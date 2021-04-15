《職災保險法》初審通過：前2個月給付投保薪資100%，建教實習生、家庭幫傭全納保

立法院衛環委員會今（15）日初審通過《勞工職災保險及保護法》修法草案，傷病給付原政院版明定2年皆發給勞工投保薪資70%；不過初審通過條文則改為，前2個月傷病給付為投保薪資100%，第3個月起至請領結束為70%。另外在多個立委要求下，工作類實習生、家庭幫傭等也都納保。

立法院社會福利及衛生環境委員會近日審查《勞工職災保險及保護法》修法草案，原先審查時，許多關鍵條文保留；許多立委都希望能夠再擴大保障範圍，讓更多勞工都能被保障，勞動部原本持保留態度，後來則陸續與朝野立委討論後，終於在今天下午完成審查，沒有保留條文。預計最快下週將渴望照初審版本三讀通過，並在勞動節前由總統公布。

建教實習生、家庭幫傭都納保準用

在討論時納保的勞工適用範圍一直是勞動部和立委們的關鍵爭點，立委們曾提出各種不同版本，例如民進黨立委范雲提案應將看護工與幫傭納保，民進黨立委林淑芬版本新增提供勞務的專科以上實習生，時代力量黨團則要求平台外送員、受刑人作業員也納保。

勞動部後來明定，勞工受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經勞動部核發聘僱許可的雇主，應以雇主為投保單位；換言之，不分合法聘僱勞工，工作類實習生、家庭幫傭等也能納保。若屬於勞基法規定的技術生、養成工、見習生、學校建教合作的建教生，和其他提供勞務事實且受有報酬者，準用職災保險投保規範。

特別加保對象如工地工頭臨時僱工、童星等，得由雇主、本人或受領勞務者辦理參與保險。不過初審通過條文並未正面表列「提供勞務事實且受有報酬者」，外界關注外送平台外送員、受刑人作業員是否強制納保，仍待勞動部進一步公告準用範圍。

傷病給付提高，但保險費率未調整

原先針對傷病給付，政院版草案明定2年皆發給勞工投保薪資70%；不過多名立委提出應100％給予，民眾黨立委賴香伶甚至提出可領取最高2年100％的職災傷病給付；但勞動部原本稱「提高傷病給付，恐怕會降低職災勞工回歸職場意願」。

據統計，現行多數領取傷病給付的勞工多領取69天至70天的傷病給付，勞動部部長許銘春表示，因此前2個月100％給付可望涵蓋多數勞工需求，初估約會增加約6億元支出。

初審通過條文則改為，前2個月傷病給付為投保薪資100%，第3個月起至請領結束為70%。投保勞工若遇職災導致失能，完全失能可給付領投保薪資70%，嚴重失能是投保薪資50%，部分失能是投保薪資20%。

勞動部試算，以最低投保薪資2.4萬元計算，失能給付最高可以領到144萬元，死亡給付108萬元，傷病給付每月1萬6800元。

若勞工於投保期間遭遇職業傷害、罹患職業病，並發生醫療、傷病、失能、死亡、失蹤等保險事故，勞工或其受益人、支出殯葬費用者，得依規定請領保險給付。

不過《勞工職災保險及保護法》草案中，攸關保費計算的第16條仍沒有規定調漲保費，這也讓工傷協會批評，這樣的職災保險恐怕對部分勞工來說是「看得到吃不到」，以知名的職災事件RCA為例，指出共有120多名罹癌會員，許多人中年離開職場後發病、甚至有十分之一比例是超過65歲退休年齡發病，他們受限職災醫療給付限制，在退保一年後就喪失請領資格。

工傷協會專員劉念雲昨天在記者會上表示，政院版主張將職災保險基金用於預防與重建法人經費，更應將保費視為強制雇主提列的職安成本；他們提倡職災保險費率由目前的0.21%提高至5%，將職災保險放寬至終身給付，並採實支實付。然而最終通過初審的版本並未觸及此題。

勞動部則在草案QA當中表示，考量新法施行時，尚無經驗值可供訂定費率；又目前職災保險基金累存足夠，為過去勞資雙方繳納保費歷年之結餘，因此，新法施行初期的費 率，仍按現行職災保險行業別費率表計收，如有不足則由累存之基金攤提。另待施行一個精算期間後，有了經驗費率，再據以檢討調整。

初審通過的條文也明訂，投保薪資下限為基本工資（目前為新台幣2萬4000元），並隨基本工資調整；依據分級表，投保薪資上限則為7萬2800元。

若雇主沒依規定替勞工投保，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並令限期改善，屆期未改善應按次處罰；投保單位、雇主、全民健康保險特約醫院、診所若違法經且處以罰鍰，也將公布事業單位名稱、負責人姓名及處分金額等。

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核稿編輯：翁世航