「移動長城」姚明：亞洲籃球員的巔峰，近代火箭隊史最重要的人物

文：馬特洪峰

近代火箭隊史最重要的人物

在姚明之前，火箭是一隻不錯的球隊。陣中出產過Hakeem Olajuwon、Moose Malone這種一等一的禁區大將，更曾在非洲天王Olajuwon的帶領下，成為二連霸的冠軍隊。只不過這樣的火箭隊充其量只是普通強隊，沒有湖人、塞爾蒂克等悠久的歷史，所在城市休士頓也不像紐約一樣是世界大城。

是姚明改變了這一切。退休後他是姚主席、姚老闆、姚委員，但對於籃球迷來說，他最重要的身份是休士頓火箭當家中鋒。因為姚明，休士頓火箭隊成為NBA知名度最高的球隊之一，媒體關注的焦點。

姚明最出名的當然是身高約7呎6（229公分），體重300磅（136公斤）的巨人身材，只不過他不是只有高大身材的傻大個。他投籃手感柔順，生涯罰球命中率高達83%，中長距離難不倒他，射程可達國際賽的三分線。他移動能力不凡，能在低位運用腳步攻擊對手。他肌肉看來並不發達，但下半身穩若泰山，鮮少有人可以對抗他的力量。防守不是他的強項，以身高來說翼展並不出色，龐大的身軀限制了他的橫移速度，但在籃下威嚇性依舊足夠。當代的彈跳人都喜歡嘗試在他頭上灌籃。

姚明未滿18歲時入選成人國家隊，年紀輕輕就成為上海大鯊魚的主將。隨著身形逐漸成熟，2001年當姚明21歲時，在CBA已經打遍天下無敵手。除了一籮筐的個人獎項，最後更拿下最有價值球員，可惜球隊沒有奪冠。2002年他帶領球隊奪冠，例行賽場均是32.4分19.0籃板4.8阻攻，投籃命中率高達72.1%，再次拿下例行賽MVP。到了總冠軍賽姚明更上層樓，首場比賽21投全中拿下49分，四場總冠軍賽場均41.3分21.0籃板4.3阻攻，根本是大人打小孩，最後如願奪冠。

雖然說那時代的CBA競爭環境沒有現在激烈，中國經濟剛剛起飛，球隊預算沒像現在這樣誇張，找來的外援強度有限，不過以一個大學生的年紀打出這樣的成績，加上2000年雪梨奧運的表現，姚明早早就成為NBA球隊鎖定的對象。

在亞洲打遍天下無敵手，在自家國內聯賽有如上古神獸，姚明在進入NBA之前已經沒什麼好證明。即使不確定能不能適應NBA激烈的身體碰撞，衝著中國市場龐大的商機，很多球隊都想把姚明納入旗下，最後握有狀元籤的火箭得到移動長城。

姚明不是第一位加入NBA的中國球員，之前有王治郅加盟達拉斯小牛。不過王治郅只是二輪選秀，在小牛也不是擔任多重要的角色。姚明成為亞洲第一位狀元郎，也是第一位沒有在美國打過高中或大學籃球的外籍狀元。

2002年加盟火箭前，姚明代表中國出征美國世錦賽。他八場全勤，場均21分9籃板2.2火鍋，最誇張的是投籃命中率高達75%，入選了大會最佳五人。雖然中國最後排名賽打輸安哥拉，名列12名，但姚明證明了即使是世界等級的國際賽，也沒多少人可以阻擋他。

中國在世錦賽最後一場比賽是2002年9月7號，距離姚明NBA初次上場只有一個多月的時間。即使姚明那時候年輕力壯，但2002年前段在CBA打拼，拿到CBA冠軍後馬不停蹄跟著國家隊集訓，姚明沒有多少喘息空間，直接投入漫長的NBA賽季。

頂著狀元光環，姚明NBA第一場對手是東區的印第安納溜馬。那場比賽姚明可說是灰頭土臉，從板凳出發只打了10分鐘，得分掛蛋之外吞下三次犯規，火箭也吞下敗戰。他前幾場糟糕的表現，讓當時擔任球評的Barkley說：「如果姚明在職業生涯的一場比賽中拿到19分，我就親Kenny Smith的屁股。」

經歷前幾場適應後，姚明表現漸入佳境，生涯第八場比賽對到Shaq缺陣的湖人隊，9投9中拿下20分，讓Barkley不得不兌現諾言，在節目上親驢子的屁股。菜鳥球季打下來，姚明繳出13分8籃板1.8火鍋的成績，雖然最佳新人票選輸給了太陽的Amar'e Stoudemire，但靠著中國球迷的支持成為明星賽先發中鋒，也讓當時的第一中鋒Shaq相當吃味。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當時的火箭老大Steve Francis非常照顧姚明，不管場上場下總不吝於跳出來力挺這位中國大個。姚明得體的談吐和絕佳的幽默感，讓他快速跨越了文化隔閡，不只是中國球迷喜歡，美國球迷也越來越欣賞這位大個子。前三季姚明健康狀況良好，數據節節上升。不過後來國家隊和NBA兩頭燒，雙腳難以負擔龐大的身軀，傷病開始找上姚明。

05-06賽季，姚明因傷缺陣了25場，不過暑假還是代表中國打了史坦克維奇盃和日本世錦賽。06-07賽季姚明缺賽持續增加，因脛骨骨折缺席32場例行賽，還好2007年沒有重大國際賽，暑假得以休息。07-08年前半段姚明正常出賽，不過2008年2月27日因左腳疲勞性骨折賽季報銷。

2008的北京奧運，中國需要姚明，他也義無反顧的報效國家。人高馬大的他成為中國隊的掌旗官，身上肩負了廣大中國球迷的期待。

他在傷勢還沒完全好的情況下投入了國家隊集訓，七月底先打鑽石邀請賽，旋又續戰奧運。那時候的姚明不但是亞洲第一中鋒，更曾入選NBA第二隊，比國家隊隊友實力超出一截，是各隊重點招呼的對象。有姚明在場上，中國還有與列強一搏的可能，讓他上場時間居高不下。

中國在北京奧運跟美國、西班牙、希臘、德國、安哥拉一組，分組6取4。面對美國的開幕戰中，中國不意外的敗北，碰到歐洲強隊西班牙、希臘，中國也大比分吃下敗戰。要進八強，對德國和安哥拉的比賽中國非贏不可。對安哥拉的比賽中，姚明豪取30分讓球隊輕取對手。攸關晉級的中德之戰，姚明再度拿下25分，讓球隊四分小勝德國晉級八強，算是達到基本目標。八強戰對到實力高一截的立陶宛，中國就沒辦法了。

弔詭的是，奧運結束後的08-09賽季，是姚明最後健康的一季，甚至帶領火箭闖過季後賽第一輪。只不過不幸的是，第二輪對決湖人的比賽中，姚明先是和Kobe膝蓋對撞受傷，爾後左腳再次骨裂，不但缺席剩下的季後賽，隔年例行賽也全數報銷。

大概休養一年半後，2010年火箭終於等到姚明回歸。沒想到2010年11月11日火箭客場面對巫師，首節進行到5分46秒時，姚明防守時被撞飛，隨後被兩個隊友拉起，緩慢走向替補席，幾分鐘後一個人回到更衣室。沒有人能想到，那是姚明最後一次出戰NBA。在2011年7月，31歲的姚明宣布退役。

高掛球鞋後姚明沒有離開籃球，精進自己之餘，持續推廣籃球。早在退休前的2008年，他發起專項慈善公益基金，促進青少年健康與福利等各種社會公益慈善活動。退休後，他更加投入慈善活動，更買下當初出道的上海大鯊魚隊成為老闆，進一步被選為中國籃協主席，接著是亞洲籃球委員會主席。

他是亞洲球員在NBA成就最高的人，不管在中國還是國際上聲譽都非常高。2016年他入選了籃球名堂人，2017年火箭眾望所歸的退休他的11號球衣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2000年代的火箭非常可惜。在Hakeem Olajuwon垂垂老矣後，他們曾經有過Steve Francis加姚明這樣令人期待的年輕組合。Steve Francis是爆發力十足的攻擊型控球，加上姚明坐鎮禁區，看來前程似錦。不過教練換成Jeff Van Gundy後，球隊決定把Francis換成T-Mac搭配姚明，想要複製Kobe加Shaq的建隊模式，奈何事與願違。說到底，不管是姚明、T-Mac或是Francis，生涯都因傷病而巔峰不再，甚至提前離開球場。

要是沒有那麼多國際賽，要是沒那麼多的傷勢，姚明的生涯會變成怎樣？這幾年姚明接受訪問的時候，坦言當時不斷出戰國際賽的確造成了額外負擔，不過從沒後悔過。以姚明這樣龐大的身軀，雙腳所承受的壓力本來就比較大，最後還是沒辦法熬過來。

姚明在NBA的成功，讓中國球員或是亞洲球員挑戰NBA。不過即使因傷提早退役，姚明在NBA留下的紀錄，仍沒有其他亞洲球員可以追上。甚至可以說其他亞洲球員加起來的成就，都沒有姚明一個人高。三次NBA第三隊，兩次NBA第二隊，八次全明星賽的履歷非常驚人。以姚明的身形卻擁有良好的移動力和手感，加上全能的技術，姚明即使放到美國也是難得一見的天才。中國這麼多人口，即使出產了不少中鋒人才，也沒有第二位姚明。

姚明的對抗性和技術在2005年開始達到巔峰，但也是那年開始受到傷勢影響。單季最好的時候，他能繳出25分10籃板2火鍋的成績，搭配還可以的傳球技術和高人一等的視野。他在Shaq開始顯露老態、其他美國中鋒青黃不接的時候，有資格競爭聯盟最一中鋒。只不過2009年倒下後，這一切都只是幻想。

即使爆發力普通，但姚明的身高加上全面的技術，即使放到現代也是出色的中鋒。最大的弱點，就是耐戰度不佳，還有移動能力不足。但姚明在籃壇的成就，以亞洲人來說可以說是前無古人，短時間也看不到後輩的影子。

要是姚明和T-Mac沒有受傷，加上鬼才Daryl Morey早點接手打造球隊，火箭可能早就重返衝出西區，甚至拿下隊史第三冠。可惜歷史沒有那麼多如果，火箭球迷還是得繼續等待下一個冠軍的榮光時刻。

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責任編輯：游家權

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