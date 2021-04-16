忠泰美術館慶開館5周年：公布年度四大展覽與三大願景，建築大師隈研吾最受矚目

由財團法人忠泰建築文化藝術基金會（簡稱：忠泰基金會）的忠泰美術館，作為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館，於2016年10月成立開館，也正意味著在2021年10月即將滿5周年。日前忠泰美術館也舉辦媒體記者會，揭曉從今年5月開始到明年度的展覽計劃，包含《聚變：AA建築聯盟的前銳時代》、《奧夫塞計畫：隈研吾個展》、《建築×藝術跨界展》以及《五週年特展：生生LIVE》，忠泰美術館總監黃姍姍也提到美術館以「平台」、「觸媒」、「智庫」為三大目標與行動，在屆滿5周年之際，回首過去，並展望未來。

Photo Credit: 忠泰美術館 忠泰美術館總監黃姍姍

打響頭陣的《聚變：AA建築聯盟的前銳時代》即將在5月8日開展，由伊格爾．馬里亞諾維奇（Igor Marjanović）、簡．豪爾德（Jan Howard）策展，以建築學府「AA倫敦建築聯盟（Architectural Association School of Architecture）」前院長阿爾文．博亞爾斯基（Alvin Boyarsky）的個人收藏與辦學理念，展出雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）及札哈．哈蒂（Zaha Hadid）等眾多當代建築大師新銳時期的繪圖作品，這同時也是這些珍貴原稿首次在亞洲公開展出。

而今年度忠泰美術館最受矚目的展覽，當屬計劃於6月開展的《奧夫塞計畫：隈研吾個展》，忠泰美術館邀請到活躍於世界舞台的日本國際級建築大師隈研吾，一同探問建築的公共性與環境、空間的關係。而展覽也將不僅侷限於美術館的空間，將離開忠泰美術館，錢網周邊的生活圈，展出隈研吾代表作品以及全新裝置創作，邀請大眾走入建築原型，親身感受建築、環境與人的關係。對於《奧夫塞計畫：隈研吾個展》，黃姍姍也指出，展覽將有6至7件隈研吾的模型設計，15至20件的小型建築裝置，藉以展現隈研吾在世界各地的作品樣貌。

Photo Credit: J.C. Carbonne 《奧夫塞計畫：隈研吾個展》將邀請國際知名建築師隈研吾於展中創作全新裝置作品

《建築×藝術跨界展》則由黃姍姍策展，邀請藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同創作，透過兩位不同背景的創作者，相互對話激盪，也試圖碰撞出建築與藝術的全新可能性，預計在10月開展。

至於最後的展覽，則主打了《五週年特展：生生LIVES》，預計將在2022年3月開展。此展覽扣合了2016年忠泰美術館的開館展《HOME 2025：想家計畫》，以「未來」為主題的策畫展，由蔡宏賢與鄭慧華擔任共同策展人，邀請李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，從「生命」、「生存」與「生活」三個不同面向的提問，企圖以跨領域的對話與思考，探討在詭譎多變的全球局勢、科技與人文交織的當代下，面對未來，我們將何去何從。

而「平台」、「觸媒」、「智庫」三大願景，忠泰美術館在平台面一直期許以「未來議題」、「城市建築」、「當代藝術」為策展方向，過往也舉辦論壇、工作坊加強觸媒的角色，而至今也希冀以出版書籍、紀錄片等形式，將相關知識傳遞而出，達到「智庫」的功能。忠泰基金會執行長李彥良也表示：「忠泰美術館在迎來5週年之際，也期許能成為社會的新形態平台、觸媒與智庫，扮演探索城市未來發展領航員般的角色，持續將具備國際視野與在地特質的知識內容呈現給社會大眾，帶動城市文化發展，迎向A better tomorrow。」

Photo Credit: 忠泰美術館 忠泰基金會執行長李彥良

而忠泰美術館也嘗試加強鄰里與學界的合作，近年，忠泰美術館策畫了《人間自然─平田晃久個展》、《SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展》等展覽，就是聯手國內建築設計相關大專系所，共同舉辦工作坊，包含中原大學建築學系、中國科技大學建築系、淡江大學建築學系、實踐大學建築設計學系、銘傳大學建築學系、台北科技大學建築系等等，試圖聯繫運轉產學的動能。

此外，忠泰美術館操盤的「駐校大使計畫」即將邁入第四屆，藉時也將遴選大專院校及高中職學生，提供年輕學子培訓課程等校外學習資源，同時也持續籌辦教師研習營，提供老師校外教學資源、教案交流與進修課程。忠泰美術館總監黃姍姍表示：「5週年期間也將規劃兒童建築教育工作坊、新銳建築師講座等活動，持續讓美術館學習資源極大化，致力讓藝術建築藝術教育向下紮根。」

最後，除了學界之外，忠泰美術館也即將推出「Jut Link+社區地圖」，從食、衣、住、行、育、樂多方整合，將美學與生活的結合，從美術館延伸至周邊鄰里、店家，並針對不同展覽規劃里民活動，串聯周邊生活圈。

核稿編輯：翁世航