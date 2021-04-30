《「獺祭」的挑戰》：業界異端分子「獺祭」與其他日本酒有何不同？

文：弘兼憲史

曾有要用口嚼來製酒的時代？

工作結束回家後，我幾乎每天都會喝杯紅酒。我有許多紅酒相關的經驗，雖然是過去的事情了，不過也曾經跟隨潮流出過紅酒的入門書籍。雖然我也挺喜歡日本酒，但仍對日本酒那種獨特的氣味不太適應，因此在我心中，紅酒的地位還是比較高。

但是我第一次喝到「獺祭」的時候，真的非常驚訝。對於喜愛日本酒強烈氣味的人來說，也許會覺得少了點什麼，但這充滿果香的酒真的非常容易入口，在口中會留下餘韻感這一點也與紅酒有共通之處。在漫畫的最後一章我也有稍微提到，在旁人眼中看來，法國料理界巨匠喬爾・侯布雄可說是「愛上了獺祭」，可見這對於海外的人來說，是多麼具衝擊性的口味。

不過，在日本酒業界，由於「不聘用杜氏」「不透過中盤商販賣」「一年四季都依靠機械製造出來的才不是日本酒」等責難，獺祭確實被當成了異端分子。不管在哪個業界都一樣，如果有誰想要打破原先的常識以及價值觀，雖然不完全是樹大招風的情況，但就是會有股力量試圖打擊那個挑戰者。

但客人的眼睛是雪亮的。決定那款酒比較好喝、哪種口味令人感受到價值的畢竟還是消費者。販賣的專家們當然也很清楚現場購買者的意見。

「獺祭」在國內外都提升了日本酒的知名度，也對於業界的銷售貢獻良多，那麼獺祭與其他的日本酒究竟有何不同？讓我們來比較看看一般的日本酒與「獺祭」相異之處，以下就來看看漫畫當中無法詳細描繪的「日本酒」歷史。

日本酒的歷史可以一直回溯到彌生時代，據說在人們固定進行水稻農耕以後，九州地方及近畿地區就非常興盛製酒。在這個時代，會把加熱過的穀物放進口中咀嚼，以唾液中的酵素使其糖化，然後將吐出來的東西放置一段時間，便能夠造出酒，當時使用的便是這種「口嚼」方式。在新海誠導演的動畫電影《你的名字》當中也有提到這件事情，因此可能很多人會略略有印象，不過當時能夠進行這項作業的只有巫女而已。也就是說，當時的酒是非常貴重而且特別的東西。

之後到了江戶時代，酒分為新酒、間酒、寒前酒、寒酒、春酒等，一年四季總共有五次製酒的時間（四季釀造），當中尤以冬季時投料製成寒酒的「寒造」成果最為優秀，以目前的兵庫縣伊丹市為中心，逐漸向外推展當時已經確立的技術。

順帶一提，一六七三年（延寶元年）德川幕府為了統整酒造，因此下令禁止寒造以外的釀造方法，這才是酒造固定在冬季釀酒的最大理由。

現在仍然延續使用的「杜氏」制度也是從那個時候建立起來的，由於製酒成了只有冬季才會進行的工作，所以才交由外派的農民來執行。

這樣一來比較容易確保冬天仍有技術人員、同時也符合低溫及長期發酵等釀造條件，並且也為了避免發生饑荒時會需要白米存糧，因此只有在冬季才能使用米來製酒等，這些條件齊聚之下造就了「製酒＝冬季」這樣的文化。

大正時代（西元一九一二年到一九二六年）由於一升大小的瓶子開始普及，因此在酒的管理上也開始有了變化。到了昭和初期（西元一九二六年到約一九三 ○年），精米機被發明出來、琺瑯槽的出現、採取及分離酵母等技術都逐步革新，因此到了一九三五年左右，走向近代化的周邊機器幾乎都已經齊全了。

到了一九四三年，開始執行「一級、二級、三級、四級」的級別制度。在第二次世界大戰結束後，全國各地的製酒事業陸續恢復。之後在一九八九年，隨著酒稅法修改而引進了「特定名稱制度」，將酒依照原料及製造方法分為八種，至此終於開始推往日本酒新時代。

分類愈加複雜的日本酒

如同先前所述，由於酒稅法的修改，日本酒的種類變得非常複雜（特定名稱制度）。在那些對於日本酒感到有興趣而想嘗試的年輕人眼中，究竟這些分類是什麼、各自又有何不同呢？我想可能非常困難，因此就在此稍微解說一下。

雖然都叫做日本酒，但是區分為「純米酒」「本釀造酒」「吟釀酒」等，依其原料及製造方法不同，共分為八種（詳細請參考下圖表格）。這些酒必須使用根據農產物檢查法[1]所訂立的三等以上玄米，以及十五 %以上的白米製作酒麴。

Photo Credit: 圓神出版提供

一、純米酒

只使用「米、米麴、水」來製作的清酒。所謂清酒，是指以米為原料，必須經過過濾步驟，且酒精度數不滿二十二度的酒。也沒有添加酒精或者糖類等物品。因此添加了其他原料的「料理酒」或者未經過濾的「濁酒」都不能稱之為清酒。

二、本釀造酒

除了「米、米麴、水」以外，還使用了釀造用酒精的清酒。所謂釀造用酒精，指的通常是以甘蔗為原料，在發酵、蒸餾後製作出來的高純度酒精。添加用量為白米重量的一○%以內、精米比例[2]在七○%以下就稱為「本釀造酒」。由於無味無臭，因此是有著澄澈風味的日本酒。

三、「特別純米酒、純米吟釀酒、純米大吟釀酒」「特別本釀造酒、吟釀酒、大吟釀酒」

不管是純米酒或者本釀造酒，只要使用低溫發酵長達一個月左右的「吟釀造」法來製作，就可區分為下面幾個種類。

精米比例在六○%以下的酒稱為「吟釀酒」（若為純米則是「純米吟釀酒」）

精米比例在五○%以下的酒稱為「大吟釀酒」（若為純米則是「純米大吟釀酒」）

另外，就算沒有使用吟釀造法來製酒，只要精米比例在六 ○ %以下，又或者使用其他特殊方法來製酒的話，就稱為「特別純米酒」「特別本釀造酒」。但是這類特定名稱是讓廠商自行決定是否標示，並沒有標示的義務，舉例來說有些廠商雖然製作的是「大吟釀」卻仍標示「吟釀」等，這類名稱的標準並非絕對。

四、普通酒

若不屬於上述當中任何具備特定名稱的酒類，便稱為「普通酒」。在從前日本酒有級別制度時區分出來的「一級酒、二級酒」等名稱，由於長久使用之故，大多數人都對這類名稱有著親近感。後來也有酒造公司各自以「特撰」「上撰」「佳撰」等級別來進行區分，沿用至今。

「獺祭」屬於哪一種？

這是我曾經詢問櫻井博志會長的事情。「獺祭所有的商品精米比例都在五○%以下，那麼純米大吟釀和純米吟釀的差異是什麼呢？」

據說從以前就有很多客人提出這樣的問題。事實上旭酒造自己使用的標準比國稅廳還要嚴格，在他們的商品當中，精米比例在五○%以下的稱為「純米吟釀」，四○ %以下的才稱為「純米大吟釀」。（也就是說〈獺祭二割三分（精米比例二十三%）〉與〈獺祭三割九分（精米比例三十九%）〉是純米大吟釀；而〈獺祭45〉及〈獺祭50〉則分類為純米吟釀。）。不過目前已經將所有精米比例不同的商品，一律統一為「純米大吟釀」。

將白米一半以上都研磨掉才能製成的「大吟釀酒」，是每間酒藏使用各自的技術來挑戰精米比例製成，從這方面看來是非常奢侈的酒。但日本酒的複雜正在於，「精米比例高＝好酒」並非絕對，這同時也是日本酒的魅力。

註釋

[1] 針對種類及品質等參差不齊的農產品，依據一般交易商品等客觀條件來進行分類，使商品有一定的規範標準。目前規範的種類包含米穀（稻穀、玄米、精米）、麥（小麥、大麥、裸麥）、大豆、小豆、菜豆、新鮮切絲甘藷、蕎麥、澱粉共十個品項。

[2] 精米比例在日文中稱為「精米步合」，是將原料米（玄米）的表層（蛋白質、脂質、澱粉等營養素）削磨去除之後留下來的部分占整體的比例。比例的數值越低，則米粒的雜味就會越少，能夠讓飲用者享用香氣華美的酒。相反地，比例數值高的酒，雖然香氣較低，但能夠品嘗到活用白米美味的醇美口味。

書籍介紹

本文摘錄自《「獺祭」的挑戰：從深山揚名世界的日本酒傳奇》，圓神出版

作者：弘兼憲史

譯者：黃詩婷

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商戰經典漫畫「島耕作系列」作者弘兼憲史，首次為真實的企業發聲！

岌岌可危的深山小酒廠，如何打破傳統與窠臼，以科學化的數值分析、靈活的行銷……

打造出全世界最暢銷日本酒！

為什麼「獺祭」能獲前首相安倍晉三和米其林名廚侯布雄的青睞？

為什麼說到日本酒，大家馬上想到的就是「獺祭」？

每一口都同樣香醇美味的秘密，源自深山小酒廠奮鬥不懈的故事！

舉世聞名的日本酒「獺祭」，是一支來自山口縣旭酒造的純米大吟釀。它是日本國宴的常客，更成為出身當地的前首相安倍晉三，送給俄國總統普丁、美國前總統歐巴馬等領袖的禮物首選。

生產「獺祭」的旭酒造，也獲得米其林名廚侯布雄的厚愛，與其合作在巴黎開設餐廳，並成為首家在美國設廠生產的日本酒廠！

但是，多年前，旭酒造只是間鄉下默默無名的小酒廠。

一九八四年，完全是門外漢的櫻井社長面臨日本酒的市場萎縮、傳統製酒業的陋習、製酒人迂腐的觀念、地方通路的無所作為等困境，酒廠天天走在倒閉的邊緣。

他定下了做出最美味日本酒的目標，和員工們從零開始，挑戰「傳統才是王道」的守舊作法。他堅持原料只選用百分之百最好的酒米「山田錦」、將米精碾至超越業界的二割三分、運用不鏽鋼酒桶釀造，加上科學的數據化管理與行銷不透過中盤商等，歷經艱辛，終於成為了舉世聞名的優質酒廠。

同樣出身山口縣的漫畫大師弘兼憲史，以本書描繪出旭酒造歷經失敗與挫折，打造出受全世界喜愛的日本酒品牌的過程。書後並附有「獺祭」釀造的秘密，以及日本酒的相關知識，讓讀者深切了解並進入日本酒醇厚的美味世界。

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Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航