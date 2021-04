《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》卷四導讀：人已經死了，故事依舊在等，等待一個叫作「真相」的東西

文:胡淑雯

【導讀】原地流變

光復後不久,王添灯省議員在議會質詢戰後留在倉庫的物資去向。 「倉庫裡的米、糖、樟腦到哪裡去了?」 大家都知道,這些東西早被偷運到大陸出售,鉅額貨款也早已由貪官汙吏們分贓。 可是物資局長卻毫無羞恥地回答: 「全都被盜了。」 王議員又問: 「專賣局倉庫裡的七十公斤鴉片到哪兒去了?」 專賣局長也面不改色地說: 「被白蟻全吃光了。」 王添灯議員大怒,要求行政長官罷黜這兩位局長。可是兩人不久即獲得升官,而王議員卻在二二八事件中慘遭報復,橫死刑場。

說故事,是蔡德本與特務交手的方式。王添灯的故事是其一。被捕後,他必須「坦白交出」「從光復到現在,所有的交友關係和一切大大小小的社會活動。」於是他在自白書裡寫「光復」、寫「青天白日」、寫「二二八」、寫「戲劇社」、寫「聯誼會」、寫讀過的書……。他被迫寫了無數個日夜,為了什麼也不說,他說了很多廢話,對抓人定罪沒有幫助的廢話。

關在沒有光的房間裡,口內乾涸如沙漠,嘴唇裂成一片片的鱗,捻了一小塊饅頭放嘴裡,霎時,舌頭有如著火般灼痛,本能地吐出那一小口食物,疼痛卻沒有消失,舌頭像是布滿了千百個水泡。不知經過了多少無眠無日夜、無水無排泄的日子,總算有了尿意,尿裡卻帶著血。

身體是經驗的容器。恐懼威脅與疲憊疼痛都在這裡。

在刑虐交替的「自白」裡,受刑人在虛實間滑動,藉此偵測特務的虛實。以書寫回應特務的需索,同時,以書寫爭取時間,偵查逃逸的路徑:對方知道什麼?想要什麼?是誰供出我的名字?大概說了多少?什麼訊息是致命的,絕對不能說?——逃逸的路徑,即是生存的路徑,書寫者一邊逃逸、一邊尋找武器,在自白裡不斷填入無害的細節。故事就是他的武器。為了不說,他彷彿知無不言地說了很多。

而那些對政權來說無用的細節,對讀者來說,卻是發光的寶石。比如:有個軍人的太太到醫院生產,不幸難產不治,軍人要求鉅額賠償,主審推事吳鴻麒於調查後判醫師無罪。二二八事件後,吳推事和王添灯同樣遭到報復,陳屍於水溝中。

蔡德本以大量的書寫讓線索隱匿,供自己躲藏。施儒珍讓自己人間蒸發。如果天涯海角不可靠,逃得再遠終要被捕,也許,終極的逃逸便是「不動」。

在逃亡三年多、情治單位鬆懈下來以後,施儒珍躲回自家的夾牆中,再也不出門。藏身的地點,位在廚房隔壁的柴房牆壁內,砌出一片大約兩尺、一個肩膀的寬度;高度:半個人;長度:一百五十公分。只能坐臥,不能站,躺下時,無法將腿伸直。裡面的裝置極簡:一個枕頭、一個尿桶、一盞煤油燈、幾本書。

不敢牽電火(電燈),若要讀書看報紙,只能在白天點煤油。天黑了偷偷出來,排泄、伸展四肢,這時,弟弟施儒昌會爬到附近的尤加利樹上,監視周遭山徑的一切動向。睡前掃地,將砂質的地面整平,天一亮就檢查有無外人的鞋印。

這一躲,躲了十八年。

這不是行動藝術,也不是極限運動。這是以死求生。以「非存有」保留「存有」最後的一絲希望。如此自囚十八年,藏身於夾牆中,就地流變成鬼一般的傳說。女兒晚上睡著後,他會偷偷溜出來,去床邊看她,摸她的臉。女兒睡夢中迷迷糊糊又彷彿有一點印象,隔天跟祖母說,昨夜有人摸我。祖母告訴她,那是「床母」。

最苦的是弟弟施儒昌,那忠誠的保密者,艱辛的守護者。日復一日,將出入的洞口拆了又砌、砌了又拆。彷彿薛西佛斯,以荒謬抵抗荒謬。日復一日,在夜間爬上樹梢盯哨,讓兄長出來透氣。日復一日,不敢離家,放棄社交,靠喝酒麻痺才睡得著。想死的念頭何止一次,但,「既然你不自首,我們就繼續奮鬥下去!」繼續抹除,繼續消失,繼續流變為不可感知的鬼魅,絕不落入對方手中,絕不接受非法的國家審判。

以「不動」為逃逸,以自由換自由。

施儒珍病中不敢就醫,一九七○年死於黃疸,得年五十五歲。逃亡三年多,自囚十八年,幾乎占去成年後的所有時光。家人在夜裡挖洞,拆下門板抬屍,靜靜將他埋葬。沒有棺材、不做墓碑,就連死亡的訊息也不留下。

賴阿統的消失是另一種:一九五三年某日深夜,他被幾個便衣逮捕,神祕失蹤。七年多以後,被警總的軍車送回家。期間,沒有任何家屬獲准探視,妻子僅能透過「送牢飯的簽收單」,得知他還活著。獲釋後,他對自己被捕的過程、原因、失蹤期間的所見所聞,一字也不敢提——他遭到一位自稱任先生的「台北菸廠廠長」暗中監視,時間達數年之久。

賴阿統消失那年,小女兒只有三歲,懂事以後,她從來沒有見過自己的父親。她回憶,爸爸是由六輛軍車浩浩蕩蕩送回家的。「這是她第一次看到爸爸。高大、豪爽、英俊、好客,她心目中的好爸爸。」而爸爸的朋友也來了,「一個手指受到酷刑,不能拿東西;一個已經發瘋;有一個變成白癡。」

賴阿統是白色恐怖史上,一度並不存在的政治犯。未經審判,沒有起訴書,沒有罪名,沒有刑期。以至於,上個世紀末,當政府清查白色恐怖受害者,據以發放補償、回復名譽的過程中,他的女兒竟找不到任何官方文件得以證明,自己的父親,曾經被國家剝奪人身自由。

謝聰敏在《談景美軍法看守所》一書中,寫下追索真相的過程,這個案子,是他的戰友魏廷朝託付給他的。謝聰敏說,「在五○年代的戒嚴中,台灣最大的綁架集團就是特務組織。」他遍尋相關單位,找不到文件,於是求助李敖,找上了「保密局偵防組長」谷正文。谷正文承認,人是他抓的,「我逮捕賴阿統的時候就知道他是冤枉的,但是上級要辦他。」谷正文透露,龍潭軍區另還羈押了一位蒙古籍的俄國軍官,名叫「圖畢」,他已經被囚禁了四十年,並且,和賴阿統一樣,沒有判決書。

消失的人,不存在的審判,「活生生」寄存在謝聰敏的紀錄中,直到人已經死了,賴阿統死了,魏廷朝死了,謝聰敏死了,這故事依舊在等,等待一個叫作「真相」的東西。而「賴阿統式的消失」,極可能不是特例。谷正文說,「許多人被拘禁沒有登記,所以在牢裡也沒有軍糧,只記我的帳。我退休的時候,這些情治機關向我索取三萬公斤軍糧。這三萬公斤軍糧就是沒有名的囚犯吃掉的。我也沒有還給情治機關。」

這麼說來,賴阿統不過是,借用顏世鴻對自己的描述,「大時代亂局下的一個小小泡沫」,倘若有幸不死,「只是由網中脫出來的一條魚。」顏世鴻有幸不死,於是他以書寫見證難友的消失,尤其消失前夕,面向死亡的尊嚴。

施部生。被捕時小腿挨了三顆子彈。在保密局,他一邊跟特務莊西下棋,一邊讓軍醫開刀。槍決日清晨,他出了押房之門,走到好友楊廷椅的牢房前,用竹拐敲鐵筋,說,「大目的,我先走了,等你。」而後又是一跛一跛地走出去。

十月下旬開始,吳思漢「清晨不到五點起來蹲馬桶,再用乾毛巾擦抹全身,而後穿上新的內衣、潔白的襯衫,靜靜坐在自己的位置……」等看守把鐵門開了,知道今天還沒輪到他,「才脫下了外衣,回復一天牢內的普通生活,日復一日。」這必死的自覺、靜寂的「典禮」,令人心生肅穆。

多年後,我們會在檔案中看見他的臉,看見他臨刑一刻,臉上竟然浮現,令人費解的微笑。吳思漢對著鏡頭微笑,施部生也是——另有人,比如蔡鐵城、宋盛淼、傅如芝,是燦笑著離開的——當生命迎向終極的暴力(所謂「極刑」),那笑容送出一道深邃的謎,將生命解放至暴力的決斷之外,解放至生死之外。於是我們記住了,記住了施部生的跛行,記住了反覆的白襯衫,記住那幾乎不可能的尊貴。記住了層層微笑底下,可能的精神世界。如是,死者抵達。抵達未來。

「據說(吳思漢)他們十四位被槍決當天,唱國際歌、喊口號,致駕駛出了一點小車禍,所以當天不准收斂,示眾一天。」那是一九五○年的十一月二十八日,清晨四五點。

這大概也是四十年後,一九八九年,理解詹益樺的一種方法吧。在攝影師潘小俠捕捉的畫面中,儘管下半身已是熊熊烈火,詹益樺依舊「雙手攤開高舉,猶如浴火鳳凰」。雖說他所從事的「左獨」運動,無法靠烈士來克竟其功,然而,這個窮到連牙痛都沒錢治療的、來自街頭市井的草根黨工,以殉道逼使眾人記住他的道途。詹益樺以自焚完成了自己。

青年導演廖建華為我們重建了詹益樺的「死亡準備」:謊騙裁縫師身體痠痛,要將熬煮的漢藥穿戴上身,將救生衣改裝成行動汽油桶。刮淨鬍子,換上體面乾淨的衣著,皮夾裡放了一張五百元的紙鈔。錢是借來的,注定用不到,似乎,他不想身無分文地離開。在自焚的暴烈表象底下,收屍的戴振耀看見:卸除了焦黑的外衣之後,詹益樺的貼身衣物寫著「神愛世人」,皮夾裡除了那張紙鈔,還有兩張相片,是政治路上他最愛的兩個朋友。這一刻,戴振耀哭了,也懂了:詹益樺跟他要了相片,他沒有給。

在後人追封的「烈士」符號之外,更真實因而更珍貴的,是詹益樺身為普通人的一生。普通人的追尋與挫敗,普通人的渺小與脆弱。也因為指認了那脆弱,我們才有資格自問:面對試煉的時候,該如何保護自己的靈魂。或者相反:得知有誰自新、自首、求饒了,不輕易將自己豁免至那可以嘲笑別人的位置。

史與為戴著腳鐐高聲喊冤,目擊者說,臨刑前,他高喊「蔣總統萬歲」。他本是調查局專員,在內鬥的格局下遭到肅清,從「辦匪諜的人」變成「匪諜」。蔣海溶,調查局第三處處長,專門負責偵訊匪諜。他在自己設計的牢房裡,被獄卒辱罵,在自己訓練的調查員手下,遭到刑訊。以前,他自信「單憑嗅覺就能找出匪諜」,被捕後,他屢屢要求證據,「不能只憑口供認定事實」,因為,口供都是刑求來的。而那些刑虐,在他親身經受之前,只不過是——訊問者借用他的說法——「施用適當壓力幫忙被約談人自白」。

當權力需要的時候,特務也可以流變成匪。蔣海溶經手的死刑超過兩百件,假如他是「匪諜」,那麼,被匪諜「陷害」的人還是匪諜嗎?蔣海溶被判無期徒刑,在自己的地盤裡喪命——白恐別人的人被白恐了,加害人與受害者疊合為一——他的案子株連許多同僚與同鄉,包括慘死獄中的知名女記者沈嫄璋,以及調查局副處長李世傑。解嚴後,李世傑寫下特務的懺情與揭密,指陳了「刑」所從出的體制結構,並且從受害者的角度,透視極權的「卑鄙」。那卑鄙並不限於刑訊、羅織、搶功、與索賄的過程,更鑲嵌在牢獄(極權之微型樣本)的「日常性」裡。這是一個無情的故事:一個愛國特務,為極權服務到失去價值以後,成為極權鎮壓的對象,淪為蟲、淪為鼠,死的死、傷的傷,直到另一個愛情故事逆轉了這無情。

高麗娟負責監控八○年代的黨外,但事情不太對勁。她愛上自己監控的對象,並且在日復一日潛伏於黨外的工作中,認清了愛國主義的愚行。她一邊怠工,寫不痛不癢的報告,一邊思考逃逸路徑——如何能退出組織而不被報復?最可行的方法是移民,最方便的移民是嫁人。婚姻是女人的終身大事,調查局的長官不會擋她的。二十四歲那年,高麗娟隨夫婿遷居土耳其,在世俗婚姻的劇本中,在賢妻良母的角色裡,在傳統價值的縫隙間,找到脫身逃逸的路途。她叛逃了,以「乖女孩」的方式,矇騙了特務機關,但是,她的良心與感情從來不曾得到平靜,她欠自己一份告白。

然而告白,對高菊花來說,是多麼奢侈的事。身為高一生的長女,身為「匪諜的女兒」兼「尚未自新的匪嫌」,高菊花「被迫成為國民政府的特殊使節,和來訪的外國將領交往」。高菊花說,「上面有什麼要招待外國人的,就叫我去做很不好的事。我那時還年輕,才二十來歲。」

那些「很不好的事」,是高菊花年輕時「不能拒絕」的事,是解嚴前的她「不敢說」的事,也是晚年的她「還不想說」的事。難以啟齒的細節,朦朧的關鍵語:「招降波蘭將領」、「想殺了蔣孝文」。那是銘刻在身體最私密處,無法集體目擊、集體控訴、「無法被公共的記憶」,像政治犯女性「流血的身體」。

高草被捕的時候剛好來月經,特務卻不讓她處理經血,一路嫌棄她的血汙造成眾人困擾。在藍博洲與黃素貞(見卷一)筆下,她是一個可敬的烈士:怕自己的自白會連累黃素貞,好幾次寫了又撕,撕了又寫,二十六歲「從容就義」,是一位「把日人的教育餘毒全改過來」,思想清純、前進的革命少女。

這樣的一位高草可能是真確的。但是,在這樣的高草之外,另一個高草也是真確的。她在獄中精神崩潰,絕食、自殘、喃喃自語,咬破食指寫下給「蔣主席」的血書,「對不起,高草在這裡做錯好多事情,請原諒我,中華民國萬歲!」

學者林傳凱在檔案中發現,高草在訊問期間,反覆求生,也反覆求死。在呈送了某一封血書的隔天,以毛筆再寫了一封信,「昨天所寫血書不是惡意,請為原諒」,「自殺行為是一時心裡不安,找不到出路,恐怖心所做的……」然而,那些凌亂起伏的陳情書,完全沒有送上去,一封都沒有。保安人員把她的「失常」當作工具,在詞語裡追蹤可用的「案情線索」,以致,高草的陳情自始自終,只能是自言自語,又在得不到回覆的情況下,一次次揣摩著修正自己。

「請法官:趕快讓我自首,最短時間讓我死,打、殺、通電、槍斃、燒,我現在不管,請趕快開始,讓我死,我心裡難過死了。」高草在同一段文字中,混亂地,既要自首求生,又渴望即刻赴死,並且在對各種死法的殘酷想像中,折磨著自己。那是一分一秒再也過不下去的、精神的至疼至痛。只求離開,離開當下,離開此時此地。在這求死不能的殘酷地帶,語言已經離亂脫軌,高草已不是高草,我已不再是我。

面向死亡,等待極刑,如同面向「世界的出口」。高草精神上的裂變,或許,是她逃逸的唯一方式。在精神分裂的恍惚中,不知道她會不會重回自己的故鄉,回到斗六的莿桐鄉,重返那個神奇的夜晚:那一天,她與自己敬愛的大姊姊黃素貞談話到深夜,忽然,頭頂的石瓦片砰砰作響,出門一看,天啊,是天在下冰雹呢。那時,大逮捕還沒開始,高草年輕得要命,心裡戀著一個男人,堅毅地承擔各種地下工作,擁有的除了未來,還是未來。

書籍介紹

本文摘錄自《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 套書》,國家人權博物館、春山出版

主編:胡淑雯、童偉格

國家人權博物館X春山 合作出版

胡淑雯.童偉格 主編

歷史是一個人性劇場

繼《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》之後,春山出版與國家人權館再度合作白色恐怖散文選,散文選涵蓋散文、回憶錄、傳記與口述,同樣由小說家胡淑雯、童偉格主編,在超過兩百本書籍中,精選四十七篇作品,四十三位作者,近九十萬字的規模。散文選以截然不同的視角切入白色恐怖歷史的肌理,區分為繫獄作家、青春、地下黨、女人、身體、特務、島等七大主題,並由研究者逐篇注釋,增強背景理解。

在這個選集中,我們將首次將這些受挫、受辱或者心靈扭曲的主體放置一處,甚至涵蓋特務、線民等加害者與協力者,也注重多元族群包括外省、原住民與離島馬祖、外國人的經驗,使他們共同發聲,像是一個巨大的人性劇場。我們在這些活生生的記憶中,找到一條通往人間之路,看到無辜受難者、革命者、人生遭到毀棄的家屬,也有判決了兩百多位共產黨卻遭內鬥誣陷的調查局處長。這些故事或者令人驚怖、畏懼、迴避,但同時是這塊土地上曾經擁有的真實人性,在這個人性劇場中,觀者將找到自己的位置與啟示,同時也找到與這些歷史的聯繫,以人性的方式。

卷一 雪的重述.萌 Resurrection

陳列 藏身

楊逵 園丁日記、種了七棵榕樹

葉石濤 一個台灣老朽作家的五○年代[節選]

柏楊口述 柏楊回憶錄[節選]

陳政子口述 陳政子訪問紀錄

伐依絲.牟固那那 光明乍現、反共大陸的童年

張光直 蕃薯人的故事[節選]

鄭新民 十七歲:火燒島最年輕的政治犯[節選]

楊牧 愛美與反抗

莫那能口述 被射倒的紅蕃

本卷「雪的重述」主題為陳列、楊逵、葉石濤、柏楊四位曾繫獄的作家,在出獄隔年、六年甚至幾十年後留下的記述文字,他們繫獄的時間橫跨五○、六○與七○年代,整體濃縮了白色恐怖不同階段所發生的事。主題「萌」從陳政子到莫那能,橫跨鹿窟案、鄒族案、四六事件、戒嚴時代到原住民族處境,呈現十幾歲少年少女因時代的牢,要付出的青春代價。

卷二 地下燃燒 The Underground

藍博洲 白色恐怖的掘墓人

林書揚 曾文溪畔的鬥魂──莊孟侯與莊孟倫

黃素貞 我和老蕭的抗戰和地下黨歲月

陳明忠口述 無悔──陳明忠回憶錄[節選]

吳聲潤 二二八之後 祖國在哪裡?[節選]

陳英泰 回憶:見證白色恐怖[節選]

林易澄 他一定是一個很好很好的人

葉怡君 白堊記憶:一群五○年代「老同學」戰鬥的故事

本卷以藍博洲撰寫的曾梅蘭一九九三年尋得其兄徐慶蘭之墓開啟地下黨的湮沒歷史,並一路或跟隨莊孟侯、莊孟倫與鍾浩東、蔣碧玉、蕭道應、黃素貞,理解日治時期反日與農工運動的脈絡,或重回一九四七年二二八現場,明白這個關鍵事件如何讓許多年輕人,成為一九五○年代受左翼思想燃燒的名字,於是銀行員在銀行被捕(陳英泰)、教師、國小校長在學校被捕(陳明忠、郭慶),以及機械廠的工人開始製作手榴彈(吳聲潤),最後則以五○年代倖存者看到刑場馬場町成為紀念公園以及政府開始進行補償作業為詰問:歷史該如何補償?

卷三 她的花並不沉重 Her Flower Is Not Heavy

季季 行走的樹[節選]

唐香燕 一九七九,動盪美麗島:側記唐文標

唐香燕 心內彈琵琶──回憶蘇慶黎和蘇媽媽蕭不纏

陳勤口述 天空在屋頂的那一端

藍博洲 歐巴桑

蔡烈光 陳年往事話朱家[節選]

吳俊宏 永不開花的枯葦

本卷凸顯女性的位置與視角,她們猶如苦海女神龍,沒有輸給命運。季季糾葛於前夫楊蔚的線民身分,對因民主台灣聯盟案入獄的友人深感負疚,描述他們的殞落。唐香燕則是美麗島事件當事人陳忠信的妻子,她記述自己的遭遇,也留下黨外運動瀟灑來去時代的身影。陳勤懷孕入獄,帶著女兒在獄中生活一年多。藍博洲所描述的「歐巴桑」許月里,從少女至老,仍堅持社會改革信念。蔡烈光則嫁入遭槍決的朱點人之家,成為朱家長媳,她節制又細膩地描述朱家人如何逃脫政治犯家庭的印記。本身亦為政治犯的吳俊宏,妻子陳美虹的父親劉耀廷在她十一個月大就遭槍決,吳俊宏留下陳美虹與雙胞胎妹妹陳美蜺、母親施月霞的悲傷往事。

卷四 原地流變 Becoming

蔡德本 蕃薯仔哀歌[節選]

施儒昌口述 施儒昌訪問紀錄

顏世鴻 青島東路三號[節選]

林傳凱 流血的身體、寂寞的枯骨──側寫「白色恐怖」下雲林地區的兩位女性

吳易叡 乾杯!白鴿──敬高菊花與無法公共的記憶

謝聰敏 白崇禧與賴阿統

廖建華 詹益樺:那一天,阿撒普露

謝聰敏 談景美軍法看守所[節選]

李世傑 調查局黑牢三四五天[節選]

高麗娟 從覺民到覺醒──開花的猶大[節選]

本卷包含身體與特務兩個主題。身體主題從蔡德本到廖建華,描述遭逮捕、審訊、刑求的身體以及精神痛楚,如蔡德本筆下主角經連續多天不間斷訊問,舌頭長滿水泡,連吃一口饅頭都像燙傷,高草不斷寫血書陳情,顏世鴻則描繪出槍決密集的一九五○年秋冬,那些與死神鄰近的身體,高一生女兒高菊花一輩子被植入了創傷,施儒昌協助哥哥施儒珍自囚十八年,詹益樺自焚,是以極致的消失做為永恆的抗議,而賴阿統遭莫名逮捕與釋放,更展現政權支配身體的任意性與絕對性。特務主題從謝聰敏談景美軍法看守所開始,拉出撲朔迷離的闇黑迷宮,特工人員也成為自家人整肅的對象,高麗娟則是在多年後告白,在黨外雜誌臥底的那段青澀歲月。

卷五 失落的故鄉 The Flying Hometown

劉宏文 失去聲音的人

呂培苓 一甲子的未亡人──王培五與她的六個子女[節選]

胡子丹 跨世紀的糾葛:我在綠島三二一二天[節選]

周志文 曹興城的故事

杜晉軒 流離尋岸的鄔來

郭于珂 生哥

鄭鴻生 荒島遺事──一個左翼青年在綠島的自我追尋[節選]

陳榮顯 一部紀錄片的完成

彭明敏 逃亡[節選]

唐培禮 撲火飛蛾──一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖[節選]

謝聰敏口述 台灣自救宣言:謝聰敏先生訪談錄[節選]兼獄中來信

高金郎 泰源風雲──政治犯監獄革命事件[節選]

本卷收錄在朝向島或遠離島的各種移動中,成為沒有故鄉的死者或流亡者。國共內戰造成連串有形與無形的國界效應,從劉宏文的馬祖書寫開始,描繪離島之間誤觸國界的荒謬罪刑,流亡師生在澎湖遭軍隊整肅的恐怖,撤退來台的軍人被質疑忠誠。反共國界亦擴展到東南亞,杜晉軒筆下遭國民黨特務綁架來台的鄔來,一夕之間變成台灣人,卻遭控為匪諜而判刑,馬來西亞來台求學的陳欽生,被指控與台南美新處爆炸案有關,流放至更遙遠的綠島。鄭鴻生與陳榮顯皆留下關於綠島的記憶,鄭鴻生在綠島指揮部服役時,甚至見過等待出獄的柯旗化。這個危險之島也是亟需出逃的,彭明敏、唐培禮與謝聰敏三連篇,與泰源監獄事件,見證七○年代初期的風聲鶴唳。

本書特色

將一九八七年解嚴前後至今,陸續出版的龐大的白色恐怖書寫,節選出層次分明的主題,並藉此更新對白色恐怖理解的視野。 兼具文學與歷史性。選集中你將認識到相對陌生的當事者,他們可能不是文學家,但你將驚訝於他們的文學豐富性。本次選集將以主題的方式,逐步引介讀者認識過去的重大白色恐怖案件,如台大與師範學院的四六事件、形同滅村的鹿窟案、共產黨支部在台灣各地的發展與瓦解、牽連一百多名師生的澎湖煙台聯中案、綠島再叛亂案、柏楊案、台獨案、民主台灣聯盟案、海軍白恐案與美麗島事件等。透過選集閱讀,建立認識的基本框架。 製作大事記,透過作品寫作、首次發表與出版時間,對照作者經歷以及政治、文化的發展,能對白色恐怖的歷史作用力有全貌理解。

作者簡介

《靈魂與灰燼:台灣白色恐怖散文選》四十三位作者

卷一 陳列/楊逵/葉石濤/柏楊/陳政子/伐依絲.牟固那那/張光直/鄭新民/楊牧/莫那能

卷二 藍博洲/林書揚/黃素貞/陳明忠/吳聲潤/陳英泰/林易澄/葉怡君

卷三 季季/唐香燕/陳勤/藍博洲/蔡烈光/吳俊宏

卷四 蔡德本/施儒昌/顏世鴻/林傳凱/吳易叡/謝聰敏/廖建華/李世傑/高麗娟

卷五 劉宏文/呂培苓/胡子丹/周志文/杜晉軒/郭于珂/鄭鴻生/陳榮顯/彭明敏/唐培禮/謝聰敏/高金郎

國家人權博物館

二○一七年十二月十三日總統府公布《國家人權博物館組織法》,歷經多年籌備的國家人權博物館於二○一八年正式成立,除持續推動威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示、教育推廣及國際交流工作外,亦擴大支持各種人權議題及當代人權理念實踐推廣的組織發展,展現台灣追求落實民主人權普世價值的決心。二○一九年,人權館成為國際人權博物館聯盟亞太分會(Federation of International Human Rights Museums–Asia-Pacific),與國際人權思潮接軌,促進民主與人權理念的推廣及深化。

