傳Apple Car與LG合作，鴻海這次吃不到蘋果？業界駁斥韓媒臆測可能失準

《經濟日報》引述《韓國時報》（The Korea Times）13日報導，南韓樂金電子（LG Electronics）與加拿大汽車零件供應商麥格納（Magna）的合資公司，兩家公司「非常接近」與蘋果簽約一起生產早期Apple Car。這意味過往與蘋果關係良好的鴻海暫時與Apple Car無緣，台廠要取得組裝訂單，還得等一等。不久，《中央社》引述業界人士則認為此次韓媒報導「真實性」仍有待觀察，強調鴻海在Apple Car占有先機，不認同韓媒說法。

（中央社）蘋果Apple Car進展備受關注，業界人士指出，蘋果對電動車仍三緘其口，鴻海與蘋果累積長期設計彈性與先期投產合作經驗，電動車輕量化一體成型車體製造技術成熟，在Apple Car進程上已占有先機。

韓媒臆測可能失準 鴻海在Apple Car占有先機

韓國媒體The Korea Times於13日報導，韓國LG電子與加拿大汽車零配件廠麥格納（Magna）集團，將合資設立LG Magna e-Powertrain公司，距離與蘋果（Apple）簽約打造初期蘋果電動車模組「非常近」，蘋果電動車原型車款預計2024年初亮相。有媒體解讀鴻海集團暫時無緣Apple Car代工。

不過熟悉蘋果與鴻海的供應鏈業界人士向《中央社》記者分析，韓國媒體先前也多次臆測韓國車廠與蘋果合作Apple Car的消息失準，韓國車廠也已否認，此次報導真實性仍有待觀察。

業界人士指出，蘋果公司洽談供應鏈合作，態度相當保守，並不會主動對外公布合作細節與內容，也要求供應鏈謹守保密原則；加上蘋果對投入電動車領域細節一直都三緘其口，這次報導內容，不太像是蘋果常見的行為樣態。

對於鴻海集團是否出局，業界人士指出，鴻海集團與蘋果工程師團隊互動密切、廠區也裝滿蘋果設計的設備，鴻海製造蘋果產品，已有設計彈性和先期投產的長期合作經驗，且鴻海在輕量化一體成型車體製造技術已經成熟，在Apple Car進程上已占有先機。

此外，去年10月鴻海積極推動的MIH電動車平台聯盟，截至今年3月29日止，已有全球1348家軟硬體廠商加入，這也是鴻海集團強攻Apple Car的有力後盾。

業界人士舉例指出，美系電動車品牌車廠Fisker原先也是與麥格納合作打造新車款，但是再找鴻海集團合作，就是看重鴻海在設計彈性和先期投產的製造能力；麥格納主要客戶以傳統車廠為主，在電動車領域的彈性設計量產能力仍有待觀察。

尤其在先進駕駛輔助系統（ADAS）結合電動車的發展趨勢下，車用電子化滲透率提高，鴻海集團過去製造組裝iPhone滿足蘋果技術要求，累積許多經驗。

產業人士向中央社記者透露，鴻海集團的輕金屬材料先前已切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，鴻海也打進其他電動車車殼設計，這代表鴻海在電動車的輕量化一體成型車體製造，經驗已經成熟。

法人舉例指出，鴻海集團在鋁鎂合金壓鑄成型以及半固態射出成型（thixomolding）製造技術，可提供電動車金屬結構零配件以及車身底盤產品。

市場持續高度關注Apple Car進展，供應鏈廠商日前透露，Apple Car已進入測試階段，部分廠商產品已開始送樣，以減速機構件為主，測試以試作、擷取參數、設計變更作業為核心。

供應鏈廠商推測，蘋果將在2022年決定Apple Car製造計畫，2023年完成測試作業，預期2024年量產，屆時蘋果不排除自建廠區製造Apple Car。

鴻海MIH聯盟逾千廠商 掌握三原則攻電動車

日前，鴻海集團董事長劉揚偉表示，迄今MIH電動車聯盟已有超過千家廠商加入，他認為台灣發展電動車適合「B2B」商業模式，MIH可掌握開放、出海口以及中立這三個原則，今年則是MIH聯盟扎根電動車的關鍵元年。

劉揚偉表示，電動車是台灣的歷史機遇，本因國內市場的限制，很難發展B2C商業模式，但卻可用「平台架構」，打造B2B商業模式，將人才聚集起來，這是最合適台灣的模式。

電動車平台有三個原則，首先就是「開放」，代表一起擁有、分享以及改善，透過軟、硬體的相互補拙。電動車產業不要重複投資，並降低開發成本和縮短開發的時程，才能使產品更快地進入市場，保有競爭力下發展得更好。

第二個原則是「出海口」，使MIH平台聯盟的會員，生意做更大，平台不能只是制定規範的平台，重要的是掌握出海口調整方向，成為相互合作的夥伴。

第三原則是「中立」過去MIH聯盟由鴻海催生，但今年7月後，是一個「獨立」運作的組織，並由MIH執行長鄭顯聰與鴻海技術長魏國章推動。

《天下雜誌》專訪鄭顯聰談到：「現在是台灣的好機會。能夠站在風口浪尖上，把附加價值做大，但前提是聯盟成員能有一顆開放的心，MIH希望可以打造出如同無印良品一樣，品質好、價格又不像LV那麼昂貴的產品，讓大家都想來貼牌」

面對外界對Apple Car紛擾與臆測，從鄭顯聰專訪中自信談到願景，可見MIH聯盟未來可受期待。業界人士仍強調，鴻海積極推動的MIH電動車平台聯盟，截至今年3月29日止，已有全球1348家軟硬體廠商加入，這也是鴻海集團強攻Apple Car的有力後盾，而未來鴻海的動向，也成為市場投資人矚目的焦點。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航