全新的「無限媒體」環境中，廣告宣傳已不管用，消費者才是市場主人，而他們渴望的不是內容，而是體驗。品牌該如何建立新的行銷思維，突破雜訊，打造驅動消費者不斷前進的顧客旅程？

「場景，是我們必須用來突破無限雜訊、鼓勵現代消費者行動、驅動業績成長的革命力量。」本書作者史威茲，現為雲端軟體巨人Salesforce市場研究部門的負責人，他與研究團隊在分析全球一萬多家企業後發現，那些高績效的成長型企業都擅於運用場景，專注於為消費者打造完美體驗，滿足其欲望。

提取消費心理學的新研究與新見解，史威茲建構了符合「可得即用」、「顧客許可」、「全個人化」、「真誠同理」、「價值目標」的場景行銷模式：

可得即用：幫顧客得到當下想要的價值

顧客許可：取得顧客同意，提供他想要的東西

全個人化：品牌體驗個人化，提供體驗的方式也要貼近人心

真誠同理：品牌聲音、同理心、通路的作法必須一致

價值目標：與品牌建立更深的連結，超越產品本身

書中舉出不少生動的例子，印證當前卓越品牌如何善用這個全新的行銷模式，締造驚人成長。例如，賓士汽車的廣告預算是特斯拉的150倍，擅用場景行銷的特斯拉汽車銷售量卻是賓士的三倍。最後，作者提出一套完整的執行步驟，以及能有效觸及消費者的新工具、新技術。

這本書將永遠改變我們對行銷目的與實務的看法，徹底顛覆思考及打造品牌的方式，也為企業如何從數位行銷1.0成功轉型至2.0提供了具體可行的策略。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航