《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》：施儒昌訪問紀錄——我阿兄藏身於夾牆中，自囚十八年

口述：施儒昌｜訪問：張炎憲、許明薰、楊雅慧、陳鳳華

【施儒昌訪問紀錄】

一九九八年十二月二十三日、一九九九年八月二十八日、一九九九年九月一日受訪。收錄於《風中的哭泣：五○年代新竹政治案件》下冊，二○○二年十月由新竹市政府出版。二○一五年十二月，在張炎憲老師過世後，重新由吳三連基金會出版。

施儒昌（一九三二～）

新竹香山人，施儒珍（一九一六～一九七○）之弟，新竹高商初級部畢業，一九五二年考入新竹香山鄉公所任戶籍員，一九七八年以里幹事退休。一九五○年開始，因新竹市委書記黃樹滋被捕，施儒珍等人曝光，施儒珍先是在親友家逃亡兩年多，後回海山里老家，由二弟施儒昌在柴房旁砌出狹窄的隔間，自囚長達十八年，一九七○年因黃疸無法送醫過世。施儒珍家族多受牽連，除舅舅因協助藏匿被判三年，施儒昌曾被關三天，父親也曾被拘禁恐嚇，身心崩潰下不幸於火車月台跌落受傷過世，母親也因長期壓力腦中風而死。

對國民黨政府的失望

日本戰敗，「祖國」要來，他非常高興，剛開始對國民黨還很期待，他在三民主義青年團指揮要迎接「祖國」來接管台灣，沒想到蔣介石政權一來，卻是這麼匪類、這麼土匪，是來欺負我們台灣人，糟蹋我們台灣人，他非常反感。二二八事件以後，看到國民黨中國人的真面目，他搖頭說這是烏合之眾，是土匪不是人，差他的理想差太多了。他這時候思想開始轉變。

家兄的個性，從以前就很不喜歡和資本家或是有錢人、有地位的人交陪（來往）。他的個性不貪，在三青團時，協助國民黨新竹地區接收，看到國民黨很多接收人員私下奪取日產，他說這是屬於國家的財產，他絕不會去貪。我曾玩笑對他說：「那時候別人都在拿，你應該也拿一些來變賣，用來做為日後發展組織的經費，不用大家掏腰包，不是很好！」他說：「屬於國家的財產，我絕對不拿！」

二二八事件發生那日，他到新竹市區去看，不小心被手榴彈打到，右腿受傷，被炸彈片傷到還不算太嚴重，他趕緊去醫生館敷藥、包紮後就回家，不敢讓人知道。二二八事件之後他都待在家裡。後來國民黨開始清鄉抓人，由里長帶警察、棉被兵來家裡調查兩次。兵仔的步槍上安刺刀，一來就砰砰叫，叫我們排隊，拿出戶口名簿，叫里長在那裡唱名。一個一個點名、舉手，兵仔再對人又對名。家人都很緊張，害怕他的傷會被牽連。那時他身穿長褲，蓋住受傷的右腳，所以沒代誌。腿傷後來就痊癒了。

根據後來他告訴我，他在宜蘭農林學校求學，住學寮時晚上都會去買馬克思的書回來看，就是那時候他開始研讀馬列主義思想，但是沒實際參加任何活動。我看過他桌上的書，多數屬於馬克思主義的書和經濟學方面的書。他雖然受日本教育，漢文自己有研究，看得懂。他曾對我說：「我的這些書，你有時間，可以看看。」我才知道他是在研究社會主義這方面的代誌，不過他很少對我提起當時的政治、思想的事。

他們的組織，我知道是在二二八事件之後才開始有行動。當時我年紀還小，不過印象中黃樹滋、鄭萬成時常來家裡和家兄開會、檢討。我們住的是鄉下農村，四邊都是樹木、農田，他們都在偏僻的樹下，討論一個下午，甚至整天，我只知道他們三個人，至於他們如何發展組織，我不清楚。不過他曾經告訴我，那時他的工作主要是對馬克思主義理論的宣傳，對朋友宣傳。我年齡差他十七歲，所以他的朋友交往，我比較不瞭解，連家父家母也不知道他參加這種活動。

在外逃亡近三年的經過

事情發生是從黃樹滋被治安人員掠去開始，家兄知道這消息後，事先聯絡厝裡，告訴我們常來厝裡的黃姓朋友已經被掠走，他自己可能也有危險，萬一治安人員來，有什麼動靜，大家要小心注意。家父家母這時候才知道他參加這種活動。家兄自結婚後，住在朝山里，就是現在香山車站對面，離我們厝海山里，大約有一公里。他回來通知我們以後，每日照常又去上班。

有一日，他去桃園農業改良場出差三天，第三天要回來時，七、八個治安人員下午兩、三點乒乒砰砰來厝裡要掠人，一來就問：「施儒珍有在嗎？」那時我們心裡有數，趕緊說不在。家兄要出差到桃園前，早已經事先告訴我們，他三天後要回來，會坐普通車到香山車站，時間大約下午五點多。我們沒想到治安人員竟然對我們說，他們也早已經調查到家兄那日會坐下午五點多的火車回來。我們知道，逮捕終於要開始了。

香山車站前一站是新竹車站。火車還未進站前，我們已經事先派人去新竹車站等，四姊站第一月台，二姊站第二月台。另外，我們幾個親戚到香山車站，分散幾處，只要一看到家兄，馬上要叫他逃走。五點多，火車在香山車站靠站，治安人員上前包圍，沒有看見家兄下車。其實早在新竹車站月台看守的姊姊們，一發現治安機關特別派一位和家兄認識的朝山派出所警員江光輝去守候時，更加不敢大意。那時二姊厝住在日本時代黑金町機關庫後面，她守候在第二月台，火車一靠站，馬上進入車內，一節一節車廂從頭找到底，看到家兄，趕緊趁火車還未開動，帶他從機關庫後面逃走。

家兄從新竹車站逃走後，不敢去住二姊厝裡，姊弟手足，一定會被治安機關搜查，他直接跑去我阿舅陳秋貴那裡。我阿舅在開貨運公司，就在現在新竹女中的對面。家兄去到那裡也沒告訴我阿舅實際的情形，只說他要去那裡玩幾天。阿舅只年長家兄一、二歲而已，兩人像兄弟一樣，感情很好。家兄在那裡待了三天，後來是楊進發打電話到我阿舅厝裡問家兄的消息。

楊進發是家兄的朋友，和我阿舅也認識，不過他沒有參加家兄他們的組織。我阿舅告訴楊進發，家兄在他厝住過三天。事後家兄再次逃亡時，楊進發卻被治安人員逮捕，逼供用刑時，才說出家兄曾經住過陳秋貴厝裡，後來我阿舅被判三年，在軍人監獄關三年。唉！家兄去住三天，卻害他坐牢三年。楊進發也因為「知匪不報」，被判十二年。

我阿舅被關時，我外婆很不諒解，常常來厝裡要我們將她的兒子還她，說是我們拖累她，害她的兒子被掠走，我媽媽也很無奈。但是反倒是我阿舅，為人很開化，關三年出來後，我向他道歉，他說「關就關了，無所謂！」

我曾經責問家兄：「你怎麼那麼笨！他（黃樹滋）已經被他們掠去了，一旦知道這個消息，你就應該快走，到國外也好。」他說他們當初有約定，一旦被掠去，被打被刑，絕不供出來，到死都不能洩漏。他相信黃樹滋的人格，相信他不會供出大家，所以他才沒事先逃跑。他萬萬沒想到黃樹滋後來全部都供出來。國民黨一旦下令全面逮捕後，要再逃走已經很困難了。

從黃樹滋被捕到全面通緝家兄，這中間，將近有一個月的時間。在新竹南寮漁港常有走私偷渡，但我們沒有特殊關係可以讓他偷渡出去，只好自己來想辦法。剛開始他也認為：「這種政治的事哪有什麼罪，有的話頂多進去關一下而已。」日本時代他也被關過，他認為沒什麼大不了。唉！所以說我們台灣人很單純，沒想到中國人的心肝是這樣惡毒。

家兄在我阿舅陳秋貴厝住三天，也知道這非久留之地，早晚會搜查到親戚這裡來，決定先回香山。一路上怕被治安人員看到，晚上一個人走路先去竹東，再從竹東翻山到香山尾的南港里，一位大姊夫林崑明厝裡住一個月。後來被外人看到，擔心會洩漏身分，他又跑去同樣是南港里，我們姪輩親堂施火塗的一個靠山邊較偏僻的地方，住了半年。那裡地處偏僻，只住一、二戶人家，住久了，他出來活動，又被厝邊看見。那時外面四處會貼告示，通報可以領取獎金，家兄想一想，擔心可能會有危險。他叫我姪輩親堂的女兒來通知我，要我想辦法處理。

後來我想到住在海山里我堂伯施其清的厝，應該可以暫時去那裡。阿伯厝距離我厝有好幾百公尺，靠海邊，我事先跟他們先說好。我和家兄向阿伯借一些農具，傍晚七點多，頭戴斗笠，一個擔菜籃、一個擔畚箕，偽裝像是鄉下人工作收工要回家的模樣，特意選以前製糖會社的五分車路來走，行人較少。我地頭熟，碰到熟人較清楚，所以我走前面，他跟後面，兩人就這樣到我阿伯厝。阿伯厝附近差不多有十多戶，厝內人多，進進出出，還是不隱密。

後來，我想到他們厝後有一間堆放柴火、稻草的房子，我在厝內地上往下挖一個地洞，高度不高，長寬度大約足夠一個人躺在上面，人躲在裡面，可以坐著，無法站立。下面用磚塊、木板鋪好，人躲進裡面，上面再用一塊木板蓋上，再鋪稻草掩飾，留一個小孔讓他能呼吸，三餐由我伯母送給他吃，我也常常去看他。就這樣，他白天躲在洞裡面，晚上再出來活動，躲了將近兩年。

當時只有家父、家母和阿媽、二姊和我，知道他躲在哪裡。

自囚的歲月

雖然我阿伯、伯母很照顧家兄，不怕被連累，但是我們厝裡自己也在檢討，這樣下去不是辦法，萬一連累阿伯一家被槍決也不行；家兄長期住在地洞，溼氣重，對身體也不好。我算了算，家兄在外逃亡將近三年了。他剛逃亡，治安機關一天到晚，無論白天或夜晚，一直來厝裡搜查，經過三年，已經較不那麼嚴密搜查，在厝裡家人較可靠，應該會較安全，外面不但不安全，也容易牽連親戚。我和家兄商量結果，最後決定回到厝裡。

那時治安人員來厝裡時，我都有觀察他們搜查的方式以及搜查的地點。我們厝附近很偏僻，風圍、竹籬很茂盛，治安人員都會到風圍、稻草堆、穀倉四處用刺刀去刺，進屋內會到每一間房間用腳去踹，但是我發現到他們沒有去量牆壁有多長、多寬。我利用這一點，想到可以去砌牆壁。就在廚房隔壁的一間柴房的牆壁內多砌出大約二尺寬，剛好一個人肩膀的寬度，可以躺下去。再留一個小孔。

我厝附近除了我們一戶，隔壁還有我堂兄一家，我和堂兄說要砌牆的事，他提醒我砌牆壁不能用新磚塊，容易被發現，後來我想到可以拆舊豬舍的磚塊來用。但是還有一個問題，砌磚塊時，水泥塗抹後，外面牆壁還是會留下新水泥痕跡。我又想到可以將水泥和火灰（灰燼）混合試試看，就開始去試驗。我用一般稻草燒成的火灰，發現顏色太白，會硬、會澀，經過我不斷的試驗，最後用舊木柴皮所燒出來的火灰和水泥混合，顏色終於和原來的牆壁同色。砌完後，洞口只留兩尺高能夠出入，最外面再放一些乾柴。完成後，我才從阿伯厝將家兄帶回來住。

家兄在裡面只能躺著、坐著，沒辦法站立。鄉下的瓦片房屋，都有空隙，外面空氣可以進去，只是裡面光線不夠，不敢牽電火（電燈），怕有危險。他要看書看報紙，就點一盞水燈（煤油火），只能白天點，晚上燈亮怕會被發現。他一進去，磚塊就趕緊再砌好，為了方便明天要再拆開磚塊，我用赤泥土和火灰混合後塗上去，用赤泥土取代水泥，比較好拆，又有黏性。我就這樣每天拆，每天塗。白天只拆一、二塊磚塊送食物進去。晚上才完全拆開洞口，讓他可以進出。早、午兩頓餐，家母會送給他吃，家母過世後，由家兄的女兒送給他吃。他都在晚上五點出來活動、洗澡，七點就必須進去，太晚會擔心危險。排泄都利用晚上五點出來，裡面放一個桶子，供他小便。星期天我若有充裕的時間，就放他出來牆外的深井仔（小埕仔）曬太陽，有時我拿剪刀替他簡單的理髮，後來他女兒較大了，也會替他修剪。不過，星期天放他出來，我會趕緊爬到附近將近二、三樓層高的尤加利樹上四處監視，等到他進去後，我再下來。

裡面的放置很簡單，一個枕頭、一個便桶、一盞煤油燈，還有幾本書，有時我會拿報紙給他看，讓他可以瞭解一些社會動態。晚上出來時，我們也會聊天，談論時局的變化。

我們儘量不讓親戚知道。除了家母、兄弟三人、阿伯阿母，隔壁的堂兄夫妻、我太太、大姊、二姊、四姊們知道外，姊夫們都不知道。姊姊們回來都是隔著牆壁和他說話，不敢讓姊夫們知道。

那時候，治安人員已經不像剛開始那樣常來，通常在晚上十二點到凌晨五點間來。根據我的觀察，若白天九點、十點來，是屬於例行公事；晚上深夜十二點到凌晨五點就是來暗探的。我們厝前厝後都養很多隻狗，晚上若聽到前面有吠聲還不要緊，若厝後聽到吠聲，就知道一定有人來了。若是只有厝前有吠聲，後來再聽到厝後有吠聲，就知道他們跑到厝後去了。剛開始幾年，任何風吹草動，我們絕對都很小心提防，家兄晚上出來活動時，都儘量不讓他碰到任何東西，怕手紋印在上面，萬一治安人員檢驗到，就麻煩了。

我們住家附近都是砂質土地，早在家兄逃亡在外期間，我就養成晚上睡覺前拿一支掃帚在附近地上掃一掃，天亮我會去找鞋印，就知道昨夜有沒有人來過我家。治安人員正式來我家搜查時，我偷偷注意他們的皮鞋印，會知道有哪些人半夜來過我們家暗探。有一天就被我看出一位朝山派出所警員張萬來，後龍人，他走過去的鞋印，被我認出正是半夜來過我們家的鞋印。有時我氣不過，天黑前會用畚箕到附近撿一堆石頭，十二點過後，我聽到狗吠聲，石頭拿起來就一直往外亂丟，故意大聲罵：「哪一個賊仔脯？」有打到沒？我也不知道。

國民黨治安人員來查是從緊到鬆的，剛開始搜查得很頻繁，但因為國民黨的治安單位太多了，互相沒有聯繫，所以個人走個人的路線，像是調查局、保密局、警備總部、憲兵隊、刑警隊都曾來過，其中最常來的是國防部警備總部，其次才是刑警隊、憲兵隊。最凶也最野蠻的，大多是外省人。經過五、六年，搜查的次數才漸漸變少。一年一年變鬆，我記得大約經過十五年，都在接近年節才會來。

相關書摘 ►《靈魂與灰燼：台灣白色恐怖散文選》卷四導讀：人已經死了，故事依舊在等，等待一個叫作「真相」的東西

書籍介紹

本文摘錄自《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選 套書》，國家人權博物館、春山出版

主編：胡淑雯、童偉格

國家人權博物館X春山 合作出版

胡淑雯．童偉格 主編

歷史是一個人性劇場

繼《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》之後，春山出版與國家人權館再度合作白色恐怖散文選，散文選涵蓋散文、回憶錄、傳記與口述，同樣由小說家胡淑雯、童偉格主編，在超過兩百本書籍中，精選四十七篇作品，四十三位作者，近九十萬字的規模。散文選以截然不同的視角切入白色恐怖歷史的肌理，區分為繫獄作家、青春、地下黨、女人、身體、特務、島等七大主題，並由研究者逐篇注釋，增強背景理解。

在這個選集中，我們將首次將這些受挫、受辱或者心靈扭曲的主體放置一處，甚至涵蓋特務、線民等加害者與協力者，也注重多元族群包括外省、原住民與離島馬祖、外國人的經驗，使他們共同發聲，像是一個巨大的人性劇場。我們在這些活生生的記憶中，找到一條通往人間之路，看到無辜受難者、革命者、人生遭到毀棄的家屬，也有判決了兩百多位共產黨卻遭內鬥誣陷的調查局處長。這些故事或者令人驚怖、畏懼、迴避，但同時是這塊土地上曾經擁有的真實人性，在這個人性劇場中，觀者將找到自己的位置與啟示，同時也找到與這些歷史的聯繫，以人性的方式。

卷一 雪的重述．萌 Resurrection

陳列 藏身

楊逵 園丁日記、種了七棵榕樹

葉石濤 一個台灣老朽作家的五○年代［節選］

柏楊口述 柏楊回憶錄［節選］

陳政子口述 陳政子訪問紀錄

伐依絲．牟固那那 光明乍現、反共大陸的童年

張光直 蕃薯人的故事［節選］

鄭新民 十七歲：火燒島最年輕的政治犯［節選］

楊牧 愛美與反抗

莫那能口述 被射倒的紅蕃

本卷「雪的重述」主題為陳列、楊逵、葉石濤、柏楊四位曾繫獄的作家，在出獄隔年、六年甚至幾十年後留下的記述文字，他們繫獄的時間橫跨五○、六○與七○年代，整體濃縮了白色恐怖不同階段所發生的事。主題「萌」從陳政子到莫那能，橫跨鹿窟案、鄒族案、四六事件、戒嚴時代到原住民族處境，呈現十幾歲少年少女因時代的牢，要付出的青春代價。

卷二 地下燃燒 The Underground

藍博洲 白色恐怖的掘墓人

林書揚 曾文溪畔的鬥魂──莊孟侯與莊孟倫

黃素貞 我和老蕭的抗戰和地下黨歲月

陳明忠口述 無悔──陳明忠回憶錄［節選］

吳聲潤 二二八之後 祖國在哪裡？［節選］

陳英泰 回憶：見證白色恐怖［節選］

林易澄 他一定是一個很好很好的人

葉怡君 白堊記憶：一群五○年代「老同學」戰鬥的故事

本卷以藍博洲撰寫的曾梅蘭一九九三年尋得其兄徐慶蘭之墓開啟地下黨的湮沒歷史，並一路或跟隨莊孟侯、莊孟倫與鍾浩東、蔣碧玉、蕭道應、黃素貞，理解日治時期反日與農工運動的脈絡，或重回一九四七年二二八現場，明白這個關鍵事件如何讓許多年輕人，成為一九五○年代受左翼思想燃燒的名字，於是銀行員在銀行被捕（陳英泰）、教師、國小校長在學校被捕（陳明忠、郭慶），以及機械廠的工人開始製作手榴彈（吳聲潤），最後則以五○年代倖存者看到刑場馬場町成為紀念公園以及政府開始進行補償作業為詰問：歷史該如何補償？

卷三 她的花並不沉重 Her Flower Is Not Heavy

季季 行走的樹［節選］

唐香燕 一九七九，動盪美麗島：側記唐文標

唐香燕 心內彈琵琶──回憶蘇慶黎和蘇媽媽蕭不纏

陳勤口述 天空在屋頂的那一端

藍博洲 歐巴桑

蔡烈光 陳年往事話朱家［節選］

吳俊宏 永不開花的枯葦

本卷凸顯女性的位置與視角，她們猶如苦海女神龍，沒有輸給命運。季季糾葛於前夫楊蔚的線民身分，對因民主台灣聯盟案入獄的友人深感負疚，描述他們的殞落。唐香燕則是美麗島事件當事人陳忠信的妻子，她記述自己的遭遇，也留下黨外運動瀟灑來去時代的身影。陳勤懷孕入獄，帶著女兒在獄中生活一年多。藍博洲所描述的「歐巴桑」許月里，從少女至老，仍堅持社會改革信念。蔡烈光則嫁入遭槍決的朱點人之家，成為朱家長媳，她節制又細膩地描述朱家人如何逃脫政治犯家庭的印記。本身亦為政治犯的吳俊宏，妻子陳美虹的父親劉耀廷在她十一個月大就遭槍決，吳俊宏留下陳美虹與雙胞胎妹妹陳美蜺、母親施月霞的悲傷往事。

卷四 原地流變 Becoming

蔡德本 蕃薯仔哀歌［節選］

施儒昌口述 施儒昌訪問紀錄

顏世鴻 青島東路三號［節選］

林傳凱 流血的身體、寂寞的枯骨──側寫「白色恐怖」下雲林地區的兩位女性

吳易叡 乾杯！白鴿──敬高菊花與無法公共的記憶

謝聰敏 白崇禧與賴阿統

廖建華 詹益樺：那一天，阿撒普露

謝聰敏 談景美軍法看守所［節選］

李世傑 調查局黑牢三四五天［節選］

高麗娟 從覺民到覺醒──開花的猶大［節選］

本卷包含身體與特務兩個主題。身體主題從蔡德本到廖建華，描述遭逮捕、審訊、刑求的身體以及精神痛楚，如蔡德本筆下主角經連續多天不間斷訊問，舌頭長滿水泡，連吃一口饅頭都像燙傷，高草不斷寫血書陳情，顏世鴻則描繪出槍決密集的一九五○年秋冬，那些與死神鄰近的身體，高一生女兒高菊花一輩子被植入了創傷，施儒昌協助哥哥施儒珍自囚十八年，詹益樺自焚，是以極致的消失做為永恆的抗議，而賴阿統遭莫名逮捕與釋放，更展現政權支配身體的任意性與絕對性。特務主題從謝聰敏談景美軍法看守所開始，拉出撲朔迷離的闇黑迷宮，特工人員也成為自家人整肅的對象，高麗娟則是在多年後告白，在黨外雜誌臥底的那段青澀歲月。

卷五 失落的故鄉 The Flying Hometown

劉宏文 失去聲音的人

呂培苓 一甲子的未亡人──王培五與她的六個子女［節選］

胡子丹 跨世紀的糾葛：我在綠島三二一二天［節選］

周志文 曹興城的故事

杜晉軒 流離尋岸的鄔來

郭于珂 生哥

鄭鴻生 荒島遺事──一個左翼青年在綠島的自我追尋［節選］

陳榮顯 一部紀錄片的完成

彭明敏 逃亡［節選］

唐培禮 撲火飛蛾──一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖［節選］

謝聰敏口述 台灣自救宣言：謝聰敏先生訪談錄［節選］兼獄中來信

高金郎 泰源風雲──政治犯監獄革命事件［節選］

本卷收錄在朝向島或遠離島的各種移動中，成為沒有故鄉的死者或流亡者。國共內戰造成連串有形與無形的國界效應，從劉宏文的馬祖書寫開始，描繪離島之間誤觸國界的荒謬罪刑，流亡師生在澎湖遭軍隊整肅的恐怖，撤退來台的軍人被質疑忠誠。反共國界亦擴展到東南亞，杜晉軒筆下遭國民黨特務綁架來台的鄔來，一夕之間變成台灣人，卻遭控為匪諜而判刑，馬來西亞來台求學的陳欽生，被指控與台南美新處爆炸案有關，流放至更遙遠的綠島。鄭鴻生與陳榮顯皆留下關於綠島的記憶，鄭鴻生在綠島指揮部服役時，甚至見過等待出獄的柯旗化。這個危險之島也是亟需出逃的，彭明敏、唐培禮與謝聰敏三連篇，與泰源監獄事件，見證七○年代初期的風聲鶴唳。

本書特色

將一九八七年解嚴前後至今，陸續出版的龐大的白色恐怖書寫，節選出層次分明的主題，並藉此更新對白色恐怖理解的視野。 兼具文學與歷史性。選集中你將認識到相對陌生的當事者，他們可能不是文學家，但你將驚訝於他們的文學豐富性。本次選集將以主題的方式，逐步引介讀者認識過去的重大白色恐怖案件，如台大與師範學院的四六事件、形同滅村的鹿窟案、共產黨支部在台灣各地的發展與瓦解、牽連一百多名師生的澎湖煙台聯中案、綠島再叛亂案、柏楊案、台獨案、民主台灣聯盟案、海軍白恐案與美麗島事件等。透過選集閱讀，建立認識的基本框架。 製作大事記，透過作品寫作、首次發表與出版時間，對照作者經歷以及政治、文化的發展，能對白色恐怖的歷史作用力有全貌理解。

作者簡介

《靈魂與灰燼：台灣白色恐怖散文選》四十三位作者

卷一 陳列／楊逵／葉石濤／柏楊／陳政子／伐依絲．牟固那那／張光直／鄭新民／楊牧／莫那能

卷二 藍博洲／林書揚／黃素貞／陳明忠／吳聲潤／陳英泰／林易澄／葉怡君

卷三 季季／唐香燕／陳勤／藍博洲／蔡烈光／吳俊宏

卷四 蔡德本／施儒昌／顏世鴻／林傳凱／吳易叡／謝聰敏／廖建華／李世傑／高麗娟

卷五 劉宏文／呂培苓／胡子丹／周志文／杜晉軒／郭于珂／鄭鴻生／陳榮顯／彭明敏／唐培禮／謝聰敏／高金郎

國家人權博物館

二○一七年十二月十三日總統府公布《國家人權博物館組織法》，歷經多年籌備的國家人權博物館於二○一八年正式成立，除持續推動威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示、教育推廣及國際交流工作外，亦擴大支持各種人權議題及當代人權理念實踐推廣的組織發展，展現台灣追求落實民主人權普世價值的決心。二○一九年，人權館成為國際人權博物館聯盟亞太分會（Federation of International Human Rights Museums–Asia-Pacific），與國際人權思潮接軌，促進民主與人權理念的推廣及深化。

Photo Credit: 國家人權博物館、春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬