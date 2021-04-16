當日才知總部被斷捨離！台灣花旗內部人士：業務衰退是「子虛烏有」，甚至有擴編計畫

《彭博》（Bloomberg）報導昨（15）日，全球著名的花旗集團計劃退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的「零售銀行」業務。外界推測可能受第三方支付影響，信用卡業務衰退被迫放棄市場，但台灣花旗業內人士表示：「連高層都是當日才知道，而外界揣測發卡業務下滑，營運出現問題，根本是『子虛烏有』，近期花旗內部甚至還有擴編計畫」。

《經濟日報》報導，針對花旗集團將退出台灣消費金融市場，台灣花旗今（16）日回應，集團所發布的金融策略調整，完全不會動搖台灣花旗對台灣及亞太區的長期承諾。截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行，強調花旗台灣擁有強健及充裕的資本。

花旗銀行財務並無虧損

花旗集團總部位於紐約，是世界上最大的投資銀行之一。草創初期，以花旗銀行為起點，隨著規模漸大，再成立多間子公司，相繼提供銀行、證券、投資信託、保險、融資租賃等多種金融服務，但營業額仍以旗艦銀行花旗銀行佔有率最大。目前主要競爭對手為，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（J.P. Morgan Chase）、滙豐集團（HSBC）以及德意志銀行（Deutsche Bank）。

而台灣花旗商業銀行，前身為華僑商業銀行，2007年由花旗銀行全資併購，為相關金融法令規定，以新設銀行的方式將華僑銀行併入。之後，花旗集團已經將其大部分的分行轉移至台灣花旗銀行營運。2018年6月30日，台灣花旗銀行在全台灣設有54家分行，存款額近六千億新台幣，放款額超過三千億新台幣。

《天下雜誌》報導，花旗集團15日公布了亮眼的第一季財報，但其實藏有許多細節。第一季獲利79億美元，每股盈餘3.62美元，大幅高於分析師預期的2.6美元。而去年同期，EPS只有1.05美元。

從2020年收益來看，總體收益約為740億美元，消費銀行業務貢獻40億美元。而總支出為430億美元，消費銀行支出占其中30億美元。

另一方面，台灣花旗銀行財報指出，109年度每股盈餘1.59元，相較於108年每股盈餘2.41元下降不少，2020年資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為1.14%及9.18%，遠高於市場平均值0.59%及7.72%。但整體來說，並無產生鉅額虧損的情況，業務情況也算良好。

《天下雜誌》指出，同期為了因應新冠病毒，花旗集團在內的各大銀行都大幅提高了預備金，準備因應不良貸款，當然也就讓銀行業去年的財報不好看。

彭博新聞就發現一個現象，美國25大銀行去年的貸款和租賃減少8%，因此，可以發現銀行的借貸能力跟實際借貸金額在聯準會36年追蹤數據中呈現了最大鴻溝。但在政策影響之外，以財務諮詢業務來看，摩根大通、高盛、美銀都成長，花旗在這一塊的收益卻也是下滑的。

《天下雜誌》推測，這或許就是花旗集團斷捨離的原因。結束13個市場的消費業務，目的是聚焦財富管理與其他業務。新任執行長佛瑞塞（Jane Fraser）1月表示，花旗會重組精英客戶的資產管理業務，主要目標就是要留住他們。花旗今天表示將會在財富管理業務預計會強勢成長的4大「財富中心」繼續消費銀行業務，包含新加坡、香港、阿聯與倫敦。

台灣花旗後續情況

《關鍵評論網》訪談台灣花旗業內人士指出，連高層都是看到媒體報導，才知道花旗集團要退出台灣消費金融市場。而外界臆測受新科技第三方支付影響，導致毛利或業務下滑，根本是『子虛烏有』。從財報就可以看出，台灣花旗是穩定獲利，並沒有受到疫情影響。業務一切都正常，甚至還有擴編計畫，打算大規模徵才。

業內人士強調，事件應跟台灣花旗營運無關，而業界也開始傳聞，是否跟拜登政府後續對中政策有聯繫，但一切都未定，要看花旗集團後續聲明或者花旗美股後續反應，才能知道確切的原因。

業內人士表示，台灣花旗是一間賺錢的公司，並不擔心接手問題，而面對外界揣測星展銀行可能接手，但也不排除富邦等其他家銀行，有其他想法的可能。《經濟日報》報導，星展銀行表示還不清楚細節，不方便評論，但若有適當機會，將抱持開放的態度。

金融監督管理委員會官員昨晚也證實，花旗銀行董事長莫兆鴻先前已來向金管會報告，基於策略考量，花旗集團將全球性處分多處消金業務，包含台灣在內，亞洲只會留下新加坡與香港兩處。

金管會官員也說明，花旗銀行只是結束消金業務，企金等業務還在，並非全面退出台灣市場；至於消金業務的退場時間表，台灣花旗銀行還沒有對此說明。

《經濟日報》指出，花旗集團發出國際聲明表示，公司將持續深耕，這些市場提供商品給機構客戶群，包括私人銀行、現金管理部門，以及投資銀行和交易事業等。銀行將改從位於新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國及倫敦等四個財富中心經營兩地區的消費者銀行業務。

目前外界臆測諸多，但一切都能未定，要看花旗集團的聲明或者花旗美股的後續反應，才能知道確切的原因以及投資人對這項變動的看法。

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責任編輯：莊貿捷

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