當權時大聲反中，失勢了到大陸促統，邱毅是個很壞的榜樣

文：李戡

賴岳謙在央視節目上說「台灣的軍隊，根本就是紙老虎，我在軍隊服務幾十年了，我太了解台灣的軍力了，台灣的武器根本整整落後中國一代至兩代，不管是空中、海上、水下及步兵的」，引起軒然大波。

其實，20年前的賴岳謙，並不認為、也不希望台灣軍隊是紙老虎。他在1999年的《國策專刊》上發表〈促進我國與歐洲軍事交流〉一文，認為：

「中共的阻撓，實為我國與歐洲諸國進行軍事交流的最大障礙。中共認為我國擴展外交關係的努力，其目的乃在追求另一種形式的獨立。她有意的漠視，良好的對外關係符合台灣人民的利益。」 「在地球上，從來沒有一個國家，像台灣那樣，有錢有意願想買維持我國國家安全所須之武器，如此的受到打壓。」

按照央視節目的標準，這算不算是「挾洋自重」的「台獨價值觀」？

要論這種兩岸論述上的巨幅轉變，沒有人比得上邱毅：

1991年，邱毅罵中共把台商當成統戰工具。

當立委期間，2002年5月14日，邱毅「嚴正的譴責中共這種丫霸的作風，封殺了台灣的外交與國際發展空間。」

2003年4月4日，邱毅說「一、我們要排除萬難，破解中共對我們加入WHO的阻撓。二、兩岸可以有經貿的合作，但是，沒有統一與合併的問題。」

2004年6月4日，邱毅說「六四已經過了15年，我們嚴正的譴責中共的暴力及反民主，可是我們更擔心的是，六四的幽靈重現台灣。」

2006年3月6日，邱毅稱中國為「位於對岸的敵人」。

2009年，邱毅罵去北京參加閱兵的國策顧問「媚共也不需要媚到這樣的一個程度」。

2012年立委落選、開始去大陸教EMBA後，邱毅才開始發表「促統言論」。像邱毅這種在台灣影響力趨近於零的「假統派」，居然成為大陸官方力捧的「統派鬥士」，中共宣傳和統戰部門的自欺欺人，由此可見一斑。

Photo Credit: 中央社

全台灣最了解北京這種自欺欺人做法的人，叫做王彥喬，她是《表裏柯P：迷思與真相》一書的作者，也是《今日頭條》用戶運營經理。《今日頭條》是字節跳動旗下的訊息平台，邀請了一批台灣政治人物和媒體人入駐，所有發文均受到極其嚴格的政治審核。王彥喬的工作，就是在遇到審核不過的情況下，告知這些用戶如何修改，以便符合官方宣傳標準。

我在2018年11月5日被《今日頭條》找上開設帳號，很快就發現發文審核異常嚴格，特別是韓國瑜當選高雄市長後，中國大陸對韓國瑜和國民黨展開鋪天蓋地的吹捧，對2019年兩岸關係做出極為樂觀的預測。我當時發了不少文章，指北京嚴重誤讀「韓國瑜現象」和台灣實際情況，終將自食其果，結果一直無法通過審核。

2019年6月2日，我的「用戶運營經理」從胡馨以（大陸人）換成王彥喬。因為她是台灣人，我不想為難她，所以之後遇到文章審核不過，我只找過她兩次，請她去跟她的上級主管溝通。11月邱毅開始誹謗我後，我把邱毅過去在立法院的發言紀錄公佈在《今日頭條》上，也遭到阻攔，我忍無可忍找上王彥喬，結果她裝傻以對。

2020年大選開票當晚，國台辦惱羞成怒，下令關了我的新浪微博和今日頭條帳號。從我的親身經歷可以推知，《今日頭條》選的十幾位台灣嘉賓，無一不受到王彥喬等人的干涉，被引導按照北京對台宣傳的口徑發文。

兩年半前，我和賴岳謙一起參加《東南衛視》節目錄影，我們私下和大陸主持人聊兩岸問題，我說台灣年輕人根本沒幾個人想統一，大陸不要再騙了。賴岳謙聽了當場「糾正」我，說我「接觸的人太少」，他在大學教書碰到的學生，「很多都支持兩岸統一」，主持人在一旁聽得樂不可支、頻頻附和。我啞口無言，因為我實在搞不懂到底賴岳謙是真的這麼認為、還是講給大陸人聽的？這種歪風，就是邱毅開始的。

邱毅是個很壞的榜樣，他告訴了大家，做政治人物可以不需要立場一致，當權時可以大聲反中，失勢了可以到大陸促統，讓很多人有樣學樣。正是這種人的存在，助長了國台辦等部門的造假風氣，加深了兩岸人民之間的不信任和誤解，也正是在這種風氣之下，才會有王彥喬這樣優秀的台灣年輕人、甘願跑到北京去從事這種「幫北京對台工作失敗擦脂抹粉」的工作，成為官方認證的「優秀台青代表」還沾沾自喜。這種歪風不端正，兩岸關係勢必無法走向緩和。

本文經李戡授權轉載，原文發表於此

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