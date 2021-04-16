拜登宣布9月美軍從阿富汗撤出，塔利班稱不接受延後撤軍時間

編譯：吳宗宜

拜登宣布美國史上持續最久的阿富汗戰爭，終將在9月11日結束

美國總統拜登（Joe Biden）在4月14日宣布，他將在今（2021）年9月11日之前將所有美軍從阿富汗撤離。自2001年9月11日恐怖分子襲擊美國世界貿易中心和五角大樓，美國前總統小布希（George W. Bush，港譯「喬治布殊」）宣布對蓋達組織（al-Qaeda）和塔利班（Taliban）採取軍事行動後，這場戰爭持續了近20年。

根據美國國防部的報告，在阿富汗、伊拉克以及敘利亞的戰爭，已使美國納稅人支出超過1.57兆美元，且已有2000餘名美國軍人在阿富汗戰爭中喪生。

拜登說：「是時候結束美國最長的戰爭了，是美軍回家的時候了。」

「我現在是阿富汗戰爭開始以來的第4位美國總統，兩個共和黨總統、兩個民主黨總統，我不會將這一責任轉移到第5個總統身上。」但也表示，美國將持續於向阿富汗提供援助和支持。

拜登也提到了自己的兒子博（Beau Biden），他曾在伊拉克服役一年，後來於2015年因癌症去世，他是40年來首位在美軍戰區服役的總統兒子。

拜登指出，美國在10年前就殺死了911恐怖攻擊事件的首腦、蓋達組織的領導人賓拉登（Osama bin Laden），自那以後，恐怖主義威脅已散佈到全球各地，美國繼續駐軍阿富汗的原始原因已失焦。

拜登提到：「現在許多地方都存在恐怖威脅，因此每年花費數十億美元將成千上萬的部隊集中駐紮在一個國家，這對我和其他決策階層來說都沒什麼道理。我們不能再繼續延遲撤離阿富汗的時程、等到條件理想後才撤軍，並期望獲得不同的結果。雖然不會在軍事上繼續介入阿富汗，但外交和人道主義工作將繼續下去，我們會繼續支持阿富汗政府。」

拜登也保證持續向30萬的阿富汗軍隊提供援助，他說他們「付出高昂的代價持續為自己的國家英勇作戰，捍衛阿富汗人民。」

美國前總統歐巴馬（Barack Obama，港譯「奧巴馬」）也對拜登的撤軍計畫表示支持：「美國已經在軍事上實現了我們所能做到的一切，現在是時候將我們剩下的部隊帶回家了。」

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也表示，他尊重美國撤軍的決定，阿富汗政府軍完全有能力捍衛其人民和國家。

塔利班不接受美國延遲執行5月撤軍的協議

2020年2月，前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）與塔利班達成停戰協議。根據協議，塔利班承諾將不支持蓋達組織及其他極端分子，制止恐怖組織以阿富汗為基地發動對美國或其盟國的攻擊，並同意與阿富汗喀布爾中央政府進行和平談判。如果塔利班信守承諾，美國及其北約盟國將在2021年5月之前撤出所有部隊。

自2020年7月美軍已信守承諾陸續從阿富汗撤軍，從1萬3000名逐漸減少，現在約還有2500名美軍還駐在阿富汗。

在4月13日美國宣布決定在9月從阿富汗全面撤軍後，隔日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與北約盟國召開會議時，通知了英國、德國等盟國的高層，各國隨後便同步發聲明表示，北約所有駐軍將與美國同步撤離阿富汗。

美國911恐怖攻擊事件發生後，北約首次啟動其共同防禦條款（憲章第5條），於2003年加入對抗塔利班，派軍駐進阿富汗維護國際安全，目前在阿富汗有7000多名來自各盟國的士兵。

除了北約成員國外，非成員國但也響應美軍派兵駐軍阿富汗的澳洲和喬治亞，也隨即確認將與美軍同時間撤離；紐西蘭則早在2月份就聲明配合前總統川普的協議，預計5月1日就會全面撤兵。

拜登對此表示：「我們和盟友及夥伴國家在阿富汗並肩奮戰了將近20年，我們對他們為此任務付出的貢獻深表感謝，我們的計劃一直是一起派軍去阿富汗，然後一起離開。」

但是，美國9月撤軍的決議遭到塔利班反對，表示不接受原訂5月的撤軍延遲，同時也拒絕參加定於本月稍晚在土耳其舉行的阿富汗峰會，直到外國部隊全部離開該國，否則不會參加任何會議，且威脅要對5月1日仍駐在阿富汗的外國部隊恢復敵對行動。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對此回應：「撤軍是有序的共同協商和深思熟慮後的結果。我們同時派兵駐軍阿富汗，也會一起撤軍。在此期間，塔利班對我們部隊的任何襲擊，我們都將強力反擊。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

各方立場不一

拜登警告塔利班，在未來幾個月，美國將在撤離其部隊的同時，保衛自己和其夥伴，也將重新分配其在該區的反恐能力及資源，以防止出現新一波恐怖主義威脅。

拜登說：「我們的團隊正在改善戰略，以監視和預防重大的恐怖主義威脅，不僅僅是在阿富汗，也在任何可能發生的地區，包含非洲、歐洲、中東和其他地區。」

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也在參議院聽證會上表示，一旦美國撤離，該地區的軍事能力將被削弱。他說：「美軍和聯軍的撤出存在著風險，因此美國仍將保留適當的實力（retain a suite of capabilities）來對抗極端主義的威脅。」

根據前美國總統川普與塔利班達成的協議，美軍必須在5月1日前全面撤離阿富汗，現任總統拜登則將此最後期限推遲了4個月。

華府「國防重點」（Defense Priorities）智庫專家費里曼（Benjamin Friedman）便表示：「推遲撤軍可能會激怒塔利班，認為美國不遵守談判協議；如果塔利班採取更極端的策略，便會把責任推到美國違約上，以此為理由對美軍發動攻擊，同時以此為藉口退出和阿富汗政府進行的和平談判。」

根據《路透社》報導，阿富汗國家調解委員會（High Council for National Reconciliation）主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）也表示：「外國部隊的撤離，意味著我們需要找到一種和塔利班共存的方式，我們認為阿富汗戰爭沒有贏家，我們希望塔利班也意識到這一點。」

許多阿富汗人告訴《BBC》，他們對於撤軍一事感到震驚。居住在與伊朗接壤的西赫拉特省（Herat）的烏斯馬尼（Roeena Usmani）說：「我不認為現在是適合撤軍的時機，國際社會尚未兌現其承諾，傳言塔利班將重新掌權。我們擔心這20年來的努力都白費了，尤其是對保護婦女而言，他們應該做出行動，保證我們不會回到20年前的黑暗時代。」

阿富汗北部馬扎里－謝里夫（Mazar-i-Sharif）的居民阿斯卡爾（Mohammad Askar）也說：「如果美軍要離開阿富汗，應擬定妥善計劃，否則，我擔心阿富汗會重返內戰。」

巴格蘭北部省（Baghlan）的韋亞爾（Weyar）也表示：「美國應與包括塔利班在內的所有利益相關人達成協議，否則，阿富汗可能會再次陷入戰爭，這不僅對阿富汗，而且對整個世界都是災難性的。」

而美國情報體系（US intelligence community）近期發布的年度報告，也對阿富汗的前景感到擔憂，認為即使到明（2022）年，塔利班與阿富汗政府之間也很難達成和平協議。報告指出：「如果盟軍撤離，阿富汗政府將難以阻止塔利班的攻勢，塔利班很可能在戰場上取得勝利。」

儘管如此，在經歷了20年的戰爭之後，美國兩黨都有許多人想要結束美國在阿富汗的戰爭，一些堅定反對拜登的共和黨人士，也表達了支持拜登撤軍的決定。

德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）就對此表示支持，他說：「我很高興部隊能回家，美國撤軍不代表美國不再保護其公民或盟友，我們可以在未對美國有敵意的國家、地區長期駐軍的情況下，做到這一點。」

佛蒙特州無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）也對拜登的決議表示讚賞，稱其為「英勇而正確的決定」（the brave and right decision）。

昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）的韋特海姆（Stephen Wertheim）說：「這是驚人的成果！如果我們聽到的報告確實是政府的立場，那麼政府就已經打破了無止盡的戰爭邏輯。」

民主黨人也支持拜登的決定，並稱需要安全謹慎的撤軍。伊利諾伊州民主黨參議員德賓（Dick Durbin）說，「是時候結束美國歷史上最長的戰爭了，我希望所有軍人盡可能安全地離開。」

不過拜登的撤軍決定也引起共和黨鷹派的批評，認為此舉將會損害美國參加阿富汗戰爭以來所獲的成果。他們指出，許多兩黨的國會議員都反對拜登過早將美軍撤出阿富汗。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）批評，拜登的決定為「嚴重的錯誤」（grave mistake）。他認為：「面對尚未擊潰的敵人就撤退，是撤守美國的世界領導地位。」並指出上屆政府提出將自敘利亞和阿富汗撤軍時，兩黨的領導人皆反對，呼籲拜登政府應該同樣重視他們本次的異議。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範