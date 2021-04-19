馬克宏廢除「國家行政學院」，是為了改革菁英政治，還是選舉考量？

當人民指責政府施政不夠接地氣，統治菁英階級不知民間疾苦，身為國家元首的你會做什麼？

今（2021）年4月8日，在一場與600多位高階文官的閉門視訊會議中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正式宣布他將廢除國家行政學院（Écolenationaled'administration，ENA），同時建立一個新的「公共服務學院」（Institut du service public，ISP）來統合全法國其他12間高等文官學校，入學制度、課程設計和職涯發展規劃也都將進行改革，讓法國高等文官的社經地位背景可以更加多元，學習到的知識更加符合法國未來所需，且初入職場累積的專業經驗也能更貼近地方。

究竟ENA是什麼樣的學校？為什麼馬克宏要拿它開鍘？

法國菁英主義的象徵

ENA的校史其實並不悠久，卻在短時間內成為了法國政商界領袖的搖籃。

二次世界大戰結束後，法國第五共和首任總統戴高樂（Charles de Gaulle）的首要工作，就是重建百廢待舉的法國，但他不願倚賴維琪政府時期的法國官員，畢竟這些人在戰時和納粹德國合作，許多人被視為叛徒，不受人民信任，因此戴高樂急需一批新的高階文官來協助他執政，ENA就在這樣的歷史背景下，於1945年在巴黎成立，爾後慢慢將校址遷往史特拉斯堡，以加強和歐洲大陸整體的連結。

ENA最早設立的宗旨除了是要培養新的一批高級文官之外，也希望藉由統一、公開透明的分數評選制度，讓每個優秀的人才都有機會進入核心政府部門服務；不像戰前，各部會有不同的招募規定，而且這些規定往往有模糊的灰色地帶，靠關係、走後門的情況難以避免。

經過筆試和口試的篩選，ENA全國每年僅約接受80到90名學生，入學後學生將接受為期26個月、包含實習和學習的培訓，等到畢業時，學生就會依照在學成績的高低被分配到不同的公部門，而前15名通常會選擇進入最高行政法院（Conseild'État）、審計法院（Cour des comptes）和財政稽核總局（Inspection générale des finances）等三個最核心的政府單位任職。

不過這套制度運作至今，也在法國社會創造了一個如同中古世紀貴族般的新菁英階級。75年來ENA的校友（又被法國人稱為「Enarque」）遍佈法國政界和商界，多位總統、總理和企業界的領袖都是從ENA畢業，就連馬克宏自己都是2004年以第五名優異成績畢業，爾後進入財政稽核總局、總統府和經濟部任職，現任的法國內閣總理卡斯泰（Jean Castex）、經濟財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）和國防部長帕爾麗（Florence Parly）也皆為Enarques。

ENA校友所編織而成的金字塔上層人際網絡，對於能擠身進入就讀的法國人來說，基本上就等於獲得一張進入法國權力核心的入場券，也難怪有人稱法國的統治階級的產生，已經從選賢舉能的Meritocracy變成了由Enarque治理的Enacracy。

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選舉考量的改革？

馬克宏其實早在2019年4月就曾提出廢除ENA的想法，當時他正面臨執政以來最重大的危機——黃背心運動（Mouvement des gilets jaunes）。抗爭者認為，馬克宏政府並沒有完善考慮提高燃油稅對廣大法國中產階級的影響，這些做政策規劃的文官菁英已經完全與一般市井小民的生活脫節。

加上馬克宏因為自身的學經歷，自當選總統以來，就被貼上「政治金童」、「為富人服務的總統」和「朱比特（Jupiter）」等標籤，許多法國民眾已經對馬克宏政府產生菁英、傲慢等負面印象，進而影響對政府的信任感。

馬克宏宣布廢除ENA時就提到，法國控制武漢肺癌疫情不力，人民不夠相信政府的抗疫措施是其中一個原因，但追根究底，其實是對菁英階級的不信任，而高等文官體系的改革，就是在解決這個問題，希望藉由入學背景多元化、更新課程設計等改革，重新拾回人民對政府、對治理階級的信任。

但改革的批評者卻認為馬克宏別有用心，因為再過一年法國就要舉行總統大選，在這個時間點提出，有種想把焦點移開政府控制疫情失敗、為自己競選連任暖身的意味，畢竟馬克宏當初能以黑馬之姿登上總統寶座，就是高舉改革者的旗幟，此時宣布進行高等文官教育改革，可以喚起、並加強大家對他身為改革者的印象。

也有人認為馬克宏完全劃錯重點，黃背心運動背後的癥結點，其實不是法國人民對菁英階級的怨恨，那僅僅是表象，真正的起因，是法國社會不同階級面臨的經濟不平等狀況，包含貧富差距擴大、民眾實質購買力下降等結構性問題，因此就算廢除ENA、犧牲了法國菁英主義的象徵也改變不了什麼。

若馬克宏有心進行真改革，也有學者指出重點不是改革高等文官學校，而是改革大學，因為學費低廉、任何人都可以就讀的大學，才是真正促成社會階級流動的引擎，難道法國的公立大學培養不出優秀的文官人才嗎？只要有像ENA一樣的菁英學校存在，有資源的菁英階級就會不斷再製，佔據國家政經界的重要職位。

選賢與能的弊病

廢除高等文官學院政策背後，也帶出一連串對於菁英政治、選賢與能制度（Meritocracy）的討論，跟直到20世紀才被拋棄的貴族治理制度（Aristocracy）相比，難道選賢與能制度就一定比較好、沒有任何缺點嗎？

哈佛政治哲學教授桑德爾（Michael Sandel）在他最新的著作《成功的反思：混亂世局中，我們必須重新學習的一堂課》中就提到，儘管選賢與能的制度促進了社會階級流動，創造一個只要你夠聰明、夠努力，人人都有機會「成功」的環境，但它卻也加深了社會中自認失敗者的心理壓力。

在貴族政治中，大部分的權力和財富都是世襲的，社會底層的人很難往上爬，他們可以拿這套壓抑才能、勤奮的社會制度來自我安慰：「並不是我不努力，是我身處的社會讓我動彈不得。」

但當場景轉到選賢與能的現代社會，沒有了「世襲」概念的束縛，每個人所應得的成功都應該反映他自身的才智和努力，如果身處在這樣的自由社會，你還無法自我實現、找到自己的安身立命之處，那你就是一位徹頭徹尾的失敗者，無法怪罪任何人。反觀現代社會的成功者，他們通常會自得意滿認為，自己應得所擁有的一切，因為這些都是依靠自己的聰明才智和努力而得來。

但他們沒考慮到的是，就算在選賢與能制度的社會中，究竟有多少的成功和失敗可以被歸因於自己，又有多少成分其實自己只是剛好碰上幸運或不幸？選賢與能制度所創造出不同的社會階級心理，因此有可能會加劇社會對立，而桑德爾提出的修正選賢與能制度的解方，是提醒我們保持謙卑、珍惜所有人的付出，並積極討論能夠讓社會更公平、更正義的具體作為。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航