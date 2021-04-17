朱家安：電影美化性騷擾是可以的嗎？答案是可以，和言論自由不衝突

文：朱家安

答案是可以，但應該要有人指出相關社會觀念的問題，而且只要我們足夠謹慎，這些都可以和製作電影的言論自由不衝突。

電影《消失的情人節》在金馬獎得到五個獎項，然而一些人批評電影內容涉及美化性騷擾，把實際上是性騷擾、侵犯身體自主並涉及犯罪的事情，呈現得像是浪漫並令人同情的事情。這種批評不意外被說是「過於政治正確」，並被一些人指控是在試圖約束創作自由和言論自由。

我自己並沒有看過《消失的情人節》，無法基於真正的電影內容來討論，我也不打算在文章裡對這部電影做任何評論。以下我討論如上所述的某個假想電影案例：「在電影裡的特定橋段，把實際上是性騷擾、侵犯身體自主並涉及犯罪的事情，呈現得像是浪漫並令人同情的事情」。就算你同意我的全部分析，依然可以自己對各種電影的理解，來判斷這些分析的適用範圍。

怎樣算是侵犯言論自由？

我們對言論自由受影響這件事敏感，這是很合理的，因為言論自由是多元民主社會的基石，若特定族群或秉持特定價值觀的人無法發聲，他們就無法跟社會溝通來改善自身處境。而在歷史上和現代，這些情況比比皆是。

然而比起政府和機構對言論自由的影響，社會輿論對言論自由的影響更加微妙。我確實可以想像持有某價值觀的作品總是受到輿論抨擊和炎上，以致於基於公關的考量（而不是基於內容品質、創意、洞見、美感的考量），少有創作者有勇氣將這種價值觀融入作品裡，甚至會有意識地修改內容，避免人誤以為作品跟此價值觀有關。在這種情況下，就算沒有任何一條法律禁止人發表含有此價值觀的作品，實際結果也相差無幾。一般來說，這種結果別說你不想要，我也不想要。

（如果你在意措辭，可能會認為用「言論自由」來討論這種現象並不恰當，畢竟這現象並不是出於公權力對言論的箝制。我不確定哪些詞比較恰當，或許可考慮「言論權力的平等」、或「充足言論權力」之類的概念）

當藝術作品因為價值內容而受到批評，上述說法是常見的回應：若作品會因為特定價值內容受到猛烈批評，創作者可能會在這方向噤聲。以結果來說，這相當於言論自由受限，即便創作者依然有法律和道德的權利去創作這類作品，但幾乎沒人願意做。

然而這種論點並非一槌定音，因為它也可以反過來應用在「對於批評的批評」上。假設：我批評某作品有道德問題，因此我被社會批評為試圖箝制別人的言論自由，若這些批評參與者眾、持續時間久，使得我不再願意發表類似的看法，那我的處境其實跟上述創作者類似。（值得注意的是，台灣現在確實有這類現象，例如有人會揪眾到「女權法西斯」的文章或動態底下大量留言和騷擾）

要如何表達批評意見而不造成對方噤聲，因而影響言論生態？考慮到網路時代光是每個人各自表達自己看法，就可以突現出炎上現象，我認為這是很急迫的問題，不過我並沒解決方案。但從上述討論，我們可以發展一些思考工具來協助自己判斷在意的議題，例如：

目前對特定藝術作品的批評現象，已經不恰當地威脅到未來作者的發表意願了嗎？ 若給定「創作者應該要有最大的心理自由去進行創作」，我們該如何基於議題觀點去討論藝術作品？

以下我想試圖回答（2）。

性騷擾為什麼需要「特別照顧」？

當美化性騷擾的電影招致批評，有些人會主張這些批評相當偽善，因為現代電影產業不只美化性騷擾，也美化暴力、私刑、資本主義、奴隸制度、殖民等等數都數不清的東西，如果你對於將暴力浪漫化的《人魔》沒意見，為什麼會對把性騷擾浪漫化的電影有意見？

對我來說，其實很多電影我們都可以有意見，問題在於：在什麼情況下，這些意見會變得急迫而不可或缺？

我的答案是：在給定當前社會觀念和認知，我們認為彼此對電影內容的判斷，在重要的議題上可能沒共識的時候。

舉比較簡單的例子，很少有人會主張說，《人魔》對殺人的美化會對社會造成威脅，因為現代很少有人會認為殺人是可以做的事。就算有人公開主張他覺得安東尼．霍普金斯或邁茲．米克森飾演的殺人魔很帥氣，你也不太會因此認為自己最好別吃他煮的東西。（然而，若某一年忽然出現一些為了好玩而殺人的案件，我們的看法也會改變）

人類需要很多共識才能組成合作自如的社會。我們花了兩千年，讓「殺人很不ok」這件事成為你我的核心價值，而且我們也知道彼此有此核心價值，這樣的共識讓我們可以安心觀看《人魔》並討論其中的藝術感和優雅，而不需要花時間提醒彼此：「對了，只是確認一下，你知道殺人來吃是不ok的對吧？」

然而觀念和認知是動態的，有些議題似乎已經成為共識但不夠堅韌，或者觸及歷史不遠處的人類傷痛，這是為什麼直到現在我們依然無法如同欣賞《人魔》一般去欣賞美化納粹大屠殺、醜化台灣原住民、「正常化」中共種族清洗的作品。

此外，有些議題尚未成為共識。我相信這是為什麼美化性騷擾的作品會引起批評。現代社會大致認為性騷擾不ok，但此概念的歷史並不悠久，對於性騷擾的判準、理解和應對，至今仍有有許多爭議（更甚者，對於性侵也是）：

美化性騷擾的電影招致批評，在我看來原因之一就是性騷擾在當前社會的處境跟殺人不同，讓我們需要在欣賞電影之餘，多確認一下：「對了，你知道在別人無意識的情況下擺弄他的身體是不ok的對吧？」

他們不是在對電影批評，而是在對社會溝通

你可以想像一個社會，在這個社會裡人們在性騷擾的觀念和認知上有明確的共識，不會把它們搞錯成「過度追求」和「表達善意」。在那個社會，人們有足夠安全感，就算觀看美化性騷擾的電影，也不會覺得需要擔心這些情節在何謂性騷擾、性騷擾為何不ok這方面帶來什麼錯誤的認知，就像我們的社會相對比較不擔心《人魔》在殺人為何不ok這方面帶來什麼錯誤的認知。

因此，上面這種提醒嚴格來說並不是針對電影作品本身，而是針對彼此應該怎樣從作品去理解我們的社會。電影裡出現壞人和壞事，這是很正常的事情，我們擔心的並不是電影裡有壞人和壞事，而是害怕在某些社會共識尚未建立之處，身邊的人對於電影裡的哪些事情是壞事、為何壞，跟自己有截然不同的理解。

上述看法正好可以回答前面的問題：若給定「創作者應該要有最大的心理自由去進行創作」，我們該如何基於議題觀點去批評藝術作品？我的回答是：我們可以隨時注意，自己可以不是（或許很多時候也不需要是）在評論藝術作品的內容或藝術家的意圖，而是評論當代人對藝術作品所涉議題的特定理解。

※感謝Judy Peng、鄭丁嘉和蘇姆INKO給本文初稿的諮詢意見。

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰