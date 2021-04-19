蔡英文路線能持續多久，牽動未來美國對台灣「戰略清晰」的程度

文：王臻明

是說現在幾乎任何人都看得出來，隨著美、中兩國關係的快速惡化，美國政府的對台政策，已逐漸由戰略模糊走向戰略清晰。美國社會與學界，正在辯論對台灣的戰略清晰應該到什麼程度，而這就引發了一個無可迴避的問題，那就是美國要不要幫台灣獨立運動背書。

因為眾所皆知，美國過去會長期維持戰略模糊的政策，一部份的原因是擔心若無條件承諾協防台灣，將間接鼓勵台灣尋求法理獨立，導致兩岸爆發戰爭，讓美國無端捲入戰事之中。

所以在這場辯論之中，無疑就會討論到這個問題。如果美國為了保住第一島鏈的圍堵網，給予台灣更多的安全承諾，將讓台灣的獨派團體有恃無恐，發動統獨公投，展開法理獨立，讓中國不得不出兵攻台。那美國走向戰略清晰，反而間接促使兩岸爆發原本不會出現的戰爭，損害美國的國家利益。這也是目前反對美國走向戰略清晰，最為主要的論點。同時，台灣根本沒有辦法承諾未來不會進一步推動法理獨立，畢竟不久之前的喜樂島聯盟，才剛功敗垂成，不能排除會捲土重來。

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於是這就形成了一個非常弔詭的情況。台灣獨立運動長期以來結合台灣社會的民主化運動，以抗中保台為最主要訴求，強調只有全力抵抗中國的併吞，才能保護台灣的民主與自由。在過去的十幾年間，台灣獨立運動也的確是反制中國統戰滲透的最有效武器。但台灣獨立運動現在卻變成美國給予台灣更多安全承諾的阻力。

對台灣獨立運動的支持者來說，以獨立來保護台灣的安全，是最主要的目的，也是支持台灣獨立運動的關鍵動機，只是在國際情勢的快速變動下，卻出現了這樣的矛盾情況。

從長遠來看，台灣的民主化，的確保護了台灣的安全，因為美國很難直接放棄一個身為盟友的民主社會。過去美國為了國家利益，在冷戰時期常與獨裁者合作，而為了支持獨裁政權，美國政府往往必需要向大眾與國會解釋，為什麼美國需要這麼做，但仍屢屢遭到國內的輿論抨擊，最近一個很好的例子是沙烏地阿拉伯。在這種情況下，只要合作的動機消失，美國就可以毫無負擔的拋棄這種獨裁者，甚至反過以侵害人權為理由，制裁這些獨裁政權。

美國當年可以輕易地為了聯中制蘇的戰略目的而拋棄台灣，一個很重要的關鍵是當時的台灣是由蔣家與國民黨統治，對美國來說只是停止支持另一個獨裁政權而已。

而美國平日高舉民主、自由的大旗，認為這是普世價值，如果要犧牲一個也擁有民主、自由的社會，拋棄這樣的盟友，將承受輿論的嚴厲抨擊與國會的杯葛質疑，特別是這個盟友還擁有無法忽視的戰略價值時，那美國政府不論是由哪一黨主政，都會承受極大的壓力。因此台灣成功的民主化過程，其實進一步牽制了美國政府。

Photo Credit: 中央社 美國前參議員陶德（Chris Dodd）（前左）14日率前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）（3排左）及史坦柏格（James Steinberg）（2排左）等人訪台，專機 下午抵達台北松山機場，由外交部長吳釗燮（右2）、北美司長徐佑典（右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右3）等人接機。 中央社記者王騰毅攝 110年4月14日

問題在於，在台灣特殊的背景下，民主化運動與台灣獨立運動有高度的重疊性。畢竟比較傾向與中國統一的人，沒有那麼厭惡專制的共產黨政府，甚至可能還是過去蔣家與國民黨獨裁時代的支持者。

只是高度相關的台灣獨立運動與民主化運動，在台灣安全的層面上，卻出現了一個困境，長期來說，民主化運動這對台灣是有利的，但短期上來說，台灣獨立運動可能會影響美國對台灣的支持。特別是公投門檻降低以後，變成了有心人的操弄工具，不止是國民黨，包括喜樂島在內的激進獨派也曾推出多個公投案，而讓情勢變的更為詭譎。

面對這樣的情況，目前的蔡英文政府選擇了溫和的路線，也就是繼續維持著中華民國的架構，對於所謂的正名制憲並不積極，這也是蔡英文受到獨派團體嚴厲批評的關鍵原因。不過就結果論來說，蔡英文政府的謹慎，讓美國信任，在她任內台灣應該不會暴衝，立刻走向法理獨立，而讓兩岸出現戰事。

只是蔡英文的這種路線，未來會不會延續，仍存在著許多變數。包括未來如果再由國民黨取得政權，或民進黨接下來出現獨派色彩較濃厚的候選人，都有可能打破目前這種情勢。

Photo Credit: 中央社 國艦國造、首艘海軍沱江級飛彈巡邏艦後續量產型艦， 15日在宜蘭龍德造船廠下水，由總統蔡英文（圖）主持典禮，並以原住民意涵命名「塔江艦」。 中央社記者王飛華攝 109年12月15日

當然，蔡英文路線是不是會讓台灣錯失獨立良機，這有待歷史的評價。有些人認為隨著美、中對抗的格局已定，蔡英文政府繼續維持中華民國的體制，是錯估情勢。但反過來說，當美國正在進行是否應該對台灣採取戰略清晰的政策辯論時，台灣如果過於躁進，是否會弄巧成拙，其實也是值得靜下心來思考的一個問題。

畢竟現在中國的戰狼式外交，已經讓自己成為世界麻煩製造者，台灣相對冷靜克制的態度，反而受到國際的同情。這對台灣來說，是個頗為有利的情勢。

蔡英文路線，與過去獨派堅決推動的正名制憲，有非常大的不同，或許我們可以暫時稱之為「務實溫路線」。這個路線的特點，是對內不去做國家體制的正面衝撞，而改以緩步推進的方式，來凝聚台灣是個主權獨立國家的共識。對外則低調不惹事，以爭取更多的盟友，並積極加強國防發展與軍事合作。

這最好的例子就是蔡英文花了極大的功夫，來攏絡國軍，而這也是中華民國體制下最難以攻克的一塊。過去綠營與國軍的關係緊張，但這種情況在蔡英文執政下，有了很大程度的改善。

蔡英文路線未來還能持續多久，目前沒有人知道，但隨著蔡英文的第二屆任期已進入到第二年，民進黨接下來將很快就要面臨路線之爭。而這個路線之爭會不會牽動美國與台灣的關係，影響未來的戰略清晰政策，這值得民進黨、獨派團體與所有的綠營支持者好好想想。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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