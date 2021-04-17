菅義偉訪美與拜登會談，「台灣問題」將成美日關係試金石

文：Martin Fritz

日本首相菅義偉及隨行官員、政界人士為同拜登（Joe Biden）總統的首次會晤做了充分準備。這是拜登上任後的首次外國政府首腦造訪白宮。所有參加華盛頓之行的人員都及時注射了兩劑輝瑞新冠疫苗，以期最低限度減少感染風險。那位美國新總統則早已施打了疫苗。

內容上看，美國時間週五（4月16日）的美日峰會似乎也準備充分。美國國會參院將在峰會前通過一項兩黨決議，強調日美安全同盟之牢固。有消息稱，華盛頓政府還將宣佈新任美國駐日本大使人選。在東京的這一職位已空缺近兩年。

半導體供應

在全球晶片短缺導致汽車行業發展受阻的背景下，美日已達成一系列共識，其中包括一項有關半導體元件供應的協議。雙方的一個高級別工作組將制定一個更為分散的製造計劃，以降低主要依靠台灣和中國大陸等地緣政治風險地區生產晶片的供應風險。兩國還希望在氣候政策上更密切合作。日本將更注重可再生能源，不再資助國外燃煤電廠，以此支持美國。

峰會議程中還包括一個促進印度－太平洋地區高質基礎設施的框架協議。美、日兩國希望籍此為亞洲新興國家提供一個替代中國「一帶一路倡議」的選項。為此，兩國將商定投資共同準則。迄今，相關投資按逐個項目進行，而往後，國家優惠貸款的提供程序將標準化。5G無線網路和綠色能源發電可能會屬於投資重點。

不重返TPP

日本方面希望在峰會上恢復信任，拜登的前任川普（Donald Trump）咄咄逼人的策略使之受損。61年來，美國一直是日本唯一的安全夥伴。川普曾因汽車貿易不均衡而向日本施壓，並強行達成雙邊貿易協定。儘管菅義偉首相預期，華盛頓不會重返被川普放棄的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但拜登新總統肯定不會再威脅對其亞洲最親密盟友徵收懲罰性關稅。

通過邀請日本人作為第一位國賓到白宮做客，拜登已可補回一多半損失。

此次峰會的最大癥結在於美日聯盟未來如何與中國打交道。拜登迄今延續了前任的強硬對華路線。不過，他未實施川普式的「最大限度施壓」，而是致力於加強競爭。於此同時，源出於日本的「自由開放的印太」理念，也和拜登的外交理念相契合：與合作夥伴共同抵抗中國在亞洲的強權要求。

3月中旬在東京舉行的「2+2會談」上，兩國外長和防長對中國在東海的領土要求發出異常尖銳的批評。以此方式，拜登行政當局便能終結日本對美國同盟忠誠度的懷疑。具體而言，日本希望得到美方這樣的保證：一旦北京佔領日本控制的東中國海上的尖閣列島，（北京稱「釣魚島」），美國將不憚與中國發生武裝衝突。

台灣問題作為「試金石」

但以防衛和與中國競爭為指向的美國政策讓日本受到極大行動壓力。

德國日本研究所歷史學家韋伯（Torsten Weber）指出：「拜登傾向於減少對中國的對抗性，這並不給日本帶來優勢。」而美方希望將支持台灣列入峰會最後宣言，則又讓日本陷入窘境。對日本來說，參與這一檢驗其對美國忠誠度的「試金石」，意味著政治上的轉折。

自1972年與中國建交以來，東京一直遵守「一中原則」。而且，一旦作出相應表態，就有可能在發生台灣衝突時，導致日本不得不向美國提供軍事支持，而日本的和平主義憲法可能不允許這樣做。

峰會尚未召開，中國早已向日本施壓，要求其不要過度與美國拉近關係。中國外長王毅在電話中警告日本同行茂木敏充說，日本應確保與中國的雙邊關係「不陷入所謂的大國對抗」。其語氣之尖銳令人驚訝，因為，東京迄今一直避免與北京對抗。例如，日本是七國集團中唯一沒有因新疆維吾爾族再教育營問題而對華制裁的國家。

不過，歷史學家韋伯指出，中國的恐嚇戰略並非沒有風險：「中國在地區和全球範圍越是咄咄逼人，就越會促使美國投入日本的懷抱——反之亦然。」

作為其結果，日本將不得不軟化「外交主要應為貿易服務」的這一外交政策指導方針。這一方針使東京在全球舞台上迄今寧取韜光養晦之策。

與此相關，韋伯這位德國歷史學家，強調了日本與美國和德國的價值夥伴關係中蘊含的政治機遇。他指出，「如果日本、美國和其它國家用自由、民主和人權來作為其共同的批中立場理由，那麼，日本便可成為世界政治中的重要夥伴。」然而，這一新取向是要付出代價的：「那樣的話，東京也必須收回涉及慰安婦、強制勞工、二戰中戰爭罪行的歷史修正主義，因為，歷史修正主義行為使日方就自由和人權所做的承諾受到質疑。」

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