「越南梵谷」范力：繼承印象派的畫作風格，日常生活為創作源頭

圖：ANH HUY藝廊｜文：HELLO VIETNAM

越南畫家范力於1943年出生在古都順化，雖然家境貧寒但從不放棄自己的繪畫夢。憑自己的努力及天分，考上越南美術高等學校（1960 - 1965），畢業後的35年間，一邊於軍隊服役一邊創作，用繪畫來記錄戰爭與日常的生活。可以說范力以「現實人生為塗料，生命為畫筆，勾勒出一幅幅直擊靈魂深處的作品。」

Photo Credit ：ANH HUY藝廊

因為范力繼承印象派的畫作風格，畫筆線條豪邁，搭配上多變的色彩，被藝術鑑賞家及愛好者們稱為「越南梵谷」。在他的作品中，可看見他熟練地使用不同的繪畫塗料：色粉、油畫、磨齏，並以木料、麻袋、甚至是絲綢作為畫布。

范力的畫作有一個共通特點，就是雅俗共賞，即使不懂繪畫的人也能看出畫家所在畫中呈現的人、事物，但如何進一步解讀畫中表達的含義與精神，則會因觀者不同的生命背景而有所不同。

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除了印象派的視覺元素，范力作品裡蘊藏了一致性的美好內容，它融合了對夢想、和平、自由的渴望，也呈現了對戰爭的記憶。除了常見的戰爭題材，范力的作品風格平易近人，像農村風景、日常生活、母親等題材都常見於作品中。

范力的創作源自日常生活，浪漫的繪畫風格卻依循著生活現實的軌跡。范力的作品中常以母親作為畫畫的題材，他曾說過，所有母親的畫作都來自於他對母親的孺慕之情，感恩母親一人辛苦地將兩個孩子養育長大。而這也許正是許多藏家熱愛他作品的原因，他的畫作擁有最真摯的情感呈現。

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面對越南梵谷這樣的稱號，他謙虛回應：「我認為人們這樣稱呼我，不是因為我的才能可以與梵谷相比，而是因為我的作畫風格、生活態度都很像梵谷。我們都無比堅持、熱衷繪畫並產出許多作品，我總覺得愈畫我愈健康。」

在越南當代畫壇裡，范力被評價為具有印象深刻的繪畫個性。他曾有40多場在國內及國外知名美術館或藝廊的個人展出；也是越南唯一一位擁有收藏其作品的藏家團體，團體約100多位成員，總計收藏6000多幅作品。

Photo Credit ：ANH HUY藝廊

范力的畫作具有特別高的收藏價值，曾有一幅畫作拍賣出40萬美金的紀錄。此外，他也常常用將畫作用在公益上，拍賣自己的畫作來幫助弱勢和慈善基金會。

分享自己對於創作的理念，他說：「對我而言，畫畫是一輩子的事情。我可以說是為了作畫而生，用我所有的熱情去貼近、追求它，並將這條路貫徹到底。如果只是將畫畫這件事當做業餘的愛好，那總有一天會輕易的放棄。」

現年78歲的范力，迄今仍作畫不輟，下次來到越南旅遊時，別忘了找個機會去河內藝廊參觀范力的作品，親自感受一下這位「越南梵谷」用生命彩繪於畫作上的魅力。

Photo Credit ：ANH HUY藝廊

畫家范力地址： 175 Nghi Tam, Tay Ho District, Ha Noi Vietnam Arts 藝廊地址：80 Doc Ngu Street, Ba Dinh District, Ha Noi Anh Huy 藝廊地址：175 Ba Trieu, Hai Ba Trung District, Ha Noi.

本文獲《HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：用生命來彩繪畫布的越南梵谷——范力

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒