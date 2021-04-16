最終湧入11.1億捐款！太魯閣號事故改採「現金給付」原則、罹難者每人發送1500萬元

台鐵太魯閣號事故，衛生福利部設置的賑災專戶於昨（15）日零時截止，最終湧入11.1億的善款。衛福部長陳時中與次長李麗芬今（16）下午召開記者會，說明捐款管理及監督委員會（以下簡稱委員會）決議，捐款的運用將以「現金給付」為原則，罹難者每人發送1500萬元、傷者每人10萬到700萬元、目睹乘客每人1萬元的心理創傷慰問金。

陳時中表示，委員會完成概算後，會請「一戶一社工」徵詢個別當事人的意見，預計下週四再度開會收集意見，予以定案。

捐款將採「現金給付」為原則，用於罹難者的費用占8成

衛福部長陳時中說明，此次賑災專戶所收到的捐款總計為11億1000萬元。陳時中說明，整體捐款將採用現金給付為原則，透過「一戶一社工」了解當事人的各方面需求，設算成一定的金額。

陳時中表示，捐款所得的項目將分為以下4個項目提供給太魯閣號事故的罹難者與傷者：

罹難者：每人1500萬元，人數為49人。

教育資助：1億2478萬元，目標人數為25人。

傷者：每人10萬元到重傷者7百萬元，總計216人、其中住院人數為44人。

目睹乘客：每人心理創傷慰問金1萬元，目前掌握人數為490人。

陳時中表示，教育資助將會針對需要接受資助者，設立個別的信託帳戶，將應分配到的現金存入帳戶，供其未來就學需要使用。

陳時中表示，捐款金額用於罹難者的部分占8成、傷者占了2成。陳時中表示，上週記者會所提及的心理重建、法律扶助的方案，都已設算到現金給付裡頭。他表示，此次的現金給付為歷年來最高，並尊重當事人自由的使用，以其最有利的方式去使用款項。

陳時中表示，目前的金額已經過概算，但由於當事人目前有些仍在住院，或是辦理後續事宜。委員會完成概算後，會請「一戶一社工」徵詢個別當事人的意見，預計下週四再度開會收集意見，予以定案。

衛福部因應太魯閣號事故案捐款之管理及監督作業委員會由衛福部次長李麗芬擔任召集人，相關部會代表包含了交通部路政司、教育部學生事務及特殊教育司、外交部、法務部法律事務司、內政部消防署、原住民社會福利處等單位。

衛福部所屬機關代表則包含了社會及家庭署、健保署醫務管理組、心口司，以及醫事司。

社會公正人士則聘請了5位，包含資誠聯合會計師事務所所長周建宏、律州聯合法律事務所律師賴芳玉、國立台灣大學社工系教授鄭麗珍、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會執行長何素秋，以及台北市立聯合醫學昆明防治中心醫師陳亮妤。

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核稿編輯：楊士範