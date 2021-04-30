【散文】崔舜華〈喫貨〉：為了飲茶，我是樂意滯港不歸的

文：崔舜華

喫貨

壹、盅件

溽暑時候，烈日當空，我們駕著藍色的機器馬在城市裏尋找地方避暑，當前座的E忙著看燈號閃避來路車輛時，曬得頭暈腦疼的我，太陽穴像太陽一樣火燙，於是脫口說出「好想喫飲茶啊」這樣的話。

心知肚明的是：明明前一陣子都說好了，要做節省持家的自炊族，每週一到五煮食。我廚藝憊懶，懶起來連米也無心淘洗，常常是幾片牛肉菜葉，打顆蛋佐一把起司，便以咖哩和泡麵輪流度日。

E是不挑食的，但我挑食挑得又狠又極端，端碗添筷完畢，E邊追劇邊看也不看地挾菜吸麵，我被蒸騰油煙燻得胃口幾無，乾脆喫一碗雪花冰或幾塊餅乾，甜蜜冰涼得聊勝於無。將近一個月下來，喫冰也喫得頭暈目眩，整個人虛寒了一大圈。

突然很想很想喫港式飲茶，那入口彈嫩的魚子燒賣、濃郁燙口的焗烤白菜，在腦子裏蒸騰著香甜熱氣。

E抓緊穿換車流的空檔偏頭問我：那麼，不外食生活的原則該怎麼辦呢？

我思考了一又二分之一個紅燈的間距，決定避免掉入外食與自炊的繁冗辯論、擲出第二記直球：可是、今天好想喫飲茶啊——你抬頭看，看天空裏雲的顏色、好像煎得油亮亮的蘿蔔糕啊！咬下去酥酥脆脆，內裏如棉，油脂輕輕地一觸舌就溶化——就是這麼地想喫飲茶啊！

身為資深喫貨，為了喫，可以編出許多無趣又荒謬的藉口，但正是因為太可笑了，反而地教對方啞口無言、驚懾不已，最終成功蹬入那流淌火湯生滾粥龜苓膏的乳蜜之門。

從小喜歡飲茶，也習慣飲茶。多年前，永和耕莘醫院附近的某建築物二樓，有一間老作派的茶樓。胸繫一小方白手巾的服務員晃晃悠悠地擎著推車，經過你桌邊往往只是巧合與偶然，要寬容且耐心地按捺著飢腸轆轆的肚腹，待那車終於願意緩緩悠悠地晃過來，來的時候眼睛乜也不乜你地，手一伸便給上你要的一湯七籠一涼盤，有一種格外冷淡的魔術師氣質。

車來了，就可以從容而歡快地瀏覽那林林總總疊得老高的糕食：先要一碟冰涼的醉雞驅暑，再要了一碟鳳爪、兩籠叉燒包和魚子燒賣，點兩條現炸春捲與奶油焗白菜。掀籠時，手勢得優雅地傾斜二十五度巧避熱氣，籠開之際，若有袖珍的雲龍竄旋而上，如逆流倒施一小道白晶瀑布。鳳爪酥散蜜口，叉燒包鬆軟甜嫩，魚子燒賣鹹香彈牙，此時，炸得脆薄金燦的春捲和奶油焗白菜上桌，春捲那純金般酥炸蟬翼裹著鹹香內裏，如花苞攏住幼嫩蕊芯。焗白菜表面看似平靜無波，以湯匙撬開薄透金黃的起司地表，底下是焗得軟糯如湯筋骨盡斷的白菜，攪散菜葉與奶油，滿碗雪色岩漿，入口寸斷心腸。

E特別偏心燒賣，他胃口小，僅喫了兩籠，添上一杯冰柳橙汁，隨後整程便眼看我將滿桌點心逐件清空掃淨，還追加了一碗魚翅灌湯包：先是嘗一口高湯，爾後一口吮盡那金魚尾般麵皮，再將碗底湯汁拌勻散翅香菇絲肉片，仰頭一飲而盡後，滿意地舒一口氣，要服務員重沏半盅香片，脾胃通暢精神清颯。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

為了飲茶，我是樂意滯港不歸的。老港人每早必赴的一盅兩件，揀兩種點心，燒賣或鳳爪或玻璃腸粉，配一壺普洱，再攤開小半桌馬報，一邊啜著熱茶一邊翻報紙，或連連地擊桌、頭搖得波浪鼓也似搭以悠長哀傷的嘆氣，或桌底下捏緊拳頭正無聲地歡呼，是能教隱市變為鬧市的老香港作派。

去香港，曾登訪知名的蓮香樓，樓中從早到晚熱鬧得像一把炭鍋，一進樓便被那強勢的聲浪淹沒，人聲茶聲湯聲輪轆不休，領班說話快得像鳥，點心車巡桌的速度也快了許多。趁車到面前，我眼明手快，撈魚般精準指名一籠蜜汁叉燒包一碟山竹牛肉球，再要一碟炸春捲一份臘味蘿蔔糕。

開籠試味，世紀級的老店，口味水準自然不在話下，而那碟浸著一小潭湯汁的山竹牛肉球，是我畢生嘗過最美味的肉丸子——口感溫潤如美玉，氣味清新如初雪，芫荽清香腐皮濕潤肉質渾美，現今流行的瑞典肉丸子連一根頭髮梢也及不上。

出得茶樓，雨滿中環。我提著略緊的褲腰覓向地鐵站，如一名拈著首級即將揚塵而去的刺客。

當雨滿中環。

貳、塔事

剛交往時，E便清楚地說開了：他在喫食上向來全然不挑剔，約會時要去哪，以及，要去哪喫，全權由我決定。我聽了心底竊喜，迎合另一人的口味與胃口於我始終是項苦差事，男孩子多喜歡大塊喫肉大碗扒飯，但大概是從小跟著大人上館子上慣了的，我可以與現實妥協，完全不挑剔地餐復一餐以三明治和咖啡度日，可骨子裏我挑食又貪嘴，滿腹食慾堪比羅馬共和國律法更精深嚴明，逮到機會，我可以一手選揀整桌十人份的湯品菜色搭配點心水果，指尖滑過一頁頁菜單，向服務員細問用料烹調，幾兩幾價，再一口氣叫足了菜，自覺像一名傑出的指揮家般流暢優雅地完成整桌交響樂的最好盤算。

但E倒真沒半句假話，他自道不在意喫食，而我觀察其講究食物的程度，有如蜉蝣食苔般，僅需果腹便能好活。有時候我接了好幾個案子，忙得自顧不暇，沒餘裕也來不及替他備飯置水，他便可以餐餐微波便當與超商涼麵配麥香紅茶。

每當兩人碰到「喫甚麼」這件問題時，E經常將決策權讓予我，於是，我便自作主張地領他去喫濃郁燙口的九州拉麵，配煎得酥香的薄皮餃子；要他去居酒屋飲清酒搭鹽烤牛小排，擲兩顆清如水晶的冰塊；殷殷勸誘他去上海館子試菜，兩人分食一盤鬆軟刈包佐以入口即化東坡肉，且得意揚揚地問他好不好喫？對不對胃口？每當逢誰生日，更是我展現自己甜食素養的大好時機，不計麻煩地打去手工甜點店，預購一座濃稠似黑夜的比利時苦巧克力蛋糕。

如果，沒人過生日可也沒聚餐得赴，我至少會央著E回家時順路買兩隻某咖啡店的檸檬塔解饞。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

關於塔，又是一段無稽又無內涵的故事：曾經瘋迷某一家的手工檸檬塔，那冰涼酸甜一如少女的夏日戀情，金燦燦的甜汁佐以酥香塔派，迷得我每天必搭計程車去喫上兩隻纔罷休。那酸甜脆涼教人難以戒斷，戒了又犯癮頭。終究，低頭看看肚子、數數錢包，不得不務實地考慮一番吞入腹內的熱量與花掉的錢，知道非得狠下心戒不可。但凡戒斷一物，必有另一物崛起而代之。

為了戒塔，而癮上冰，尤其是芋頭牛奶冰——鹹湯裏的芋頭我是一口也不碰的，那黏糊糊分不清楚是湯還是菜的口感總讓我敬謝不敏；同炊一桌火鍋時，要是誰往鍋裏擲進了芋頭，絕對轉眼成了鍋民公敵。可糖漬的蜜芋頭卻教我無法自抑地一天飽食一碗，一碗足足能抵一餐。淋上煉乳的蜜芋頭，裹著薄薄一身蟬翼也似雪沙冰，那綿軟細嫩，觸齒崩溶，不知為何總讓我聯想起男人將牙口深深嵌進女子香肩的畫面，觸發極微淡的情慾。

不過，對於日漸肥美的小腹而言，管他檸檬還是芋頭，熱量與糖分是差沒多少的，來者照單全收。今日醒來，恰好曉得了逢遇白露，午後三時上街，秋陽滿眼如鎏金琉璃，剛剛消散的清冷夜晚凝結為露珠，在金陽下無聲地消殞，感覺總是要喫一隻塔或一隻蟹，那一類熱量奇高的腴美之物，纔有辦法稱得上是秋天罷。而壓抑許久的關於塔的心思，也經不住蠢動起來——好久沒喫塔了，現在好想杳無人知地放縱一回，去咬兩隻冰沁入脾的檸檬塔噢。

參、煲生

幾年前赴港出差，那時也不大明白為甚麼必須隻身赴港一整個禮拜，無依無故的，面對的都是陌生的工作上的人，無人接應，一出海關，就為了找不到WiFi專辦店而幾乎哭出來——幸好，趕在商店打烊前十分鐘，疾花帶淚地狂風也似迅速辦妥。

海關、民宿人員、攝影師、記錄者、文學編輯、大學教授、詩人、小說家、書店店主、雜誌主編，沒一個稱得上熟門熟面的，頂多是FB臉友，或根本僅依通Email約定。我的粵語不通，對方國語不流利，我緊張地祈禱著所託付的採訪者的可靠與可信，憑依著觀察雙方談話的臉色，來判斷這場採訪是否成功達到目的。我想要問出來的，他們額外談出話頭的，一切得等收稿之後纔見真章。

每日跑好幾場採訪行程，加上大量的不安感與趕路奔波，六天下來我已然氣力告罄、疲憊不堪，更被其中一名攝影師糾纏不休地要我去他攝影棚拍藝術照——光為了躲他連珠炮似的訊息，就讓我煩心到底（但後來我發現，他真不是心有歹念，而是某方面而言太孩子氣了）。

晚上收工之後，攝影的D領著頂住多場採訪的年輕詩人Z和我，去了深水埗某家街邊大排檔，那店名地點和究竟喫了哪些魚肉，因為身心累到極致，加上忙前忙後地招呼挾菜叫酒敬菸而忘得精光，但特別記得酒足飯畢後，D興沖沖地招手領我們趨向一攤攤擺著首飾的小販，人高馬大的D將相機藏在包裏，像見到新奇玩具的孩子般蹲跪在攤布上，一條條地揀撈土耳其或義大利來的寶石串鍊，興奮地向一旁也蹲著的我解說這好貨啊好貨，我也順勢買了兩只別針一雙手鍊，那粗經琢磨的原石確切散發著某種樸實的豔光。Z倒是很澹然地看著我們兩個埋首銀石之間，耐性地抽著菸等我們盡了興頭纔離開。

闇夜的深水埗龍蛇雜處，每輛貨車後都匿著身著黑衫、就著一把短匕或一條粗金鍊子討價還價的人物，而愈是闇黑雜亂處愈有教人念念的美物。留港的最後一夜，走出地鐵口，隨著人流拐進巷內，便見著一家毫不起眼的棚搭粥粉攤。那真是我見過最油膩髒仄的店了，但煲出的粥卻美味得稱奇：米粒熟熬、湯頭濃郁、甜如蟹膏。我挨著前人腳跟併入一桌，桌上另兩人看起來是正正經經的中年上班族和剛放班的OL，都還穿著制服，我悄悄乜著他們筷尖菜色，依樣要了一碗生滾粥加一份炸兩。

菜遞來時我簡直驚呆了：堆得小丘似的炸兩，比臉還寬大的粥碗，我學著鄰座鬆開領帶準備大啖的男人，一口炸兩配一匙粥，炸兩的酥脆油香完美融合粥滑不見骨的清甜，那一嘗傾心的滋味堪比一見鍾情的春心。我就這麼懵懵懂懂地將香港最嫩最甜的血髓喫進口裏，連同桌的男女何時換成一批黑衣刺青的地痞也毫無察覺——再兇再狠之人，到了此處不過是嗷嗷待哺的粥客。

回到台灣，在各家號稱老牌正宗廣東粥之間逡巡尋覓，愈是生意好的，卻愈不及格，試過好幾家號稱正宗字號的廣東粥，不是米粒太粗、形狀可見；或湯水太清、淡澀毫無香氣。因為太掛念那滑膩如絲綢的港粥，於是乾脆試著自己煲粥：生米略略入果汁機攪碎，米水比例抓準，再往鍋裏擲兩枚雞湯塊和一匙味精（據Z以告，香港生滾粥之所以特別醇馥香濃，乃是味精擱足之緣故），再將幾枚老神在在乾香菇和水嫩白皙精靈菇剪碎撒上，冀望幾分雅細。

粥滾二十分鐘，加半杯水或高湯再煮沸，最後燜上一陣，掀鍋之際馨香燙鼻，舀一小碗試味，太淡擱鹽、太濃則添水，這般反覆調整直至濃淡鹹甜恰合口腹，菇類的精華盡被兌現，奢侈一些則捨菇而僅喫粥，那綿密濃滑，彷彿豪擲時光的奢侈之味。

喫貨識途，有如老驥。入魔的饕客，儘管尋遍天涯海角，若非心中最高那一味，也不輕易罷休。而尋常喫貨如我，不過就是圖一份日常裏的親近，共桌而食一鍋清粥，儘管眼看他毫無顧忌地撒一層厚厚肉鬆，也得眉頭不皺一下，畢竟，世界上有幾人願意靜靜在你對面、喝一碗你煲透的粥？某些無心之問，僅有幸福的人纔曉得回答。

書籍介紹

本文摘錄自《貓在之地》，寶瓶文化出版

作者：崔舜華

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我的內部有災難，有戰爭，有殺人如麻的魔鬼，

有無情冷酷的神明。

我是情感的難民，現實的餘孽物。

一個清醒而完整的黑夜，是一場至福的拷問——

如果可以，誰不願做愛裡的良民？

她是城市的夜遊者，在世人沉入睡眠之際步入街道，梭巡於夜晝邊緣，同貓一齊踩踏時光之間的神祕界線，意識與無意識的中陰地段……

崔舜華第二本散文集，刻劃一切離聚的傷痛怨咒與暴烈激昂，逝去的碎裂的愛於焉拾遺湊整。生而在世，愛恨加身無可抵禦，於是紋身以痛以咒語，也豢貓拾物以眷戀寄情。然而體內的魔，對愛與美的渴求，未有被鎮壓的一日。

詩辦不到的交給散文，於是崔舜華再次將濃烈情感佐以酒精尼古丁與無數藥片，吞吐成如詩的字句，甚而比詩更危險，更袒露，更濃烈。

收錄2020年第41屆時報文學獎獲獎作品〈遊當記〉。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬