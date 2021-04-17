【圖輯】巴西「小丑醫生」打破無家者的心房，幫助他們走出心理諮商與毒癮治療的第一步

身穿白色醫師袍的精神科醫師弗拉維奧・法爾科內（Flavio Falcone），不知道該怎麼讓吸食毒品的癮君子開口。

但是，他打扮成一個有著鮮紅鼻子的小丑，已經成為巴西克拉克蘭迪亞（Cracolandia）的標誌性人物。克拉克蘭迪亞位於聖保羅歷史悠久的市中心，面積約為八個街區，是一片危險的區域，吸毒者在這裡犯毒癮、販毒者在這邊賺錢。

法爾科內的病人稱他為小丑，而不是醫生。

扮成小丑的醫師法爾科內｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

他治療了越來越多的巴西人，這些巴西人是因為武漢肺炎而流落街頭，疫情已經嚴重破壞巴西經濟。對許多人來說，疫情之初來自政府的協助是救命符，可如今這股信念也動搖了。

「政府的角色出現了錯誤，代表了陰暗中存在某種脆弱的層面，並以失敗的方式曝光了。」法爾科內說。

「讓你發笑的，是會跌倒的小丑，而不是走路筆直的小丑。流落街頭的人們，實際上是資本社會的失敗者。」

「廣播」活動｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

與巴西女演員馬希拉（Andrea Macera）合作，法爾科內利用小丑，打破無家可歸者的心防，作為幫助他們獲得心理諮商和毒癮治療的第一步。

在法爾科內和馬希拉主持的「廣播」時間裡，克拉克蘭迪亞的無家可歸者可以點歌，甚至自己來場演講、唱一首歌。在廣場周圍，癮君子們聚在一起，當眾點起古柯鹼。

這些無家者經常聚在一起吸食毒品｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

自2012年以來，法爾科內在這個地區的努力，讓他有一群忠實的粉絲。一個接受法爾科內毒癮治療的男性，在他的手腕上紋上了葡萄牙語的「小丑」，來表達對法爾科內的感謝。

隨著政府對此區的協助減少，法爾科內試圖填補這一空白。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2020年4月，也就是疫情首次襲擊巴西的一個月後，政府關閉了這裡的一個無家者收容所，只為了要開闢新的道路。最近的收容所遠在3公里之外。

法爾科內和馬希拉幫助約20名無家者找到了房子，並協助分配一個巴西NGO提供的200頂帳篷。2020年底，他們啟動了一個名為「屋頂、工作和待遇」的新專案，在當地勞工檢察官辦公室的資助下，為無家可歸者提供支援。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在政府減少了每月巴西幣600雷亞爾（106.16美元）的緊急援助後，無家可歸的人數翻倍成長，原本的預算在2020年底就用完了。國會好不容易批准延宕許久的新預算，但緊急援助的金額被砍掉不少。

對許多人來說，這種幫助太少、太晚，自今（2021）年年初以來，已有數百萬人陷入貧困。

對於萊斯（Jonatha de David Sousa Reis）和希莫斯（Bruna Kelly Simoes）來說，等於失去了棲身之所。今年，這對夫婦搬進廣場上的臨時帳篷，帳篷吊在兩棵樹之間。

「只要失業，緊急援助金額就應該維持不變。」34歲的萊斯說，生活因此變得很困難，非常困難。

萊斯（左）與他的妻子希莫斯（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

他們來到街上的時候，疫情已經達到了巴西有紀錄以來最致命的階段。自2月下旬以來，每週都出現新死亡紀錄。

萊斯說，他希望在疫情緩解後，能回到他曾經上班的船運公司工作，儘管這似乎不太可能很快實現。流行病學家預計，疫情在未來幾個月會進一步惡化。在死亡和病例數上，巴西僅次於美國。

奧利維拉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

對於51歲的安東尼奧・德・奧利維拉（Jailson Antonio de Oliveira）來說，法爾科內是他的救命恩人。這個小丑的愛心，為他和他的女朋友提供了一個小套房的租金，而光靠政府給的援助金，他連肉都買不起。

「今天我有了更好的生活，因為有法爾科內這個小丑。」奧利維拉在他的手腕上紋了小丑的圖樣。

「他是我的左膀右臂，盡全力幫助我的人生。」

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責任編輯：羅元祺

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