【書評】東野圭吾《美麗的凶器》：回頭看這本早期作品，「東野宇宙」該有的風景一概不缺

文：蔣亞妮（作家）

這一本《美麗的凶器》，是東野圭吾的早期作品，發表在1992年。熟知他的讀者都知曉，1996年是他「本格不再」的分界之年。開始從正宗、古典與嚴謹解謎的推理本格，進行變奏、跳躍。回首長路，從1985年獲得第31屆「江戶川亂步賞」的《放學後》，直到1996年《名偵探的守則》後（天下一大五郎系列開啟），他又往「寫實本格派」（故事中不一定有神探，可能是一般探案過程，小說中亦提供足夠嚴謹的邏輯線索）靠近一大步。

東野圭吾的寫作軸線，一直是本著推理類型，再擴延到更大更廣的人性、社會之中。到2006年《嫌疑犯X的獻身》（2005）獲得「直木賞」之時，無論將他的作品置於何處，從推理至一般文學世界，等量好看。

讀慣了2006年後的東野圭吾，回頭看這本《美麗的凶器》。東野宇宙像是被微縮成一顆星球，該有的風景卻一概不缺。如果說，在時間線之外，以「有沒有人被謀殺」，作為另一道粗略分別他作品的光譜，無人被謀殺的一端有：《時生》（2002）、《解憂雜貨店》（2012）與《祈念之樹》（2020）等，作為代表。在他所有的故事與核心意念中，沒有推理，也必有人性。而我私心以為，東野較早期的作品，往往兩者皆備。

《美麗的兇器》說來是個簡單的故事，長期對運動員進行禁藥與人體改造的醫學家仙堂，被他曾經的四個「作品」謀殺。一切過程，全被他囚禁與訓練十年的最終「兵器」：一名加拿大少女（如「毒蜘蛛」一般的存在），全程目擊。少女的世界只有仙堂，復仇成為她唯一可行的路，於是這位被訓練成為「女子七項全能」（一百公尺跨欄、跳高、推鉛球、二百公尺賽跑、跳遠、擲標槍和八百公尺賽跑等項目）的少女，便開始一路尋仇。小說中許多安排，隱約間還帶有輕盈的幽默，像是少女在前往東京的路上，選擇了「自行車」當交通工具，一路競速。或者是，追殺他人時，以擲標槍攻擊。

一如學者陳國偉的觀察，「有別於其他日本推理作家，運動在東野圭吾的小說中，有著不可忽視的份量。」（〈東野圭吾創作宇宙的生成〉，《聯合文學》408期），不管是《放學後》的西洋弓、《魔球》（1988）的棒球到《單戀》（2001）的美式橄欖球，在這本《美麗的凶器》裡，一次更匯集體操、舉重、田徑到女子七項全能。同樣匯聚而成的，還有一如書名般美麗的凶器。「凶器」不只是器物，更是以人為器，少女來不及世故，尚未成為「惡女」或「聖女」，有時她是「作品」、許多時候更化身「怪物」，如此個性與內心皆靜默寡語的主角，在東野圭吾的作品中，也是特異。

於是，「她到底在想什麼？」，成為了這部不需要推理主角與殺人動機的小說裡，最有趣的謎底。當然東野以一貫的貢獻了他對科學、物理的研究熱情，卻也不曾為了計謀與布局，犧牲了文學性。

閱讀推理，或是閱讀東野圭吾的作品時，除了解謎，更有一個有趣的閱讀體驗，便是等待與堪破「動機」。《流星之絆》（2008）的行兇者，出於「愛子」，進而兇手更扮演了被害者三個遺子的守護者。若要在《美麗的凶器》裡，探究動機，得看回最初的那場四人謀殺。殺害若是源於血仇，便也無謂推理，或許終究一句：「任何人，都有過去。人多少都會有不光彩的過往。」拼盡一切抹去那些不光潔的汙處，本就是人性。一如《流星之絆》裡的至理名言：「活在這世界上，要是不騙人就得被騙。」有些殺害，也是如此。

東野圭吾的成功，並不是因為他寫出了多少部複雜難解或意料之外反轉的情節（一如這本小說結尾也發動的驚人反轉），而是相反。他總能回歸到最簡單的寫作之心。從不曾為了描寫計謀與布局，犧牲了文學，草草買單。

在東野宇宙已然成形的現在，回頭看《美麗的凶器》，這顆既璀燦又透明的小小星球裡，像藏著他寫作的初心。或許，在他心中與故事中，從不是「推理本格」，一直是「人間本格」、「故事本格」。

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核稿編輯：翁世航