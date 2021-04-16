負責「彈劾」的監察院要求撤銷翁啟惠「申誡」，在法律上是件非常奇怪的事

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

不久之前報載，前中研院前院長翁啟惠因「浩鼎案」在2017年被監察院彈劾，經懲戒法院（原名公務員懲戒委員會，隸屬於司法院）作「申誡」處分，刑事官司已於2018年獲判無罪定讞。

翁其後多次向監院陳情爭取平反；監委蔡崇義等人近日發布最新調查報告，逆轉認定翁啟惠並無違反公職人員利益衝突迴避法，並無財產申報不實，翁擬據此向懲戒法院聲請撤銷申誡。翁表示當年的彈劾、起訴、及公懲會因此做出申誡乃基於錯誤事實，嚴重傷害他的名譽，此次監察院依據彈劾後所發生之新事實及證據，重新檢視還其清白，表示感謝。

監察院的工作，原本就和司法機關不同

依據《憲法增修條文》第7條監察院為國家最高監察機關，有對公務員行使「彈劾、糾舉、審計」之權，即對於違法失職之公務員有違背行政責任者送懲戒法院，但如有涉及刑事不法責任者乃送交司法機關偵辦，係採「刑懲並行」制度，即是刑事與行政處罰得分別進行、各自處罰、彼此不受拘束。

其中，公務員之懲戒方式如免除職務、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等，而刑事處罰即是如死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金等。

監察院對於公務員僅得提出彈劾、糾舉之權，基於憲政權力分立原則，並無法對於公務員真正作實質性之懲處，如同檢察官僅止於起訴被告，其後再由法院審判定罪刑，並無法直接對被告定罪科刑。同理，監察院對公務員若有涉及行政違失者，係交懲戒法院作行政懲處；若涉及刑事不法者仍須交由司法機關處理。此乃避免球員兼裁判，致先入主觀意識作祟。

Photo Credit: 中央社

由監察院提請公懲會撤銷「申誡」，是件非常奇怪的事

監察院此次因翁啟惠案明顯破壞憲政體制，創下「一案多查」，機關出爾反爾自打臉紀錄。

試問，過去有何公務員被彈劾後無罪或無行政懲處，回頭向監察院興師要求還其清白？這種行為，如同檢察官起訴被告後，法院判被告無罪另外反轉要求原起訴的地檢署機關要求澄清。實務上被告判無罪者，乃因事實證據不足係法律基於罪疑惟輕之原則，何況，刑事之無罪並非代表行政責任即無違失，仍有待懲戒法院詳加審酌，而倘懲戒法院結果維持原申誡處分，監察院將如何自處？

此外，本件翁之訴求對象並非監察院，如真有新事證足以推翻其先前不法或不當行政違失行為，應逕向懲戒法院請求救濟撤銷其申誡為當；此外，另依《公務員懲戒法》第86條規定再審之提出，原則上應自發現新證據之翌日起30日內為之，本件時效有無疑義？

怪哉，監察院竟然可以為特定當事人開啟因人設事不當先例，政治斧鑿痕跡斑斑，乃無非自毀機關高風亮節清譽，不擔心日後有其他公務員援引比照辦理？未來監察院還有多少殘餘價值可以如此耗盡？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航