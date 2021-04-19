美股泡泡快破了嗎？看上次股價腰斬後的數字透露出什麼訊息

文：楊森

隨著新冠疫苗開打、刺激政策上路，景氣復甦預期日趨樂觀，儘管如此，攀上歷史高峰的資本市場卻躊躇不前。經過1年大漲，泡沫疑慮開始萌芽，華爾街資深投資人格蘭森（Jeremy Grantham）說美股終於變成「史詩級泡沫」，引發許多議論。

美股漲太猛，泡沫化兩極論戰

格蘭森的史詩級泡沫，是從2009年3月全球金融危機後的谷底開始算，標普500指數在其後的漫長12年中，到今年3月創下歷史高點，足足上漲近5倍，年化報酬率16.3%。即使去年2、3月在新冠疫情衝擊下，標普500曾暴跌35.4%，但2020年全年依然維持同樣的16.3%漲幅。

而如果把去年大跌後的谷底當作新多頭起點，累計到今年第1季歷史高點，短短1年漲幅更是驚人，其中以代表科技股的那斯達克指數最搶眼，漲幅高達113.8%；代表美股大盤的標普500上漲81.8%；而且不僅美股獨強，反映全球市場的MSCI世界指數同樣勁揚81.3%，新興市場指數上漲92.8%。

如果簡單定義泡沫是大漲後出現大幅下跌，譬如1年內先大漲100%，隨後1年大跌50%，那麼近年來的股市強勁走勢，難免讓人產生泡沫疑慮；畢竟過去1年近一倍的漲勢，近乎走完了半個泡沫的歷程。

面臨新冠疫情衝擊，股價之所以快速大漲，主要是寬鬆貨幣政策的超低利率，推升市場評價逐步攀升。而儘管股價相對企業獲利已處在高位，但相比極低的利率水準，投資股票依然具有吸引力。

此外，散戶投資人的回歸也對推升股價發揮一定作用。《華爾街日報》報導，去年個別投資人占美股成交量19.5%，比前一年增加超過4個百分點，更比10年前增加一倍。國際清算銀行（BIS）的報告也顯示，美國散戶投資人的影響力從2017年後開始提高，2020年市場大跌後進一步擴大。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

BIS指出，散戶投資人比較容易被個股的投機性所吸引，而且很容易根據非基本面訊息進行交易；此外，美國散戶的融資槓桿規模到去年底創下新高，尤其是3月暴跌後，融資大幅增加6成以上；而且散戶會藉由買賣選擇權來投資個股，更形擴大槓桿規模；最後，散戶還利用社群媒體組織協調買賣特定股票，使股價波動更為劇烈。

散戶回歸不僅美國如此，日本、台灣也一樣。《日經新聞》報導了日本新股民的大量湧現；台灣散戶則大批搶進台積電股票，去年初台積電股東人數還不到40萬人，短短一年即暴增超過100萬人。股價大漲吸引散戶，散戶搶進推升股價，兩者是因也是果。只是過度槓桿、同方向押注的羊群操作，只會加大市場的波動。

不過，一年近一倍的漲幅不必然就會演變成泡沫。美銀美林證券3月分對基金經理人的調查顯示，僅15%受訪者認為美股是泡沫。橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）也認為，雖然有某些新興科技公司處於極端泡沫狀態，但整體還很難說是泡沫。

達利歐是2000年網通泡沫最早示警的投資人，只不過他早發聲了五年。在那個非理性繁榮的五年間，那斯達克與標普500每年分別締造了43.3%與25.6%的報酬率。為了躲開2000年網通泡沫戳破後75%與44.7%的大跌，結果錯失前五年的高報酬，值不值得確實很難說。

數字會說話，腰斬後有望強彈

有學者針對全球21個股票市場、長達100多年的年度報酬率做研究，如同先前的泡沫定義，某年大漲100%，其後一年大跌50%即為泡沫，在3000多筆資料中，有72筆單年大漲100%後，其中六個會在隨後一年再上漲一倍，另外3個則會腰斬50%。亦即大漲一倍後會有4%機率出現崩盤下跌；但有8%機會再漲一倍。

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如果擔心市場需要更長時間來戳破泡沫，如同達利歐當年的例子，那麼把大漲一倍之後的觀察期間拉長為五年，結果有26.4%機率股價會再漲一倍，另有15.3%機率會腰斬五成。

值得附帶一提的是，如果某年股價腰斬5成，其後1年股價再次腰斬的機會是6.6%，但也有13.2%機率在一年內收復失土，回到起跌點。如果時間拉長為5年，則有9.3%機率再次腰斬，但有36%的機會回升到起跌點。

儘管這只是就數字論數字，欠缺基本面內涵的檢視，但從中也可看出泡沫的簡單輪廓。基本上，一年的股價大漲不必然就是泡沫，且大多數時候不是；而在泡沫腰斬後，有超過3成的機率會在5年內收復失土，但也有約一成機會再次腰斬。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航