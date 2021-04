gold與golden的常見用法：golden handshake、have a heart of gold是什麼意思？

市場上熱錢洶湧,不僅股票漲,黃金也屢創新高,go for gold(買黃金)成為時下投資風潮。gold除了是「黃金」,在許多用語中還有「良善、價值」等意思,來看三個道地用法:

Go for gold

(X)尋找黃金

(O)力求表現

說明:財經新聞常用go for gold表示「投資黃金」,體育版則多以此語勉勵選手「奪得金牌、力求表現」,日常生活中老美也會以此語表示「盡己所能追求佳績」。

It’s a golden opportunity to win the game. We have to go for gold. 這是贏得比賽的絶佳機會,我們一定要有好表現。

Have a heart of gold

(X)心腸很硬

(O)宅心仁厚

說明:此語直譯是「有一顆黃金的心」,實際上是指一個人心地善良、品德高尚,也就是「有好心腸」的意思。

Mr. Chang has a heart of gold. You may ask him for help. 張先生宅心仁厚,你不妨向他求助。

Worth its/one’s weight in gold

(X)黃金很重

(O)價值連城

黃金是具稀有性的貴金屬,因此常作為「高價值」的代名詞。此語不但可拿來形容事物「極有價值」,也常用來讚美某人是不可多得的人才。

Our secretary is worth her weight in gold. She can speak seven languages. 我們的祕書是個不可多得的人才,她會說七種語言。

Gold除了當名詞之外,也可以當形容詞,是指黃金的、金色的,例如信用卡當中的gold card是金卡;gold-digger本意為挖黃金的礦工,衍伸成為「拜金女」的意思。

gold和golden有什麼不同?

Gold和golden這兩個表面意思沒有太大的差別,但相較於gold這個「含金成份」比較高的字,golden多了一點抽象的文學色彩,強調事物看起來「像金子一樣閃閃發光」,例如golden egg出自英國童話《傑克與豌豆》;再如,小說《巧克力冒險工廠》主角查理獲得的那張金券,就叫做Golden Ticket。

Golden還有「繁榮」的意思。golden age是「黃金年代、鼎盛時代」;golden rule是「成功的重要法則」,就是我們說的「金科玉律」;golden opportunity是「千載難逢的機會」。那猜猜看什麼是golden handshake。

Golden handshake

(X)黃金握手

(O)豐厚的退休金

Golden handshake指是的一大筆退休金。在歐美國家,有些公司會給即將退休的員工豐厚的退休金,然後最後一次握個手。這次握手就被稱為golden handshake,也就是「拿退休金」的意思。

The company Chairman received a huge golden handshake when he retired. 這家公司的總裁退休時領了一大筆退休金。

延伸閱讀

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航