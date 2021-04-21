【串流大平台】蘋果為什麼想發展Apple TV+？令人摸不著頭緒的商業模式，背後圖的是什麼？

上回介紹完Netflix與Disney Plus兩大串流影音巨頭，如何在當今娛樂產業數位化革命的浪頭上，引導產業與消費市場航進一個深不可測的未來。當然以上兩家公司對於今日影視產業的重要性不言而喻，但是我們又怎能忽視讓影視、音樂、出版等內容產業邁向數位化的超強推手：蘋果公司呢？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Apple TV與Apple TV+的差別

從iPod、iTunes、App Store、iPhone到Apple TV，蘋果公司的產品一次又一次在數位內容產業投下震撼彈，而在串流影音平台逐漸攻佔主流市場的趨勢下，蘋果公司也加入了Netflix與Disney Plus等公司的行列，於2019年11月正式推出旗下串流影音平台Apple TV+。

蘋果公司的執行長堤姆庫克（Tim Cook）在2019年初正式宣佈Apple TV+的發表會上，祭出了第一支宣示意味的宣傳影片，為大家預告即將登上Apple TV+的節目，蘋果公司還發布另一支影片，預告未來史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、達米恩查澤雷（Damien Chazelle）等導演的新作都將在Apple TV+獨家上映，而這些巨星雲集的創作陣容，訂閱費要價為每月4.99美金，不只跌破了原先外界對於蘋果產品高價的預期，也是目前市面上主流串流影視服務的最低價。

然而，在這麼擁擠的串流影視市場，即便是在數位內容產品方佔有極高市占率的蘋果公司，要經營起自家營運的串流服務Apple TV+也是困難重重，至少從我的認知中，仍有不少人至今依舊搞不清楚Apple TV跟Apple TV+到底有什麼差別。

簡單來說，Apple TV是蘋果公司於2007年首度推出的機上盒產品，日後也以App應用程式的模式發行在Roku、Amazon Fire TV等其他機上盒產品中，Apple TV的概念是希望能將所有市面上的影視內容匯聚在單一入口平台，你可以將Netflix、Disney Plus、Hulu等帳號與Apple TV連結，如此一來你不必再去納悶要登入哪個頻道才能觀賞《怪奇物語》，也不需要經歷換看下一個節目還需要切換頻道的繁雜過程，所有的節目與頻道都可以透過Apple TV登入。

另外，當你要尋找新節目觀賞時，也只需在Apple TV的搜索欄位輸入片名，Apple TV會顯示哪個頻道可以觀看該節目，並直接透過Apple TV平台播放，同時也會推薦不少其他頻道的類似節目，對於有訂閱多個不同串流頻道的使用者來說，這確實是個相當方便且省時省力的平台。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

在對Apple TV有基本認識後，你可以將Apple TV+理解成蘋果公司推出的一個類似Netflix的串流影視頻道，當然也可以與Apple TV連結，成為眾多頻道中的其中一員，而在Apple TV+中，則可以觀賞其獨家的節目與電影內容。

作為今日世上市值最高的科技公司之一，要跨足影視內容的製作與發行仍是個新生菜鳥，但也幸虧蘋果公司為Apple TV+投入大筆鈔票金援，讓Apple TV+在仍未上市前便受到極大注目，也吸引無數頂尖導演、製作人、演員們加入其創作行列，Apple TV+至今給我的感覺像是早期的Netflix：精緻且野心十足、對於內容的投資毫不手軟、內容雖少但每部的品質都有一定水準。岔題一下，很難想像曾經只要是Netflix原創作品便是一種品質保證，但在今日的Netflix海量片庫策略下，這光彩早已消退。

品質保證的影視內容，卻少了巨大IP系列

2019年Apple TV+正式推出時，為觀眾帶來了首輪的原創作品，包括「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的末世科幻影集《末日光明》、兩大女王珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon） 主演的《晨間直播秀》（這兩位女星光是一集演出的片酬就高達200萬美金，創下小螢幕的紀錄）、驚悚片名導奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）帶來的《靈異女僕》等作品，評價上普遍優異，但事實上在觀眾與市場之間反應未達預期。

經歷了雷聲大雨點小的2019年末，剛跨入2020年，全世界遭逢新冠疫情這場世紀重災，好萊塢片廠電影紛紛延期，不少片廠更決議將電影轉售給串流平台以即時回收現金流，例如派拉蒙賣給Netflix的《芝加哥七人案：驚世審判》成為本屆奧斯卡的強勢角逐者。

而資金比Netflix更豐裕的蘋果公司也當然不缺席，以7000萬美金從Sony手上買下了湯姆漢克（Tom Hanks）主演的二戰電影《怒海戰艦》，在7月獨家於Apple TV+上線後，吸引不少觀眾註冊帳號觀賞，總算為Apple TV+迎來了第一部主打的重量影片。而在不久後，由「美國隊長」克里斯依凡（Chris Evans）主演的法庭懸疑影集《捍衛雅各》，同樣也引發一股觀賞熱潮。

一連推出兩部熱門作品的Apple TV+，看起來腳步逐漸站穩了，但也因為《怒海戰艦》與《捍衛雅各》兩部作品的商業性質，與Apple TV+的其餘原創作品有些落差，不少Apple TV+的內部與外界傳言，開始討論起在內容策略上是否需要重新擬定並修改，甚至一度有傳聞Apple TV+未來將走上Netflix路線，除了定期推出自家獨家內容外，也考慮從其他公司取得熱門作品的播放授權，在Apple TV+上以非獨家形式播放。

不過Apple TV+至今仍在新聞稿中以「唯一全獨家內容的串流平台」自居。因疫情即將延期滿兩年、至今仍與觀眾無緣的最新龐德電影《007：生死交戰》，去年底更傳出蘋果公司有意向製作公司MGM出價4億美金的天價，讓這位英國情報員成為Apple TV+的門面招牌 （Netflix據傳也角逐這場競標），這項消息最終沒有進一步的更新與下落，但至少透露了Apple TV+如要成為串流市場的重量級玩家，勢必得改變現在的方向。

不過，邁入第二個年頭的Apple TV+，看起來發展愈來愈順暢，至少以我自身與不少身邊業界人士的使用經驗，目前真的很難不被Apple TV+的內容所吸引，近期推出的作品都讓我每週五甫上線就迫不及待打開來觀賞。

運動喜劇影集《泰德拉索》在社群網路上引發極為熱烈的迴響，也是本屆金球獎、各大工會獎、艾美獎的超強黑馬，改編自美國女詩人愛蜜莉狄金森（Emily Dickinson）生平的《狄金森》與架空歷史劇《太空使命》，我可以直接大聲說絕對列入近期最出色的影集行列。

Apple TV+在某方面來說，也讓人聯想到HBO或是FX的路線，產量雖然稀少，但產值方面絕對有所保證，當然也不是說Apple TV+上沒有讓人失望的作品 （我個人即非常厭惡《末日光明》），但每部作品在市場上皆有其獨特性。

平心而論，Apple TV+沒有如Disney Plus或是Netflix手上已經發展出巨大的IP系列，因此Apple TV+製作的內容，整體來看比其餘平台的內容力求其獨特性、也更加突出 （就像早期的Netflix）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

力求聚焦原創與獨家內容，日舞影展《Coda》惹爭議

Apple TV+同時也在家庭內容上投入不少資源，除了獨家取得以史努比為首的《花生家族》授權，讓觀眾能觀賞不少該系列的舊作，Apple TV+還另外製作了兩部該系列的全新影集，在Apple TV+上還有不少有趣的動畫與兒童節目，無非是為了搶攻家庭市場。

在本屆奧斯卡入圍名單中，Apple TV+旗下的原創作品《怒海戰艦》獲得最佳聲音提名，優異且製作品質精良的手繪動畫《狼行者》入圍最佳動畫長片。Apple TV+在隨後的新聞稿中，帶有些驕傲的語氣指出Apple TV+的原創內容至今已在各大獎項贏得總計81座獎項，以及329項入圍，而僅僅創立一年便獲得奧斯卡獎提名，則是「其餘串流平台都沒有的成就」。

Apple TV+近期最受注目的新聞，即是在前幾個月剛落幕的日舞影展上，以2500萬美金的價格買下美國電影《Coda》的全球發行版權，打破日舞影展成交價碼的最高紀錄，這部改編自2014年賣座法國片《貝禮一家》的電影還獲得了影展的評審團大獎與觀眾票選獎。這項成就當然讓Apple TV+與《Coda》在競爭緊湊激烈的日舞影展滿面春風，但另一方面也引發部分媒體與業界人士的關注與焦慮。

首先，法國原版《貝禮一家》在推出時獲獎無數，其美國改編版在參加日舞影展前，甚至是製作時期，便以預售的形式出售版權給世界各地的發行商，《好萊塢報導者》的其中一篇報導便回顧，《Coda》的北歐版權早在電影完成製作的兩年前便預售給了當地的發行公司Nordisk Film，而該公司也表示他們會依據原計劃發行《Coda》。

另外還有買下義大利地區版權的Eagle Pictures，該公司執行長表示電影早計畫好於2021年聖誕節上映院線，而串流、電視、居家娛樂的發行授權也早已完成簽約，Eagle Pictures當初買下了電影於義大利的20年獨家版權，因此當法國公司Pathé （法國原版與美國改編版的主要製片投資方） 在日前來詢問是否能將版權轉賣給Apple TV+，他斷然拒絕了這項提議。

《獨立報》也有一篇文章報導此現象，並結論表示，Apple TV+根本尚未與世界各國的在地發行方溝通，就直接宣布了他們剛敲下的天價交易，如今也只能慢慢跟一家又一家的公司重新談判，看是否有機會能買回版權。

像Netflix、Apple TV+這些規模佈局全球的串流服務，一般來說都希望最好能直接買下全球的獨家版權，《Coda》的這場現象某方面來說透露各家串流平台強勢踏入影視市場，往往惹得市場風波不斷，但至少Apple TV+這回賺進了版面，同時向市場釋放清楚的訊息——可別小看我們蘋果公司深不見底的口袋，也別小看我們願意對優質內容所端上談判桌的價碼！

令人摸不著頭緒的商業模式，蘋果圖的是什麼？

Apple TV+在前些日子更推出一部影片，預告其2021年即將問世的新節目，又是一場炫耀性十足的火力展示 ，內容上Apple TV+已經取得了些微成就，但其商業模式仍是讓不少人摸不著頭緒。至少對我來說，我從2019年11月一上市便開始訂閱Apple TV+，但至今即將近兩年的訂閱期間，我從未真的付過半點訂閱費用，到底為什麼會這樣？

這個要從蘋果公司一連串的策略回顧，2019年11月Apple TV+上市時，當時配合新出的iPhone手機作為促銷，蘋果公司宣布凡購買任何iPhone、iPad、Mac產品，便能獲得Apple TV+的一年免費訂閱，於是在當時剛換新手機的我，便獲得了Apple TV+直到2020年11月的免費訂閱優惠。

而到了2020年11月，蘋果公司宣布將免費優惠延長至2021年2月，接著又在2月時宣布延長至2021年7月，於是將近兩年的時間，我幾乎看遍了所有Apple TV+的影集與電影，卻從未付過任何訂閱費用給Apple TV+。

這跡象背後當然不是什麼好兆頭。說實在，許多人認為Apple TV+只能使用蘋果產品收看的觀念仍根深蒂固 ，事實上，Apple TV+有推出網頁版，其App應用程式也可以透過多數機上盒產品安裝，加上Apple TV+的熱門節目實在是太少了，普遍觀眾收看內容的首要是熱門程度，內容品質反倒是其次。有項調查數據指出Apple TV+於2020年估計有4000萬使用者，但當中絕大多數恐怕是跟我一樣，至今仍在其免費使用的階段，等到今年7月優惠到期時，預期會有大量的退訂潮 （要是Apple TV+又再度延長優惠期則另當別論）。

既然Apple TV+的帳面數字來看實在不怎麼亮眼，那蘋果公司到底圖的是什麼？一如我在Apple TV+推出初期，即有預感蘋果公司絕不是只希望能增加訂閱數字，蘋果公司在去年推出的整合性訂閱服務Apple One，某方面證實了我的預感。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

使用者支付14.95美金至29.95美金不等的Apple One訂閱月費，便可同時享有音樂串流Apple Music、影視串流Apple TV+、遊戲Apple Arcade、雲端空間iCloud、新聞平台Apple News Plus、運動健身平台Apple Fitness Plus等六項服務，這或許才是蘋果公司的真正目標！

蘋果公司是今日市面上少數業務包攬硬體設備、音樂、影視、出版、雲端空間、遊戲、應用程式等媒體服務的巨大集團，而Apple One正是將其所有服務整合成一個產品的組合，用白話一點的方式解釋，蘋果公司希望給消費者一個包羅萬象的「蘋果式生活」，因此重點從來不是多少人訂閱Apple TV+，而是讓Apple TV+為其「蘋果式生活」添增豐富性的看點，並且從中與其他資源進一步串連，例如，你在觀賞Apple TV+影集時，聽到一首好聽的配樂歌曲，便能至Apple Music將歌曲加入至播放清單中，日後使用Apple Fitness Plus運動時可在背景播放，形成一個整合式的生態圈。

不過Apple One這個概念到底有多少消費者會買單，至今似乎仍不得而知，或許下次蘋果的發表會能得知相關資料。

結論

單看Apple TV+的服務而言，我認為在蘋果公司的豐富資源支撐下，應該不需要面對Netflix那種不成功便成仁的經營壓力，對於內容的用心要求也吸引不少創作者來為其開發新內容，從今年的宣傳片中便看到不少值得期待的節目，未來仍有相當大的發展空間與潛力。至於即將逼近的7月免費優惠到期日，屆時必定有不少人會選擇退訂，除非Apple TV+在那之前買下《007：生死交戰》，我真的是太想趕快看到007大展身手了！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航