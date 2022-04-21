輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略

數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。

2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略

在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。

除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。

如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密

AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。

本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。

在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：

20萬多個資料湖在AWS上執行 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB 節省70%資料湖中資料的儲存成本

AWS For Data Web Day報名須知

日期：2022年5月25日（星期三）

時間：2:00 PM～5:00 PM

形式：線上研討會

建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，方便研討會中跟著專業講師實作。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。