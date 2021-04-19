在台菲律賓移工領袖Dondel：在這個國家裡，我們移工有變成奴隸的感覺

口述：Dondel Balana｜文：黃千千｜照片提供：Kuya Manski, Binibining Global

我叫Dondel Balana（名字譯音：東岱爾），我是一名在台中工作的菲律賓移工，工作之餘我也擔任移工社群組織「Overseas Filipino Workers Global Movement for Empowerment」（海外菲律賓移工全球培力行動，簡稱OFWGME）的中台灣區主席，我們組織有在菲律賓註冊、是馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）官方認可的非營利組織，組織的願景是只要有菲律賓移工存在的地區，組織就要成為居中協調、支持和發展的中心，鼓勵同胞團結，提供幫助與照顧，進而改善海外菲律賓人社群的福利與生活。

OFWGME在台灣的組織架構分為「台北北區」、「台北南區」、「中台灣區」和「南台灣區」四個分會，自從我接任中區主席後，深深體會到台灣各地的移工很容易遇到資訊落差的問題，無論是政策法令、勞動福祉，還是常見的仲介合約與不當扣款等，這便是我們要成立組織、經營社群的目地，不僅能有效傳遞訊息，也能藉由推廣休閒活動與各式賽事，提供在台的移工同胞紓壓的管道。

猶記九年前剛離開家鄉時，父親曾告訴我：「永遠讓你的內心與頭腦保持初衷，不要為了獲得認同而成為別人想像中的樣子。」然而當我實際到達台灣工作後，發現一切和我想像中不一樣……不好意思，我下面說的話比較重，在這個國家裡，我們移工有變成奴隸的感覺，無論是工作還是下班後都受到歧視。雖然了解真實社會的不公平，但很少人願意主動改變現狀，又或者為了錢而迷失自我……這些體悟促使我決定更加努力面對生命中的挑戰，致力於幫助其他人。

去年9月在台中東協廣場12樓舞廳所舉辦的「OFWGME BINIBINING GLOBAL 2020」選美比賽暨籃球比賽頒獎典禮，正是由我帶領的中台灣區分會負責，這些活動都完全對外開放、歡迎台灣民眾參加，我們組織將母國的傳統活動帶入台灣，進行文化的移轉與融合，不僅消彌了現實生活中隱藏的尷尬界限，亦讓每個參加活動的移工得以在這個空間裡找回自己的名字，而不是工廠產線上一個個毫無感情的編號。

Photo Credit： Fcuk1203 CC BY SA 4.0 東協廣場

其實外籍移工在台灣舉辦活動並不容易，除了資源取得不易外，更多的是受到身分限制，像這次選美比賽原本有18名參賽者，但因為大家工作時間不同，部分參賽者沒辦法參與決賽，有的甚至到了當天才發現要加班沒辦法出席，諸如此類我們必須克服很多的挫折才能讓活動順利進行。

許多人本地人認為移工很愚笨，這是不正確的，我們也是有思考能力、有人生經驗的成年人，舉辦選美比賽不只希望能提升參賽者的能力與自信心，也希望這類移工活動能作為一顆種子，在人與人之間傳遞慈善的力量。

講實在話，其實我們（菲律賓移工）都不是幸運的人，大家必須離鄉背井告別家人去海外工作，就算結束海外工作回到家鄉後，許多人賺的錢只夠溫飽，孩子們沒有多餘的資源，尤其今年面對全球疫情的衝擊，家鄉的家人也可能面臨失業與飢餓。

你們看我們舉辦選美活動、籃球競賽，好似只是讓大家獲得短暫的歡樂，但我不這麼想、我是有遠大目標的——就像我們組織名稱有「培力」兩字，我也將舉辦活動視為一種培力與賦權，希望參賽者們能意識到自己辛苦出國是為何而工作、為誰而工作，好好思考這些事，就算賺到錢也不要虛渡光陰，行有餘力可以幫助和照顧他人，最後期滿歸國後真的能追求更好的生活品質，將所學延續至未來與家鄉資源做結合、為家人與孩子打造良好的未來。

Photo Credit：Kuya Manski, Binibining Global 海外菲律賓移工全球培力行動的中台灣區主席Dondel Balana

因此我們那次的選美競賽有個創舉——組織特別把參賽獎金換成菲律賓的儲蓄險，等到參賽者工作期滿返國後才能領取，並且鼓勵參賽者一同加入組織，成為幫助菲律賓同胞的夥伴。

我們離開故鄉、留下愛人，一個人到海外賺錢，為家庭犧牲自己的青春歲月，雖然老天是如此不公平，但機會掌握在自己手中，每個人都有機會爭取一個更美好的未來。我在台灣的工作契約也快要結束了，但我會把握剩下的時間，盡量幫這些在台灣努力追求美好未來的同胞們，創造更多的機會。

本文獲移人授權刊登，菲律賓移工領袖Dondel：我們不是幸運的人，但有機會爭取一個更好的未來

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒