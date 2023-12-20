無期徒刑獲假釋又犯罪一律再關25年恐怕「關到死」，憲法法庭辯論是否違憲聚焦三大爭點

謝姓男子於1989年間涉嫌強盜案，最高法院依《懲治盜匪條例》判無期徒刑定讞。謝男服刑18年後，2009年假釋出獄。假釋期間又犯竊盜罪，被判刑1年2月，原本假釋撤銷。依2005年1月7日修正的新法，謝男必須執行25年不得假釋的「殘刑」。謝男認為，修正後的規定等於要他服刑超過50年，老死在監獄中，況且《懲治盜匪條例》已廢止。相關規定違反比例原則，提起釋憲聲請。憲法法庭昨（19）日進行言詞辯論。

根據監所關注小組統計，本次併案送審的有31位曾被判無期徒刑的人，其中16位涉犯《懲治盜匪條例》（現《刑法》中的強盜罪），有10位涉犯《肅清煙毒條例》（現《毒品危害防制條例》），他們在假釋後違規或再犯罪的案由，與毒品用藥有關的有17位，其餘包括竊盜、酒駕、詐欺、恐嚇取財和性侵等罪，另有2位則因未準時向觀護人報到被撤銷假釋。在憲法法庭受理後，已有2位當事人於獄中過世。

爭點一：無期徒刑假釋被撤銷，不管假釋期間長短、再犯什麼罪，一律重算25年會不會過苛？

根據律師計算，謝男在假釋前已服刑16年，撤銷假釋後需再執行25年才能聲請假釋，另又因毒品罪被判10年加上觀察勒戒1年，根據俗稱「三振條款」的規定，不得再次聲請假釋，也就是謝男須服刑超過52年。

被判處無期徒刑的人，本來就已要服刑25年才能聲請假釋。假如假釋期間再次犯罪，被撤銷假釋，必須回到監獄再執行20年或25年殘刑，然後再接續執行後續犯罪的刑期。聲請人的律師團認為，不分再犯時已過的假釋期間長短、再犯性質種類，無視受刑人為回歸社會所為的長期努力，一律執行固定20或25年的殘刑，已經過度限制受刑人的人身自由，違反比例原則，有違憲疑慮。

律師表示，刑罰主要目的是要矯正受刑人，使其最終能復歸社會，即使是無期徒刑，也有同樣目的，並非要將一個犯錯的人「關到死」。雖然被判刑時結果是確定的，但是後續執行是動態的。人有改過向善的可能，假如經過矯正教化後，國家評估認為危險性降低，就可以提前釋放，這是假釋的目的。

因此假釋制度不應該是國家給受刑人的恩典，更是重新檢視調整對犯罪者的刑罰效果、必要性的機會。

律師直言，「不能因為一個假釋的人出車禍，沒去找警察報到，就預期他會再次殺人或犯罪。」需考量每個個案的情況，包括他再犯的可能性、假釋期間和服刑的表現等。律師翁國彥也指出，現行規定已完全澆熄此類受刑人重獲自由的希望，只會讓他們在監獄的角落中「輾轉偷生直到腐爛」。

不過法務部主張，現在的規定沒有過苛的問題，假釋不屬於受刑人的基本權，而是一種制度。遭判無期徒刑，表示在判決當時，犯下的是重罪，且犯罪情節重大。無期徒刑本來就是終身監禁的概念，台灣的制度設計給予假釋，已經讓他們有提前出獄的機會。無期徒刑，沒有「殘存刑期」的問題，因為他不是被判25年，而是無期徒刑，25年只是法律上設定可以申請假釋的門檻。

法務部也說，假釋及撤銷假釋後再執行殘刑的規定，並非憲法上權利，而是立法政策創造的制度，是「暫停執行刑罰」的轉向處遇，而非免除或豁免刑罰。相關規範如何設計，司法權進行違憲審查時，應尊重立法權的裁量空間。

爭點二：假釋的時候，算是在服刑嗎？

由於在現行規定中，當無期徒刑者假釋出獄，又因再犯他罪被撤銷假釋，原本可用於抵銷刑期的假釋期間，也都不算數，仍須從零開始累積25年。

大法官呂太郎、詹森林都提出疑問，認為法務部也認同假釋是種附條件的暫時方案，是以刑罰為目的的措施，那為什麼撤銷假釋後，先前假釋期間不能計入刑期？大法官尤伯祥也提問，假如在監獄裡面是教化，假釋出來時也是教化，兩者有何不同？假如假釋制度是基於「特別預防」之考量的教化，為什麼在當一個人假釋在外時，就不算刑罰執行？

法務部則回答，在監獄裡，受刑人的人身自由遭到限制，但是假釋出獄後基本上是可以自由活動的的，人身自由未受侵害，只是需要定時報到，這兩者限制高低不同，不能做相同比喻。不過詹森林則表達不認同，認為假釋的人並沒有辦法想做什麼就做什麼，和一般的自由人不能相提並論。

法務部主張，假釋算是讓受刑人在特定條件下「提前出獄」，解除人身自由遭剝奪的狀態，也因此要求受刑人必須在此期間符合規則，例如要定時向觀護人報到，當然也不能觸犯法律。但刑罰本身不會因為假釋而消滅，原本的刑期沒有「消失」，假如假釋期間都沒出錯，可以在假釋結束後視為服刑期滿。假如他違反規定或是再次犯法，假釋遭撤銷，當然就要回來繼續執行原本沒結束的刑期，以無期徒刑為例，就是回到原本終身監禁的判決結果。

法務部指出，現行法依構成撤銷假釋事由情節的輕重而做區別對待，並非一律均予撤銷假釋，已賦予個案裁量撤銷的判斷餘地，若受刑人對於撤銷假釋的決定不服 ，也可以即時提起救濟，現行法已符合正當法律程序及保障訴訟權的要求。

爭點三：亂世用重典的《懲治盜匪條例》已廢止並修正，假釋規定沒改可以嗎？

另外聲請人也主張，《懲治盜匪條例》已在2002年廢止，強盜罪行回歸《刑法》中的強盜罪處罰，修正為5年以上有期徒刑，加重強盜修正為7年以上有期徒刑，並刪除以「無期徒刑」處罰強盜行為。然而修法廢止前，已被判決無期徒刑的人，無溯及既往予以適當減刑為有期徒刑，仍以無期徒刑的條件來處理假釋，過度侵害人身自由。