中科院長證實正進行下一代戰機研發，第一階段進度超前

（中央社）國家中山科學研究院長張忠誠4月15日證實，中科院正進行下一代戰機研發案，目前第一階段有兩案同步進行，分別是整體設計及發動機製造，預計民國113年結案，目前進度正常。

國防部長邱國正上午以「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委蔡適應關切國軍有無啟動下一代戰機研發案，張忠誠答覆時證實，中科院為了研發下一代戰機，目前第一階段有兩個研發案進行中，分別是整體設計以及發動機製造，目前進度正常。

張忠誠指出，發動機製造的第一階段研發案，預計民國113年結案、預算約新台幣88億元，目前進度超前；整體設計同樣113年結案、預算約17億元，且包括24項關鍵技術在內的設計進度均正常。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 韓國2019年展出的自製戰機模型

而《蘋果日報》報導，針對韓國傳稱耗資2000億台幣完成下一代戰機研發，日前發布原型機KF21一事，民進黨籍立委蔡適應詢問韓國的全新戰機是第幾代戰機？國防部副部長張哲平在代答詢時說，由於該型戰機的武器是屬於外掛，影響匿蹤效果，所以是一架「四代半」戰機。

韓國首架自製戰機

質詢中意外提到的韓國戰機KF21，根據《中國時報》報導，該款戰機是南韓和印尼合作研發的首架自製戰機，韓國防衛事業廳和韓國航空宇宙產業公司（KAI）於2016年起啟動戰機研發項目，花了5年時間打造出原型機。總經費為18.6兆韓元（約新台幣4700億元），僅研發費就達8.6兆韓元（約新台幣2200億元），而中科院的預算僅百億元台幣。

KAI表示KF-X戰機定價為6500萬美元，認為自家KF-X相比於F-35的8000萬到1.1億美元相比有價格優勢，維護成本也較低，應該在全球出口市場上有一定優勢。

《聯合報》報導，蔡適應要求國防部應了解韓國研發狀況，韓國花了2000億元（台幣），「我也覺得太多」，但看來下一代戰機研發須投入相當資源，我國100億元供研發夠嗎？張忠誠說，整個研發是分階段的。立委要求國防部應對空軍下一代戰機投注更多預算支持，張哲平允諾支持此案。

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