《獨裁者的廚師》：等一下我會帶你去見海珊總統，接下來發生的事全都是機密

文：維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）

早餐：賊魚湯｜伊拉克獨裁者海珊 & 廚師阿里

一天，薩達姆．海珊總統邀請朋友搭船遊覽底格里斯河，還帶上幾名侍衛、祕書跟我—也就是他的私人廚師。當時是早春傍晚，氣候很暖和，國內無戰事，所有人心情都很好。侍衛薩利姆跟我說：

「阿布．阿里，坐啊，你今天放假。總統說要做飯給大家，要做烤肉條。」

「放假哩……」我笑了笑，因為我知道海珊的字典裡沒有這個字眼。既然要做烤肉條， 我便開始準備烤肉要用的材料。我把牛肉跟小羊肉絞碎，比例各半，跟番茄、洋蔥及香芹和在一起放進冰箱，這樣肉在串到烤肉串上時，才會有比較好的黏性。我準備了一個洗手用的盤子，生好火，烤好口袋餅，用番茄和小黃瓜做了沙拉。直到完事，我才坐了下來。

在伊拉克，每個男人都自認知道要怎麼準備烤肉；即使不會，也沒人會打退堂鼓。海珊也差不多。他所準備的東西，大家基於禮貌都會吃，畢竟沒人會向總統承認他煮的東西不好吃。

我不喜歡他做菜，但轉念一想，烤肉條再怎麼做應該也不會差到哪去。要是肉已備好， 就把它插到烤肉串上壓開，再用手指捏緊，然後擺到烤肉架上烤幾分鐘，搞定。

船在河上航行。海珊跟友人開了瓶威士忌，然後去廚房拿肉和沙拉。

我坐在一旁等著看事情如何發展。

半個鐘頭後，薩利姆又來了，端著一盤烤肉條。「總統也幫你做了一盤。」我向他道謝，感謝總統的慷慨，接著掰下一塊肉放進口袋餅，咬了一口，然後……然後我整個人就突然著火。

水，快，水 ！

我把水灌下肚，沒用。

再喝一口。

還是沒用。我整個人依舊辣得不得了，兩個臉頰著火似的，就連牙齦也是，眼睛也開始分泌淚水。

我嚇到了，心想：「這是毒藥嗎？可是，為什麼？怎麼會？還是有人想要毒殺海珊，卻被我吃下肚？」

喝口水。

我還活著？

喝口水。

還活著……，看來這不是毒藥……

如果是這樣，他在搞什麼名堂？

我足足灌水灌了十幾分鐘，才去掉口中的辣味。

就這樣，我得知有一種醬叫做塔巴斯科辣椒醬。

那是海珊收到的禮物，而他不喜歡辣的東西，所以決定開個玩笑，把它試用在朋友身上，隨員也不例外。與此同時，我們整船人都忙著找水喝，好洗掉辣椒醬的味道，而海珊則坐在一旁，開懷大笑。

二十分鐘後，薩利姆回來問我味道如何。我怒氣沖沖地回嗆：「如果是我這麼糟蹋肉， 海珊會一腳踹在我的屁股上，要我賠錢。」

海珊有時的確會這麼做。如果有東西不合胃口，他就會叫人賠錢。賠肉錢，賠米錢，賠魚錢。這時他就會說：「這根本不能吃。你得付我五十第納爾（伊拉克的貨幣單位） 。」

所以，我也是這麼對薩利姆說。只不過，我沒想到薩利姆會把我的話轉述給總統聽。當海珊向薩利姆問起我的反應，那傢伙回答：「他說要是他煮這種東西出來，總統就會一腳踹在他的屁股上，要他賠錢。」這話還是當著海珊所有客人面前說的。

海珊要薩利姆把我帶過去。

我嚇死了，心裡慌得不得了，不知道海珊會做何反應。沒有人會批評他，沒有人會這麼做。部長不會，將軍不會，更別說一介廚師。

就這樣，我來到海珊面前，心裡很氣薩利姆把我供出來，也氣自己講話不經大腦。海珊跟他的朋友坐在桌前，桌上還擺著烤肉條跟幾瓶開過的威士忌。有些人眼睛還是紅的，看得出來他們也試了塔巴斯科辣椒醬。

「聽說你覺得我的烤肉條不好吃。」海珊口氣嚴肅。

不管是他的朋友、侍衛，還是祕書，所有人都看著我。

我越來越害怕。我不能突然開始稱讚他的菜，這樣大家會知道我在說謊。

我開始想我的家人，想我的妻子，想她在做什麼，想孩子們是不是已經放學回家。我不知道接下來會發生什麼事，但我的心裡已經有準備。

「你覺得不好吃……」海珊又說了一次。

然後，他突然開始大笑。

他一直笑，一直笑，一直笑。桌前所有人也開始跟著大笑。

然後，海珊拿出五十第納爾給薩利姆，並且說道：

「阿布．阿里，你說得對，這很辣。這浪費掉的肉錢，我賠。我再幫你做一份烤肉條， 但不加塔巴斯科辣椒醬，你要嗎？」

我要。

因此，他為我做了一份沒有塔巴斯科辣椒醬的烤肉條。這一回，味道很好。但我跟你說，再怎麼不會做菜的人，做出來的烤肉條也不會差到哪裡去。

「等一下我會帶你去見海珊總統，接下來發生的事全都是機密」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1997年，照片中間人物即為海珊正在巴格達主持會議。

起先，我並不知道自己要為海珊工作。

是名叫沙伊．朱哈尼的服務生告訴我，我得去城外一座宮殿報到，那裡離機場不遠。他說那裡有份額外的差事在等著我。

我沒有多想，因為觀光部每隔一段時間就會指派額外任務，比如有哪個外國部長來了， 又或者是有哪團訪賓到了，再不然就是有人生日，得給對方做些糖果、糕點。我沒有臆測這回又要做什麼，而是直接搭車前往目的地。到了之後，有人放我過管制閘門，有人檢查我是否攜帶武器。接著有個人出來接我，說他叫卡米爾．漢納。對方跟我握手後開口：

「阿布．阿里，有件事你得知道，我的單位負責護衛海珊總統安全，等下就帶你去見他。」

「什麼？」我以為對方在開玩笑。

「等一下我會帶你去見海珊總統。」對方認真地複述。「接下來發生的事，總統跟你說的話，全都是機密。」

我不敢相信自己的耳朵。我在部裡工作了很多年，從未聽聞有任何人幫總統煮飯。我怎麼會突然就跑到那裡去了？我一點頭緒也沒有。

我得簽一份切結書，說我無權將在海珊家裡看見的任何東西告訴別人。切結書上還寫到，如果我違背誓言，就得接受絞刑。

接下來的發展有如電光石火。踏進宮殿不到十分鐘，我人已經站在了海珊面前。我腦中開始拼湊出一些線索。半年前主管請我寫一份履歷，要我填寫所有一起工作過的人及我的家人姓名。當時我還得去警察局申請良民證，跟履歷一起交上去。警察找上我父親與阿巴斯， 問我是怎樣的人，有沒有常喝醉，喝醉後會不會鬧事，會不會跟人打架，有沒有跟外國人、庫德人或宗教激進份子接觸，有沒有過法律糾紛。最後，他們還問有沒有客人曾投訴我下毒。他們也去了醫院，跟我的朋友談過。

當時的我以為這很正常，畢竟我要為各國國王煮飯，他們勢必得問這些問題，免得後來發現我其實是個瘋子。

現在想來，他們當時就已經準備要把我派去海珊那裡當廚師。所有人在好幾個月前就開始悉心準備，只有我被蒙在鼓裡。海珊行事喜歡出人意表，也因為這樣，他總是佔有優勢。

然而，我當時對此根本一無所知。這一天，我意外站到了總統面前。他看著我，問道：

「你是阿布．阿里？」

「是，總統。」我幾乎說不出話。

「很好。給我做一份炭烤肉串。」

我向總統行了個禮，然後走向廚房。

我可以拒絕海珊嗎？我不知道，但我寧願不要知道答案

卡米爾．漢納陪我去廚房。後來我才知道，他父親也是海珊的廚師，但準備要退休，而我就是要來取代他父親。本來這是幾個月後才會發生的事，不過總統的另一個廚師生病了， 所以漢納只來得及把我全身掃過一遍，就決定提前讓我上工。

一整天，他都陪著我，跟我說這個地方的故事，說在海珊底下工作是什麼樣子，而我則邊聽邊做炭烤肉串。你要把肉切成丁，撒上鹽和胡椒，然後像串烤肉一樣，把肉串好，放到火上烤。我還用番茄與小黃瓜做了沙拉，好搭配炭烤肉串。半個鐘頭後，一切都準備就緒， 卡米爾把菜端給海珊。再過二十分鐘後，他回來了。

「總統要你過去。」他說。

對廚師來說，跟剛吃過自己做的菜的人說話，是一件很尷尬的事。如果這人還是一國的總統呢？簡直尷尬兩倍。

不過海珊很滿意。

「阿布．阿里，謝謝，謝謝你。你的確是位很好的廚師。」他稱讚我，不過炭烤肉串也不是多複雜的料理就是。

然後他給我一紙信封，裡頭有五十第納爾。按今天的幣值來算，大約是一百五十美金。

「我希望你會同意為我工作？」他接著問。

我行了一個禮，想都沒想便答：「當然，總統先生。」

我可以拒絕海珊嗎？我不知道，但我寧願不要知道答案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1998年，海珊在拜訪撒拉丁（Salahdeen）省一個村子的途中，在戶外與人民一同煮飯。

就這樣，我沒實現在飯店工作的夢想，反倒成了總統的廚師。

我們管海珊住的地方叫「農場」。那裡正在蓋他的官邸，但那時海珊還沒開始大肆興建巨型宮殿。那塊地很大，上頭也真的有一座農場：來自提克里特的人在那裡養雞、山羊、綿羊和乳牛。屠夫吉亞德和他的四名助手每天都會殺掉一頭羔羊和幾隻雞，讓我們有新鮮的肉可吃。那裡有種椰棗，也有一座菜園和一座小湖，每當海珊想吃火烤瑪斯古夫時，就會有人去湖裡抓魚。他很喜歡烤鯉魚這道菜。

農場是一個很舒服的地方。

這裡的廚師總共六位，再加上當中有兩人一直都是為海珊的妻子賽吉妲工作，可說是我工作至今人數最少的團隊。賽吉妲是海珊的舅舅土爾法的女兒。這兩名廚師，一位叫沙奇爾，是上一任總統貝克爾的總廚。海珊並沒有解雇他，但似乎也沒完全信任他，所以讓他跟第二位廚師哈畢布一起為第一夫人服務。我大概每幾個禮拜才會見到他們一次。

賽吉妲有自己的住所，雖然心裡懷疑丈夫不忠，但丈夫一直都在工作，幾乎沒回家，所以她一定什麼都不知道。為了保險起見，賽吉妲總是氣呼呼的，只要有機會便出國旅遊、大肆採購。

剩下的四名廚師，也包括我在內，分兩班制輪流上工，一天工作，一天休息。跟我輪同一班的是馬可斯．伊薩，出生於庫德自治區的基督徒。卡米爾．漢納常常來找我們，他很喜歡我。我從他們那邊得知，我因為炭烤肉串而得到五十第納爾並非特例。海珊在他心情好， 想要其他人也跟著覺得滿意的時候，就會左右發錢。你在這種日子裡做了他覺得好吃的東西，對吧？所以你就拿到了禮物。

我跟馬可斯會把拿到的小費平分，一人一半，誰也不佔誰便宜。要是我有拿到額外加給，就會把一半分給我的替手，而他也跟我一樣。

因此，為海珊工作要費很多功夫猜測，猜他哪天心情比較好，趁機煮他特別喜歡吃的東西，其他的日子裡則不要礙著他的眼。不，我並不害怕他會對我做什麼不好的事。但要是我在他心情不好的時候，煮他不喜歡吃的東西，他就可能會要我賠肉錢或魚錢給國庫。這種事發生過非常多次。比方說，他吃了什麼東西，覺得太鹹，就會叫我過去。

「阿布．阿里，誰做炭烤肉串會他媽的加這麼多鹽？」

碰上他想找碴的話，不管是歐姆蛋，還是他特別喜歡的秋葵湯，做什麼都沒差。他會抓著鹽這一點興師問罪，但我還沒來得及回答，他便厲聲斥道：

「你要把這些錢賠給我。卡米爾，你幫我看好了，一定要叫他賠五十第納爾。」

通常他的指控都不是真的，只不過是他心情不好，所以到處遷怒。不過這錢可不得不賠。我跟馬可斯兩人甚至開玩笑，每次廚房裡要我們其中一人要去見總統的電話響，馬可斯會在還沒接電話前就先大喊：「五十第納爾— ！」

不過等過幾天海珊的心情比較好後，就會想起他扣我薪水，然後對卡米爾．漢納說：

「我們的阿布．阿里今天做的小扁豆湯很美味，鹽加得恰到好處。把你上次拿走的錢還給他，再另外給他五十第納爾。」

我們做的湯味道大概都差不了多少，不過海珊就是這樣的人。你永遠不會知道他要出什麼招。有時他會罰我們錢，有時他會還我們錢。每到月底，我所領到的錢總是會比原本的薪水多。

每年我們都會收到兩件義大利裁縫師特別製作的全套新衣。我們也會拿到廚房用的服飾——圍裙與高、矮廚師帽，以及兩組有背心的全套西裝。有時海珊出國時會帶上我們，我們看起來得夠稱頭才行。每年都有一名裁縫從義大利遠道來皇宮，替為海珊工作的所有人量身，然後回去他的工作坊製衣，再空運過來。

還有一件事說出來你一定會很嫉妒：海珊每年都會為我們買一輛新車。每一年的款式都不同，三菱、富豪、雪芙蘭的Celebrity等車款我都拿過。每年的這一天，行政人員就會拿走我們原本的車鑰匙，然後把新車的鑰匙交給我們。不會有人問你什麼，你就是去上班，然後下班時車庫裡就有輛新車在等你。

書籍介紹

本文摘錄自《獨裁者的廚師》，衛城出版

作者：維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）

譯者：葉祉君

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飢餓是不服從的懲罰，飢餓能維持秩序。

食物，即權力。沒飯吃的恐懼，就是餵養獨裁者的佳餚。

跟著廚師的真實人生，走進獨裁者的世界

天生說書人、《跳舞的熊》作者 沙博爾夫斯基 令人食指大動卻不寒而慄的報導之作

費時四年．橫跨四大洲．挖掘五位獨裁者與私廚的真實故事

透過廚房的門，看見二十世紀獨裁歷史的縮影

伊拉克獨裁者海珊屠殺庫德人後能否安穩吃飯？烏干達惡魔總統阿敏真的會吃人肉嗎？波布如何一邊大啖木瓜沙拉，一邊用飢餓控制柬埔寨？阿爾巴尼亞革命家霍查，革命革到廚師頭上，還要如何繼續幫他煮飯？卡斯楚把美國逼到核戰邊緣，卻喝著可口可樂發起共產古巴的飲食新革命？

獨裁者吃什麼？飲食是否反映獨裁者的為人？更重要的是，什麼樣的人會去餵養獨裁者？當飲食與權力相結合，飽餐一頓是否能改變歷史與個人的命運？

如果獨裁者最愛的滋味，廚師最知道，那有沒有可能，這些掌廚人不只是餵養獨裁者，還窺見了獨裁掌控人心的祕密？

為了回答這些疑問，最會說故事的波蘭作家沙博爾夫斯基，耗費四年走訪五位獨裁者身邊的御廚。他用最私密的視角，幽默且犀利的報導文學筆法，從「伴君如伴虎」的廚師們身上，挖掘出獨裁者們最令人食指大動（或最令人反胃），也最不寒而慄的真實故事。

本書特色

讓美食與歷史愛好者無法抗拒、只有獨裁者私廚才知道的真實故事

本書是一道料理繁複、別出心裁的佳餚，在這道佳餚的最外層，是六則精彩的故事。作者用第一人稱的敘事角度與文學般的筆法，挖掘了曾替獨裁者效力的廚師的親身經歷。這些故事時而生動詼諧、時而魔幻荒誕，在在讓享用本書的讀者能對廚師心境與獨裁者的世界能有最直接的認識與感受。

挖掘獨裁者的真面目，呈現獨裁專制的細微之處

撥開故事的外層，內餡裡藏著對「獨裁」與「服從」現象的反思。前作《跳舞的熊》以熊喻人，探究人們懷念威權桎梏的原因；本書則以廚師為象徵，細火慢燉地追問：為何有人會餵養怪物一般的獨裁者？

一部當今仍在上演的政治寓言

這道料理的核心，其實是自由的滋味。過去幾年，全球見證了一樁樁政治強人乘勢而起與民主自由的黑暗時刻，世界比以往更迫切需要理解人們服從威權的原因，以及警惕自由的得來不易。

透過廚房的門，透過獨裁者的廚師，我們或許能夠參透獨裁者的食譜，找出獨裁的祕密。

給台灣讀者的作者序

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航