法院認證的台南人小確幸：老翁繞路吃鹹粥，為何是「日常生活所必需的私人行為」？

台南地方法院出現一個有趣的判決：原告是一名66歲的老翁，某天上完大夜班以後，回家路上繞去台南市永康區中山東路吃早餐，之後發生車禍骨折住院，出院後他向勞保局申請職業傷害醫療給付卻被拒絕，因此提起行政訴訟將勞保局告上法院。

《勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則》規定，上下班的時候，在路上發生事故的傷害，視為職業傷害，可以依《勞工保險條例》請求職業傷害補償。

然而，當原告依法申請職業傷害給付的時候，勞保局認為，被告下班以後繞路去吃早餐，並不是在「回家路上發生」，不符合法律規定，所以否決了他的申請。

吃鹹粥出車禍

原告在法庭上主張，他下班後、回家前繞去吃早餐，應該算是「日常生活所必需的私人行為」，而且也沒繞多遠（只差五分鐘的路程），勞保局根本是在刁難他。

勞保局則反駁，他們審查後發現原告從公司通勤回家有A、B、C三條最佳路徑，但跑去吃早餐不在三條路上（算是D路線），不能算是正常回家的路線的「應經途徑」。

另外，原告正常通勤回家的時間大概只要15分鐘，但他發生車禍的時間是下班35分鐘後，也不是正常的通勤時間的「適當時間」。綜合這兩個原因，勞保局認為原告不符合可以請領職業傷害給付的資格。

「法院認證」的台南人小確幸？

原告認為，A、B、C路線都沒有鹹粥店，但只有D路線經過的兵仔市才有鹹粥店。

法院認為，不能只把鹹粥當作一般的早餐店，原告是長住台南的年長者，在一天夜班後，去吃鹹粥當早餐，是他一天的小確幸，也是台南年長者的習性，並不過分，可以認定成「日常生活所必需的私人行為」。

勞保局主張吃早餐不一定要繞路，A、B、C路線上也有早餐店，但法院認為這顯然是北部或外地人的思考方式，沒有考量台南年長者及台南在地人早餐的傳統。要討論的問題是，原告繞去吃鹹粥這件事有沒有在「合理的通勤時間」及「合理的通勤路徑」內？

原告繞去鹹粥店只多了大概五分鐘的路程，法院認為一般人多花四到五分鐘去吃台南人的傳統美食鹹粥，是合理的行為，所以是合理的通勤路徑，而且鹹粥店其實就在原告通勤路線的旁邊，雖然不是最佳路線，但算是「吃鹹粥的最近路線」，原告去吃早餐是滿足他的日常所需，屬於日常生活所必需的行為。

在時間上，被告多繞了五分鐘的路，再吃20分鐘的飯，出店門三分鐘後就發生車禍，距離下班時間35分鐘，還算是合理的通勤時間。

綜合這些理由，法院認為原告雖然繞了一些小路，但時間和距離都還在合理範圍內。被告勞保局並未考量台南人的生活習慣，而主張被告「取道用餐」後出車禍不是職業傷害而不予勞保給付的處分「沒有理由」，因此判決被告勞保局應依法院判決重新審查原告的申請。

延伸閱讀

本文經法律白話文運動 PLM授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航