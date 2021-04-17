五家在地編輯私藏的咖啡店，體驗「台灣Fika之都」的生活風景

文：古家萱

對於在台北每天擠捷運上下班的我來說，回到新竹的感覺總有點像是一場將煩惱丟下的週末逃亡。雖然有著全台灣最年輕的人口結構，但不知道為何，這座城市的步調好像總是慢吞吞懶洋洋的。從大正時期留下的火車站向外走，沿著貫穿市區的護城河，你時不時可以看到沿街玩耍、餵魚的孩子，還有蹲坐在林蔭水岸談天吹風的人。

其實，身為一個土生土長的新竹人，這樣的慢步調與悠哉閒適，於我而言是再熟悉不過的生活風景，在這座城市裡，你甚至不需要機車代步，亂走亂逛就能去到多數想去的地方，累了就隨便找間咖啡館坐下。有時聽隔壁桌吵吵鬧鬧的高中生討論精彩的八卦、有時看窗邊那桌的老夫妻各自做著自己的事，常常混著混著，就這樣過了一整個下午。

直到上了大學，第一次有外地的朋友前來探訪，在我以地頭蛇之姿、帶著他們穿越那些我熟悉到甚至不太會去注意週遭風景的大街小巷時，我才從他們討論中發覺，原來新竹是個咖啡館密度如此之高的城市。而且進出的客人往往不會只有特定族群，從背著書包小學生到的安靜讀報的老爺爺，形形色色都不難見到。

後來想想，在我的童年印象中，老爸似乎也常常帶著我到咖啡館去，面對面坐在方桌的兩側，各自安靜地讀自己剛買的書。

在發現這個有趣的小秘密後，我總是開玩笑地向外地朋友宣稱「新竹就是台灣的Fika之都」，當然，也偷偷在口袋裡收集了一長串有著各自特色的有趣咖啡廳，依店鋪的個性與風格分門別類，只帶適合的朋友去。

#01：暗室微光

位於車水馬龍的地下道旁邊，暗室微光的位置有點特別，在吵雜的機車回聲中，這間咖啡廳有點像是座與世隔絕的玻璃孤島，推開門就來到另一個世界。由於有著超大面積的落地窗，這裡的光線多以自然光為主，店裡的貓咪還會隨著日照角度調整瞌睡的位置，大概是另一種特殊的日晷吧。

除了提供自家烘焙的咖啡外，暗室微光也提供茶品與風味牛奶等飲料，甜點部分除了生乳酪、比司吉等幾款固定的點心外，隨著季節變化，蛋糕櫃裡也會出現各種不同的驚喜。值得一提的是，除了一樓的座位外，這裡還有個離屋頂很近的小小閣樓，是適合工作、小聚的秘密基地。

地址：新竹市東區勝利路97號

電話：03-522-2080

#02：Hidden Off

店如其名的Hidden Off，其隱密度不只是藏在小巷中那種程度。要找到這家清新的白色小店，你必須穿過工地的綠色鐵皮圍欄，並直接向一樓服飾雜貨店的員工表示你要去樓上喝咖啡，他們才會打開一旁的櫃檯小門、帶你穿越錯綜複雜的隔間，來到以散落的古董傢俱堆疊而成的內用座位區。

不像多數店家會選擇將隔間打通、製造更為寬敞的店內空間，Hidden Off保留了這棟老房子原本的格局，座位區域間有時還要開門才能進出，就像意外闖入了別人的房間一樣。不過，就算不小心在屋子裡迷路了也沒關係，四處擺放的桌櫃上時常散落著小說的段落等有趣的物件，或許你可以從中找到意料之外的驚喜。

在餐飲方面，除了甜點、咖啡等午茶飲品外，Hidden Off還提供麵包、吐司與咖哩飯等午間輕食，是適合與好友一邊吃飯、一邊慢慢敘舊的舒適所在。

地址：新竹市西門街135號

電話：03-528-1110

#03：江山藝改所

Photo Credit： 江山藝改所 舊時的江山藝改所

江山藝改所剛開幕時位於舊時的私娼寮小巷中，隔壁的鄰居非常愛打麻將，每次路過都會聽到嘩啦嘩啦的搓牌聲，讓人印象非常深刻。

記得當時除了內用的座位區與如《花甲男孩轉大人》中那種阿嬷家的閣樓外，後方還特別預留了一個空房間，放上幾張紅色塑膠凳就可以作為展覽、表演與講座之用，另外還提供背包客棧的功能。

而就在幾年前，江山藝改所把空間搬到了新據點，變大後的店面仍維持著老屋特有的舊台灣氛圍，卻有了更多位置可以舉辦活動，甚至在一樓設置了小小的書店與二手黑膠店，對任何唱片有興趣都可以請老闆幫忙播放、試聽。

在餐飲品項部分，除了秉持公平交易原則的手沖咖啡外，還有多款台灣在地精釀啤酒可供挑選，雖然甜點選項較少，但他們提供了以植物肉製成的「未來牛肉派」，與結合新竹名產水潤餅的「布達沒有碗」等有趣餐點，適合帶喜歡嚐鮮的文青朋友來。

地址：新竹市興達街1號

電話：03-526-6456

#04：微生Float Dept.

Photo Credit： mapofcaffeine 提供

雖然在2019年底才正式開幕，但這座獨棟老宅咖啡廳，大概是新竹目前最熱門的店家之一。微生的一樓空間主要為吧台區域，環繞著吧台的是許多單人座位，而沿著舊舊的樓梯爬上二樓，你會看到數個雙人座位、可供多人聚會的大桌，以及放滿懶骨頭、適合曬太陽發懶的木地板座位區。

而除了舒適的店內空間、好喝的咖啡與多款飲品之外，讓微生如此受到歡迎的莫過於其提供的飯糰類餐點，依季節變換口味的飯糰放在竹編的小籃子中，再搭配上充滿家常感的日換小菜，顛覆一般咖啡廳只有蛋糕、鬆餅的想像。

另外，微生也有販售乾咖哩、日式雞肉煎餃等充滿和風感的餐食與各項小點，非常適合在睡得太晚、來不及吃午餐的假日來訪。

地址：新竹市民權路111巷23號

電話：03-515-3788

#05：舊是經典咖啡館

Photo Credit： sangwang4 提供

鄰近清交大的舊是經典咖啡館英文名稱為「Absolut Klassik」，在德文中是「絕對經典」之意，店主原先在東光路上開設專門販售北歐傢俱的的商行，主要收藏為1940-1970年代的丹麥設計師作品。但由於設計傢俱通常要價不斐，一般人除了遠遠欣賞外，很少有機會能近距離接觸，於是老闆決定開一家咖啡館，與大家分享他的個人收藏，也讓人們能親身感受這些經典單椅的魅力。

推開咖啡館大門，深色的木質地板給人一種回到家般的穩定感，而映入眼簾的物件從深紅色的Gorenje冰箱、Eames夫婦的經典DSW、Jean Prouve的Antony Chair、到Louis Poulsen推出的潘朵拉桌燈與PH系列吊燈、隨處可見都是設計迷心中的夢幻逸品。

在餐飲部份，店家提供的是由自家專業烘豆師精心挑選調配的豆子，與各種天然不含防腐劑的自製優格、蛋糕、輕食等，每款都吃得到新鮮的原味。整體來說，這家店的氛圍相當安靜，非常適合獨自看書、工作，消磨午後的悠閒時光。

地址：新竹市建美路5號

電話：03-575-2880

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航