太魯閣號事故偵查終結：李義祥、移工阿好依「過失致死」起訴

造成49人罹難、216人輕重傷的台鐵408次太魯閣號事故，於今（16）日偵查終結，花蓮地檢署以過失致死罪嫌起訴工程行老闆李義祥及移工「阿好」、聯合大地工程監造李進福、張齊富財等人。東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

李義祥、阿好遭花蓮地檢署以過失致死起訴

《聯合新聞網》、《今日新聞》報導，花蓮地檢署今日下午表示，台鐵408次太魯閣號事故偵查終結，主嫌、工程行老闆李義祥及移工「阿好」遭花蓮地檢署以過失致死起訴，另外李義祥還被依過失毀損、肇事逃逸等罪起訴。

花蓮檢方表示，李義祥當天開工程車載華文好在施工便道轉彎時，約於9時14分卡樹叢熄火，9時23分時，李義祥拿一條拉力不足的布帶，綁住卡車的車體，示意華文好開怪手靠近，然後把吊帶綁在怪手抓斗上；之後李義祥上到怪手操作，9點26分拉帶緊繃產生裂縫，車頭向左移動，怪手段的吊帶就鬆脫，9點27分29秒畫面中止。

《三立新聞網》報導，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡指出，在偵辦過程中檢察官也調出李義祥的通聯紀錄，確認他在太魯閣408次列車撞擊工程車後，並沒有任何的報案紀錄，甚至也沒打電話向119求援，認定他沒有做任何的緊急處置，因此再以「肇事逃逸」罪嫌起訴李義祥。

Photo Credit: 中央社 花蓮地檢署主任檢察官周芳怡（中）9日指出，台鐵太魯閣號事故案，經檢警聯手廉政署連日搜索、約談，被告增至6人。

《中時新聞網》報導，檢方表示，將對李義祥求處過失致死、肇事逃逸定刑度最高徒刑；越南移工華文好求處3年以上有期徒刑。

聯合大地張、李2人依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴

《聯合新聞網》報導，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，花檢也依過失致死罪嫌起訴；東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

《自由時報》報導，花蓮檢方指出「卡住非第一次」，今年1月23日有預拌混凝土車在同一個彎道卡住，台鐵花蓮工務處潘姓工程師有拍照記錄，要求李進福、張齊富財注意，但卻沒有任何改善。而李進福、張齊富財針對現場施工進度也沒有確實紀錄，實際工程進度落後卻沒有登載，因此針對張、李兩人依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴。

《中時新聞網》報導，檢方表示，將對聯合大地監造李進福主任及張齊富財，求處4年以上有期徒刑。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範