「比較」是檢視自我成果的最好方法？分析這種惡性循環的可怕之處

從小，教育就帶給我們「比較」是檢視自我成果的最好方法，很簡單、很明確，對，但從此也陷入了惡性循環。

這篇文章，就要來為大家分析此類惡性循環的可怕之處。

定義「100分思維」

100分是產生負面情緒的最強病毒，為什麼這樣說呢？首先，100分定義了你的成果，最好就是100分。再者，100分是誰定義的？他怎麼知道這樣就是100分？

我認同，在已知的學術及背誦的科目上，確實可以訂定零失誤就是100分，但我不認同的是對於人生的道路上，眾多的課題都是錯綜復雜的因素，甚至有長時間軸的因果關係，更何況因素還有主觀、客觀之分，怎麼定義100分，似乎有數不完的影響可能性。

再者，人生從出生開始本是一張白紙，任何的觀察、學習其實都應該是加法，隨著年紀、經驗，逐漸累積，終將成為智慧，但人們卻選擇從小開始選擇用減法：考卷是100分，你如果考了99分，那就是被減了1分。為何不是加了99分？還有「剩下」幾個月就要考試，為何不是我「累積準備」了幾年終於要參加考試？這個月薪水如果減掉xx，再減xx，只剩1萬，為何不是太棒了我多賺了1萬？

最終，人習慣在面對挑戰時，總選擇用減法，來讓自己清楚，距離完美還有多久。

「第一名」模範思維

我們從小都會聽到「那個誰家的xxx，都考100分」、「你知道嗎？那個xxx，他考上什麼學校」，長大以後，我們自然會找出一個人生的偶像，也許是個明星、也許是個企業家。但你有發現嗎，我們比較的對象，總是比現在的我們更卓越的人。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

無論想著在哪個領域成為翹楚，你總是會不自覺的找到一個對比，因為這樣會更容易定位現在的你身在何處，差多少才與你心目中的哪個「他」可以平起平坐。

But，沒錯！我又要否定這個概念了！

你有沒有想過，為什麼目標是他？他跟你的條件、資質一致嗎？他為什麼成功、你具有這個為什麼嗎？

如果你沒有想過，只是因為他是你所沈浸領域的翹楚，你就把他當成目標，我會說，你絕對會失望。首先，你並沒有客觀的看待他的成功具有哪些主客觀因素，包括機運在內；再者，人有個奇怪的特性——目標會變——今天的你認為「他」是你的目標，明天的你依然認為是他嗎？

改變目標有個定律，你會希望找到比自己優秀的、指標性的，做為目標。想當創作歌手的找周杰倫、想成為創業家的找馬斯克，總是找比自己「優秀」，可想而知的後果是，你跟他現有的成就差距太大，上開條件差異太多，終將讓你感到無力。

也許你會反駁說：我找的對比目標，都是身邊可直接接觸到而且認為很優秀的人。

但你有注意到嗎？盲點就是：人總會找比自己優秀的做為目標，而且優秀的標準一直在提升，雖然長輩常說「比上不足、比下有餘」，但我們總認為這只是長輩對於自己提供不了優質資源時的藉口。

又有誰敢真的「比下有餘」呢？相信我！當你比下的時候，得到的評價又會變成「不知長進」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

現代化的「心理病毒」

FB、IG等社群媒體的興起，讓大家可以選擇性的給世界看到「成功的一面」，無論是家庭的和樂、事業的成就、物質的奢華。但總有許多觀眾，將片面的資訊，當成全面的真實，甚至將這些「單一角度」上的成就分享，變成了人生的「目標」。

這其實是最可怕的，因為幻想出來的敵人根本無法打敗。

我記得宇宙最強的甄子丹說過一句話：

「那是電影，我是演員，你別以為什麼都是真的，我是演葉問，我不是葉問。」

但在這世界上，逼真到達與真難以分辨的時候，虛擬就變成了真實，真實反而成為了虛擬，這些造成你負面情緒的問題，根本的解決方案，其實很簡單：

100分是假議題，人生成績沒有封頂

只要用「主觀的判斷今天的你有沒有超越昨天的你」。如果有，很好+1，如果沒有，沒關係，檢討為什麼沒有，然後明天再檢討有沒有解決這個「沒有」，如果解決了，再+1。

你有注意到嗎？沒有減法。

沒錯，人生都是「加法」，因為任何經驗，哪怕失敗，都是成功之母，道理即在於此。

把昨天的你當成基準，誠實檢核每天的進步

注意：已成定局的事情才是不變的事實，檢視昨天的你，說過的話、做過的事，就是不變的事實。

這些事實，由今天的你去看，可以做的更好嗎？缺點在哪？昨天的缺點今天就改善，改善完成就是進步，如此一般，每日超越昨日的你，終將達到卓越。

享受世界上的美好，但與我自身的發展無關

某天下班你看到一則網紅貼文，疫情下他搭著私人飛機前往太平洋小島度假，你可能會有以下幾種思維：

真羨慕，為什麼有些人的人生可以如此幸運？ 私人飛機….我連計程車都捨不得搭的人，實在太奢侈了，此風不可長 我一定要努力，有一天我也可以像他一樣，搭著私人飛機環遊世界！！！ 這些po文多半都是假的啦！ Wow原來這就是私人飛機，這小島也太漂亮了吧

你會選擇哪一個答案呢？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

讓我來跟你破解以上答案的內容分別代表了什麼意涵：

答案1：先主觀定位人生高低，產生了回答者對於自身期望與現實的落差，進而造成羨慕的虛擬差距，最後再將此一差距推給「幸運」這類無法自控的變因，讓自己可以卸責。這類方式初期很有效，因為命運是長時間軸，甚至自身無法印證，所以此一變因不容易被推翻，但正因為很好用，長期重複使用後，就會像毒品，無法自拔，最終將產生龐大的無力感。

答案2：站在道德制高點，試圖弱化物質差距，創造對於自己有利的比較環境，希望超越對手。這種比較法最怕突然遇到你認同的項目，例如，比較目標買了一台你超喜歡的車子，瞬間，你的轉換道德標準法則就會失效，甚至進入補償性失落，將之前曾經「避開」的比較，全部償還。

答案3：雖然這類回答者看似很有企圖心，但錯將虛擬，設定為人生目標，終將導致無力，而且此類目標是會變動的，當你心目中的那個目標有了遊艇，你是否也要開始想擁有遊艇了呢？那如果目標消失了呢？

答案4：精神勝利法，反正我沒辦法做到，就都是假的，都是騙人的，這樣思考會漸漸與現實過度脫節，最終剩下自己一人的主觀世界。

真正健康的答案是「5」。

真心表達你對於別人所擁有美好人事物的情緒，但僅止於對於該人事物，切記不要強硬的把任何事物或別人都與自身連結，保持單純、客觀的欣賞，你就能體會到「自在」享受人生的感覺。

世界上有很多客觀的標準，年紀、金錢、獎項、名氣、追蹤人數，人類習慣讓自己利用「數據」去定位自己，但這些數據套用在人生時，別忘了因人而異，每個人都應該有屬於自己的數據、屬於自己的標準，「昨天的你，就是最好的標準」，千萬別讓世界的客觀，阻礙了你的無限可能！

引用阿甘正傳的經典台詞。阿甘心儀的女生Jenny小時候曾問阿甘：

你是傻瓜還是有什麼問題？（Are you stupid or something?）

阿甘回答說：

做傻事的才是傻瓜。（Stupid is as stupid does.）

超越昨天的你，你終將成為屬於你的卓越。

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航