帶走101條人命的德國「艾雪德列車出軌事故」，能給台鐵什麼啟示？

火車意外，海內外皆有

看到台灣太魯閣號因撞上工程車翻覆死傷慘重的消息，心情沉重，舉國哀傷。許多海外熟識的外國朋友也都給身為台灣人的我致意，讓人感受到全球一家親的關懷，他們要讓我們知道，我們並不孤單，雖然他們在地球的另一個角落，但大家都關注台灣喪失生命的傷痛。

火車是運載大量人數的公共交通工具，安全性所出的問題，各國都有。這次太魯閣號非因火車本身問題而翻覆，其實是非戰之罪，但是這也顯示周邊防護工程安全設施的重要。

此次火車發生事故原因，是4月2日太魯閣號行經隧道時，與邊坡侵入路線的工程車碰撞出軌，導致後節火車以高速衝入隧道，撞擊隧道壁造成重大傷亡，火車駕駛員連同車上乘客死亡49人、上百人受重傷，是台灣火車史上最嚴重的意外事故之一。

與台灣類似的重大火車意外事故，在德國要算是1998年鐵路所發生的意外事故，當年造成101人死亡、88人重傷，是德國軌道運輸史上發生最重大的傷亡事故。

造成事故的主要原因，是火車的車輪材料疲乏形成，在行經從漢諾威到漢堡的路途上於靠近艾雪德（Eschede）火車站時，因部分車輪的裂損脫落，使之衝出到第一節車廂底座的兩人座位間，導致後面第三車廂偏斜傾倒後，造成仍以時速200公里行駛的第四車廂，直接高速撞擊到正上方的橋樑，原本可承載200公噸的橋面也因之遽然斷落，直接壓垮第五、六車廂。

整列火車遭高速撞擊與橋面重壓，斷為好幾節，車廂除扭曲變形外，數節車廂都像從空中散落一地一樣地歪七扭八，各成不完整的「之」字狀靜置現場，殘破哀號的事件現場，令人不捨也不堪想像。這個至今德國火車史上最大也是最悲慘的重大損傷，火車駕駛員在火車出事時，並沒有馬上得知事故現狀，他是在開過橋100、200公尺與後車廂脫節之後，才被火車站管控人員告知發生意外。

最後事件調查出原因是：引發此起車輪材料疲勞之故，是因為德鐵運用了新的技術在車輪上，為避免震動而設計，但之前並未有足夠測試與嚴格管控而釀禍。

這兩起台鐵太魯閣號與德鐵艾雪德事故所釀之重大傷害，都是因為火車以高速撞擊到實體物橋樑或隧道，因撞擊力道大，傷亡也就特別慘重。

為了因應鐵路事故發生的調查，在德國這樣的事故一定有中央政府所屬特別單位，即中央鐵路事故調查處（BEU: Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung）介入，以第三方立場鑑定事故原因做成報告，以示公開透明的公正立場。

德國鐵路部分私有化，票價多比台灣高

德國人一向給外界做事認真的形象，但近年來火車經常嚴重不準時，也讓外界抱怨連連。在德國經常性遲到的火車，大多都不是地方區域火車而是高鐵（ICE），因為高鐵火車與其他火車共用鐵軌，沒有像台灣與日本有區隔高鐵的火車軌道，因此在德國跨區域的高鐵或其他快速火車，常常在一地受阻之後，就會連連波及到其他火車發車班次，進而影響它接下來的開車時間。

德國火車是網狀連結，到達各地都需要轉車，如果一地的發車不準時，常會延誤到整個沿線旅程。

不過相較其他公共交通工具發生意外的情況，德國火車的安全性遠比自駕車的安全性要高四倍之多，仍是所有交通工具中最為安全的選項。德國鐵路目前屬於公營事業，在地方區域的區間火車已部分私有化，這可讓火車營運因為有競爭對手而兼具效率與競爭性，但為了公共服務的性質，德國鐵路沒有完全私有化，在跨區域行駛的快速或高鐵火車營運，仍規定由公營事業來經營。

德國鐵路與台灣雖然都是公營事業，但是像台灣這樣平價的火車票，在德國可以說是不可能。德國火車票一般來說票價約是台灣的二至三倍。但為了方便家庭旅遊，孩童14歲以下隨家人如父母或與祖父母一起搭車可免費，當然早鳥票另有優惠，對於持有證件的行動不便人士也免費，甚至對於嚴重行動不便需要協助的協助伴行者也是免費。

公共安全的全面改革

台灣在交通意外死亡相對於德國高過三倍以上。當然很多人認為追究此次台鐵本身是受害者的責任似乎太過，但是施工外包的防護措施不足所引發的公共安全問題，確實引發了災難。除了承包公司外，政府與台鐵的管理責任確有漏失，希望此次將近50人的喪命，可以帶來結構性改革，嚴防意外發生。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航