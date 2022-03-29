迎戰通膨時代：永豐「DAWHO之夜」 傳授人人必備的理財心法

疫情尚未完全過去，景氣仍忽冷忽熱，再加上房市熱絡、股市震盪、大通膨時代的來臨，以及讓全球經濟繃緊神經的俄烏戰爭，堪稱一波未平一波又起。我們該如何妥善理財，聰明因應政府各項經濟政策、妥善佈局資金流向，為自己的人生做好準備？

關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手合作，於2021年舉辦一場「大戶品味生活家」線上直播活動，邀請專家暢談買房與理財資訊，吸引破千人同步觀看。延續民眾對理財的關注熱度，即將加碼於2022年4月8日在信義遠百A13，與法國潮牌BLVCK舉辦全新一場「2022永豐DAWHO之夜——升息理財抗通膨」直播，由主持人吳怡霈帶領觀眾，與兩位專家：樂居創辦人李奕農、存股達人大俠武林進行對談，傳授通膨時代下必知的理財之道。

買房抗通膨的攻略心法

疫情時代下，缺工、缺料的問題短期間無法緩解，導致全球性的通膨現象，以及升息傳言不斷。若手上握有一筆資產，要挺過這一波通膨風潮，買房抗通膨究竟是神話，還是真正可行的策略？

「2022永豐DAWHO之夜——升息理財抗通膨」直播活動邀請樂居創辦人李奕農，從房市預測、政策剖析等面向，探究投資買房的風險管理與獲利可能性。直播中，更將直接公佈樂居每年的房市預測分析。

通膨時代的最佳理財方向

通膨時代下，大眾普遍認知的抗通膨理財商品如：房產、儲蓄險、黃金等成為熱門話題，但投資不應跟風，評估自身風險、慎選投資部位，是不變的理財觀念。

「2022永豐DAWHO之夜——升息理財抗通膨」直播活動邀請存股達人大俠武林，透過精準剖析各類型理財商品，傳授通膨時代的理財之道，保護資產不縮水，有效累積投資經驗，並篩選出自己最強的投資庫存。

2022永豐DAWHO之夜線上直播活動

● 時間：2022年4月8日19:30～20:30

● 直播平台：關鍵評論網、INSIDE臉書粉絲專頁

● 立即加入行事曆，觀看直播還可以抽質感口罩香氛扣

● 場地協力：信義遠百A13法國潮流品牌BLVCK