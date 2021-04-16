《絕對BL》：不論命運能否選擇，你也會抵抗這荒謬世界嗎？

若果有一天，你發覺我們存在的世界是一個被他人創造而成的漫畫世界，你會覺得如何？你會感到震驚嗎？而若果你存在的世界是一個任何男生都會變成BL的漫畫世界，但你（是男生）又自問喜歡女生，你會竭力改變你的命途嗎？2021年日劇《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》（絶対BLになる世界vs絶対BLになりたくない男，下稱《絕對BL》）中，漫畫作者與導演三木康一郎就給予觀眾一個如此特別的想像。

故事講述主角犬飼貴丈所飾的路人有一天突然發現自己是在BL漫畫世界居住的角色。原本喜歡女生的他爲迴避能發展出BL戀愛的情景開始閱讀大量BL漫畫，並運用漫畫知識去在BL戀情萌芽前迴避對方。而路人的弟弟綾人也被同學東條告白了，綾人會否陷入BL世界？漸漸地，路人也發覺其中一位同學菊池暗戀上他，甚至向他告白...最終路人能否對BL世界反抗到底呢？

圖片來源：《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》海報

後設小說設定——當自己知道自己是一個故事世界的角色之時

主角犬飼貴丈所飾的路人劇中第一句就是：「我發現了一件事——我現在身處在BL漫畫的世界內」。路人知道自己是一漫畫角色，而在這個世界中所有男生都很容易喜歡上男生，但他則要抵抗這個「命運的安排」！這種「劇中角色知道自己是一個故事世界的角色」的情況，被稱為後設小說。後設小說（英語：Metafiction）又稱元小說、超小說，是一種小說類型，透過自我意識覺醒，刻意凸顯故事是虛構的錯覺。典型的寫作技巧以諷刺和自我反省手法，引導讀者思考文本與現實的關聯，有意識、有組織地探討文本的虛構性（後設小說，para 1，2020）。

通常當主角得悉自己是故事內角色時，就會衍生出「那我的生存意義是什麼？！」的人生煩惱，但本劇並不以此作切入，反而集中在「自己如何能避開BL情況」，就是「不要插旗、不做主角、不要出頭」。路人為避開絕對BL世界中「命運的相遇」，他為此借BL漫畫參詳，而且還厲害到能有意識地避開BL情節；以敘事學（Narratology）角度而言，這位路人敘事者（Narrator）不僅單純的敘事，更是一位「隱身」的敘事者（Implicit Narrator），他能改變甚至操控故事情節的發生 (Juo-Ping, 2014)，是相當具創造與積極性了。

《絕對BL》的反省與吐糟點，主要落在現實中種種不太可能發生的BL情節。除一般老土愛情梗外，更針對性的例如是威脅梗、兄弟（疑似）戀愛或者孤獨狼人設梗等，都算是特定在BL情節中才會出現。這些梗集中在一起，一方面非常有喜感，但另一方面也是對觀眾的一種嘲諷吧？那麼老土那麼狗血的梗但大家都愛看！這不是嘲諷是什麼？

「命運」與「自由意志」——你會盡全力抵抗世界的荒謬嗎？

《絕對BL》的導演三木康一郎是近年筆者特別留意的導演之一，主因是他的作品不論敘事力、劇力、導技、鏡頭運用都屬高水平，更不其然散發淡淡文學氣色，是一位甚有個人風格與想法的導演；其近年作品包括《下輩子讓我好好過》、《情色小說家》、《綻藍色的心情》等雖均為深夜劇，但都叫好叫座、風評甚佳。雖然本劇以喜劇作主調亦只有短短四集，但三木亦未有忽略當中有關「命運」與「自由意志」的哲學命題。在第四集開始時，路人是這樣說的：

「我覺得好累，我真的好努力了。在這任哪個男生都會變成BL的漫畫世界中，我為了抵抗而拚死拚活的戰鬥。即便如此，為何周遭的人總想把我拉入BL世界呢？為什麼？難道因為這裡是BL世界，所以我就要認命嗎？⋯⋯可惡！這個混帳世界！」

圖片來源：《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》劇照

路人每天竭力抵擋他身處世界的荒謬，這一點與法國哲學家卡繆的思想核心頗為相近，因為「荒謬」是其哲學思想裡最核心的概念。卡繆著名的小說〈異鄉人〉中的主角，面對世界上發生的一切感覺都非常疏離，就如「異鄉人」一般（有關卡繆存在主義與其著名小說〈異鄉人〉，可至維基百科作初步參考）。而，雖然世事如此無意義、如此荒謬，但卡繆認為人們仍可以通過自己的行動賦予自己生命的價值。勇敢直接面對世界的荒謬，以「反叛」的姿態去生活，就是讓生命被賦予意義的方式（書生百用，2018）。

（以下一段有嚴重劇透，敬請小心服用）

可恨的是，即便路人如何「以『反叛』的姿態生活」，他似乎仍逃不過命運的嘲弄。劇中的路人主角在劇中一直有意識地與命運對抗、避開BL世界，然而，最後本來是路人的他也成為了BL世界的主角、最後他自己也墜入BL情網之中。到底人類的自由意志是無遠弗界，還是到頭來人類仍只是籠中之鳥、永遠逃不出造物主的掌心？這個後結構主義的哲學問題也許更沉重難解，當然這並非本劇的探討主題，但也值得讓人深思。

其實我們現今真實存在的世界，又何嘗不是一個「由某個造物主操控」的世界？即便你是否無神論者、不認為世上有神，但也大概不能否定「命運」的存在。那我們呢？面對充滿荒謬、光陸怪離、讓人瘋狂的世界，即使命運巨輪如何牽引，你會選擇「信命」還是你會努力「對抗命運」。憑你的自由意志活出你所認為的自己？——但，其實你真的有自由意志選擇嗎？——這，是《絕對BL》這套爆笑喜劇中，留給觀眾的一個嚴肅的哲學問題。

參考資料：

後設小說（2020, December 24）Retrieved from 維基百科，自由的百科全書：https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BE%8C%E8%A8%AD%E5%B0%8F%E8%AA%AA&oldid=63395741

Juo-Ping, Y. (2014). The Narrative Strategy of Lu Xun's novel. Journal of China University of Science and Technology. 59(4), p. 152.

書生百用（2018）卡繆的荒謬哲學與《薛西弗斯的神話》

異鄉人（卡繆）（2021, March 8）Retrieved from 維基百科，自由的百科全書：https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%95%B0%E9%84%89%E4%BA%BA_(%E5%8D%A1%E7%B9%86)&oldid=64668298

阿爾貝．卡繆（2021, March 3）Retrieved from 維基百科，自由的百科全書：https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%B4%9D%C2%B7%E5%8A%A0%E7%BC%AA&oldid=64599591

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