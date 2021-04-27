《靜坐與養生之間》：道家為何要人於無念、無想處去尋求真心，於淡泊中尋求真理？

文：王薀

澄心養性知足常樂

養生這門學問從古至今，從帝王至庶人幾乎都是畢生中所追求的，特別是歷代的皇帝，為了要擁有千年兆載的江山更是希望能夠長生不老，但是從古至今數千年間稍作統計，幾百個帝王中為何壽命超過八十歲的差不多五人，理由都是出在於方法不妥當，而且簡直用怪謬荒誕還不足以形容。

如最為人熟知的便是秦始皇，聽從下面人的擺布迷信至極，還自稱是「真人」，為了要求得不死之方和仙草，用皇權要京城周邊近三百座的一切宮殿都要連橫交錯地銜接成為一條大通道，所有一切的布置任何人都不可以任意碰觸，如果有人洩漏了他煉丹的行蹤，那人便得用死來賠償，因此為了他要延長壽命，數年間賠進了不少的無辜生命，就連他最信任的徐福，為了要尋找仙藥不曉得花了多少的人力和財力。徐福因為害怕秦始皇對他追究，於是就編了謊話說是要到蓬萊仙山尋找不死的仙方，秦始皇還特地指派了三千童男童女一起搭乘當年秦國最豪華的船，結果這一出海，徐福再也沒有回到秦國來，原來他偷偷地逃往東瀛，後來就在人間蒸發。

如果各位有跟著旅行團去日本旅遊觀光，便可以看到日本人對徐福的恭敬與崇拜，因為日本為了紀念徐福，許許多多日本神社都供奉著徐福的塑像，據說日本天皇這個稱謂也是源自於對徐福的尊稱。實際上，如果要講到古代對養生藥草真正有研究的人，相信所有的醫學家都會推舉岐伯做為代表性的人物，神話中也有提到他為了幫黃帝尋找養生之藥，還特地用了十二隻白鹿直奔蓬萊仙山，去叩尋不死之方。黃帝極為信任岐伯，經常問藥引於岐伯，久而久之，黃帝便也熟識了醫理和藥草，目前流傳於後世最著名的醫典便是《黃帝內經》，一切後代所有的醫學著作和原理無一不是源自於這部醫典。

養生藥膳原本都是好事，但如果違背了藥理超出了人體負荷的範圍，那仙藥也變成了毒藥，這在往後的道教醫學發展中便曾發生過許多，由於對藥物的掌握並非真正的通達，於是許多道士為了要取得皇帝對他的青睞和信任，便大量地製作丹藥，結果真正有效的微乎其微，甚至於把皇帝都搞到一命嗚呼。到了漢朝，皇帝雖然也接觸到仙丹，但運氣好的似乎只有漢武帝一人而已，但如果有讀過漢史，仔細研究漢武帝這個人，你便會發現他是歷朝皇帝中最喜歡動的皇帝，幾乎是閒不住的，一有空閒不是打獵，便是射箭，要不便是騎馬百里奔馳，若還不過癮便遛狗、踢球。

好了，這就是問題所在，這才是重點，以現在的醫學觀點來看，你吃再多的補品或維他命，如果長時間坐臥不事勞動，這些藥物囤積在體內也是會變成毒藥，尤其是對肝、腎的負荷，若是排泄不出，幾年下來身體便會有大問題。所以，注意再去了解，雍正皇帝雖然精通儒、釋、道三家，也懂丹方，可是他的壽命不超過一甲子，原因何在？日理萬機，睡眠短缺，勞心傷神，再加上大量的鉛跟汞囤積體內，哪有不死的道理，所以養生不能單靠藥補或丹方，而是必須勞動身軀導引化氣，方對色身有所補助，最重要的不單單是導引練氣，陰陽如果沒有調和，甚至於縱慾過度也會導致壽命短促。

過去的皇帝宮闈縱慾過度，三宮六院，夜夜春宵，如若再吃大補之丸必成殘害，難怪帝王無長壽之理。再進一步研究，所有帝王中真正懂得養生之道的似乎只有十全老人乾隆活到了近九十歲，並且還可以耳聰目明，原來他日常生活中除了飲食有節，再忙都會安排時間活絡筋骨，並且有專門的御醫配合節氣時令，幫他做適當的溫補。

再來，了解了他的活動功法，原來和道家中人天天都在做的八段錦、長生沐浴功法相去不遠，乾隆他自律甚謹，他要求自己在日常生活中有四個重點，吃東西的時候絕對不講話，躺在床上時絕對不說話，喝酒絕對不能到醉，不可以沉迷於女色，事實上依現代的科學和醫學來看，人類如果懂得養生，要活到百歲應該不是件太困難的事，現代人的生活條件比起早期先民的物資、衛生、營養實在是好得太多。

因此過去道家的人物中為什麼他們可以住世於百千年前醫藥和膳食選擇沒有那麼多樣化的時間裡，有的還可以活超過百歲？例如近代最著名的奇人李清雲道長便是一個例子，到如今他過世實際上是多少歲仍然是一個謎，留下來的資料只知道他是生長在四川的一位道長，並且對於中國醫術及民俗草藥都有極精湛的修為，有人說如果從清朝的乾隆元年是他的生年算起的話，那象徵著他到離開時的年紀應該足足活到了一百九十七歲，這在歷史上是非常稀有的事情……。

提到李清雲道長他一生中的傳奇與神秘的色彩，迄今為止並不是只有中國人覺得稀奇，連國外也有許多的雜誌和報導都專門地研究過他，也介紹過他。他一生中嚐盡百草無數，或許在他採集和研究過程中，體會出了大地之母所孕育出來的奇珍異草，或許對人的健康與長壽有著不可思議的奧秘，許多國外著名的傳記類學者，曾經對李清雲做過研究和專題報導，根據他們的所得結論，認為他之所以可以長久住世，原因來自於永遠都保持一顆不老的心和正面平和的思想。

李清雲在過去自己也曾表示過，他之所以很少生病，主要是來自於他長年累月都在行使氣功導引，他極注重體內的陰陽要調和，還有終生不食動物的肉。根據李清雲曾經對他太極拳的弟子們提到，他在年輕的時候就極注重養生，對長生不老的追求有一股狂熱，所以他四處尋求不老之術，後來讀到了過去一位養生大師圃翁的資料，從裡面吸取到不少關於如何養生的技巧。經過他長時間修習的結果，他認為人的一生，如果可以注意到處事不需過度地注重小細節、吹毛求疵，要難得糊塗、大而化之，儘可能做到豁達大觀，逢事要從容無礙、清閒適可，需要休息的時候便要休息，絕對不要勉強自己做超過負荷自己腦力、體力的事情。

特別是絕對不能鼓譟、不耐煩這點，幾乎所有的先賢都曾經提醒過，一個人若要長壽，首先要讓自己「心」先自在，「身」無處皆逍遙，時常如此，在人世間處事自然可以窮通無礙，進一步從靜觀中體會到，生命中妙有所應化出來的一番滋味，久久自可體會天、人、物、我合一的境界，這就如同過去古仙真所說的「只恐身閒心不閒，心閒何必住雲巔」，這句話道盡了修道人常犯的毛病。對於人世間三平四滿之類似看如過眼雲煙，自然不貪、不求、不爭，這才有辦法真正地做到臨幽壑而知藏，看急湍而知止，否則如何放得下、看得破？放不下、看不破和俗人又有何異同處？

吾人靜坐之目的無非是靜慮息心，一切的思維、妄想都需停歇，心如猿猴駑馬般，借問如何安養？又如何養真？這個「真」極其重要，一放需全放，絕不假思量，而不是口頭上說放，心中仍然千頭萬緒，連個繩頭都尋不著，如此任何坐法、道功都莫可奈何，修道人最要者可得雲霞之任運，住無心以保任，這才是真正的養生之法。

所以李清雲老人應該是有把握到養生的重點，否則他在與人談話中便會再三地講到：「一個人活在這個世界上，不管你肚子餓不餓、身上冷不冷、肌膚痛不痛，你的父母、兒女也不能幫到你，身體所有的生、老、病、死，子、孫、兒女、妻小更無法替代你去承受，所以自己一定要懂得愛護疼惜自己，這是關於養生很重要的關鍵。」

老人經常把他自己長壽不老的經驗告訴後人，養生就在日常生活中，對於天氣的冷熱一定要小心，行走不能過度地疾快，一定要避免喝酒、好色，需要知道淫慾享樂這些都是養生的最大禁忌，甚至於會導致短壽身亡，其他的，眼睛不要看東西過久，耳朵不能久聽靡靡無益之音，不能久坐到昏沉掉舉，睡臥也不可過久，穿著需要注意冷熱，要在有寒意的時候注意添加衣物，身體酣熱的時候需要注意不可久披外衣，吃東西時不可過飽、過飢，渴了就先飲……最重要到了一個年紀，吃東西要一天分段少食，一切喜、怒、哀、樂不存於胸。心中常常要掛念思惟人生不過百，何掛千年憂？對於人世間的榮華富貴、名利榮辱，不存有任何的念頭，這個便是長生之道。

事實上，李清雲老人所說的一切是養生長壽之瑰寶，極為貼切。人要長壽，莫過於養心和養性，在平常日子裡，儘量少言、少語，如此一來可以長養浩然之氣。若非必要，事情避免繁雜，莫要舟車勞頓，更不要勞筋動骨，如此可以長養精神。到了一定的年紀，儘可能節慾，遠離房幃，如此可以養精足精，尤其一過花甲，養老最重要的竅訣便在於破損需要注意。

生命之耗弱，來自於多餘的能量消耗，若有消耗，要再補足便屬不易。男子一旦過了七七之數，便要尋求添油補命之方，切忌於有飽足暖溫之事，最難能可貴者但養一片真心，真心者在於清心，清心之要在於少欲、少言、少事、少思，自然精氣神飽足。依中醫的觀點來看，人之壽命短促，多妄、多思、多慮、多煩，實在是直接之關鍵，要知道多思則影響水火交戰，水火一旦不相容，心、腎就會出問題，如此一來，人的身心狀態就會呈現問題。

因此道家為何要人於無念、無想處去尋求真心，於淡泊中尋求真理？道理便是在於此一「淡」字會使得元氣不損、內光匯聚、百脈和暢，心自清涼。過去年少時依從學之師尊，老人便常常提醒修道靜坐之人幾個修養身心的箴言，例如勤儉、少欲多足、從容自在，忘情山水，參讀黃冊，分床獨眠，平氣可以養德，謙沖為懷，視驕慢如畏途……如今年已過知非、艾服之年，追溯昔日老人所提 挈之要領，真的是凝煉有聲，我每當遭遇到人世間稍有周折處，稍一回顧老 人之言，隨即豁然開朗。

另外再要補述從前隨師尊研習養生之道時，經常聽聞到已成流口常談、養生的幾個要點，平常少食，只存三分飽，以調腸胃，一日數度哈氣以去五臟積毒，平常無事摩搓額腦，可健神氣，行坐之間需豎骨立椎，以保形骸，心思莫要浮動，使氣專一，可通經脈，至柔如嬰，舒筋展骨，腎要常兜轉，腹要常揉擠，心要常清澄，如此可令氣血、筋骨、精神常明無礙……師尊往昔所提挈之要則，其實和李清雲老人相去不遠。

關於李清雲道長有記載的部分，他一生中總共結婚二十四次，生養了一百八十位後代，據說他和最後一任的太太年紀的差距多達一百多歲，但事實上是否如此也無法得知。不過根據一位修行有成的老輩言及，李清雲道長他曾經有一位嫡傳弟子，提及他的師父曾對他說到，李清雲在接近一百三十歲的時候，碰到異人傳授給他內家拳和一套長生不老的養生功法，他日日訓練修學，以致於他到了極老之齡仍然是耳聰目明、雙腿有勁。

筆者也有保存一幀李清雲老人的黑白照片，相片中的相貌雖然滿布皺紋，但兩眼仍然炯炯有神，最特別的是他的雙手十指指甲盈尺，皆呈捲曲狀，甚為奇特。李清雲據說活動筋骨、導引行氣最經常使用的日常功法便是八段錦和八卦拳，李清雲由於打了上百年的八卦拳，自己從中有所領悟，又創立了獨有的一套拳法……。

由於李清雲在中國道家的歷史上是一位極富傳奇性的修行人，特別是他的年齡為何可以獲得如仙般的壽齡，這一直是多方所感興趣的，因此關於他的傳說與報導就特別地多。例如近代的名將楊森將軍，就和他有所結緣，並且也曾經為他暖壽過，其他的長時間以來所看過的報導實在太多，有些繪聲繪影，甚至於還提及他曾學會水遁、火遁特異功法，還會移形換位，運行財物，也有聽聞他曾經是太平天國時代石達開極重要的參謀，後來石達開軍敗，從此以後李清雲就易名為這個名字，靠幫人醫病接骨、販賣草藥，藉以避禍。

曾經有人提及太平天國之往事，李清雲都可以如數家珍數說完整……如此一來，依照各方所顯示之資料，李清雲的確在中國的近代史上是一位不可多得的仙壽高人……。

書籍介紹

本文摘錄自《靜坐與養生之間》，善聞文化創意有限公司出版

作者：王薀

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「養生，結合道德心性、飲食起居，長久行之，自然精氣神足！」

忙碌的現代人，經常飲食失衡，睡眠不足，更可能連如何好好呼吸也忘了？王薀老師在多年學習的過程中，遭逢到了許多身懷奇術的能人異士，在這本書中將伴著回憶的口吻，為我們娓娓道來，從許多不世出的高人及養生專家口中，學習到他們不外傳的獨門養生秘訣，以簡便易行，最適合現代人做的各式功法及呼吸法門，用不費一分錢的呼吸，就能喚醒沉睡的自我療癒，讓逸失的古老傳統養生智慧，為現代人帶來無窮地如陽光般的能量！

源遠流長崆峒道門倪道長

「關於道家的養生法訣成千上萬，但個人認為一切的功法都來自於兩個鼻孔的出入，如果懂得善用呼吸，必然可以獲得長生不老，勝過於任何的靈丹仙藥，而且不用花費半毛錢。」

一般來說，呼吸初初練習的時候，所要注意的是進來鼻孔的氣要比出氣的氣來得長為要，這也是在道家很基本要注意的要處。進一步來說，我多年以來平日裡所使用的呼吸法其實非常簡單，任何人都可以做得到，怎麼做呢？以十個數字為一組做為單位，剛開始使用這個方法，有些人會覺得不習慣，甚至於反而覺得會擾亂到心緒，因此最好的方法便是在靜態時使用，例如打坐的時候，或者搭乘車子的時候，這個時間多半是屬於靜態的比較有法可以掌握住。

半生戎馬義診發功黃營長

黃營長也算是有經驗之人，看了這位學員之後徵詢過我的同意，他劈頭就對這位已稍有年紀的黃女士說：「妳早年剖腹生產，再加上月子沒有做好，腸胃時有沾黏，因此肚子經常鼓得老大，滋生了其他雜症，令妳十分困擾，現在又有更年期的後遺症，晚上根本無法睡覺……對不對？」這位黃女士經營長這麼一直言之後，臉色乍紅乍白地被他說得瞠目伸舌，還以為碰到了活神仙……。

「我在軍中原本就是跆拳道教練，也有黑帶三段的資格，但因為一段時間沒有好好地照顧身體，以致患了不好醫治的痼疾，後來退休之後遇到了一位老中醫和我有緣，於是一邊治病，一邊便和老中醫結上了甚深的師徒之緣。他原來傳授我靜坐，沒想到我運氣好，瞎貓碰到死耗子，靜坐不到三個月就引發了氣動，老中醫說我和修道有緣，於是就點化我他在崆峒派所學簡易呼吸導引的竅訣……」

道學家傳半師半友汪老居士

汪老居士是早期在一家專門出版道家書籍的出版社，所認識的一位在家潛修老道，據他所說，他的道功源始於家學祖輩所傳，在未來台灣之前，也曾經感嘆人生短促如浮雲朝露，因此一有空閒便效法頭陀一般雲水走訪十方。據他所說，曾經在廣東羅浮值遇一苦行老道，傳授他龍行蛇步，苦行老道要他每天早上到他所居茅棚，起初要汪老在褲襠和左右腰間兩側各懸掛三副總重約六十斤之圓形鐵球，呈馬步姿態，仿龍行蛇步……。

苦行老道曾經對汪老透露說：「每個修道人辦道的法門各自不同，只管自己一路修去，才會有水落石出的一天。我的方法主要在於採清去濁，所以你和我多年之間，可否看我橫陳臥榻過？為何？理由很簡單，吾人所吃五穀雜糧混雜之物，入喉之後無不成糞，若再不從穀道排泄，久之就成戕害，所以我傳授給你的龜鶴吐納，目的就在此處。數十年來，我無日不走，在走化之中，所有的氣脈自行通達，所有一切痼疾自然消融，所有丹法亦在行走中成就……。

Photo Credit： 善聞文化創意有限公司

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航