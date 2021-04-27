《會計之神教我的金錢守則》：公司應收款項要盡快變現，反之，付錢就要儘量慢

文：天野敦之

「假設你投資了100萬日圓，你是想要明天就變成110萬日圓回到口袋裡，還是一年以後？」帕西奧利用簡單的問題，試圖點醒我。

「當然是明天就回來最好。」

我立刻答道。一定是越早越好呀！

「是嘛！錢還是儘早回收的好。同樣都是110萬日圓，明天就入帳和一年以後才入帳相比，前者的價值會更高。

假如可以早點回收，這些錢就能再用來投資，讓其活絡起來，以便增加更多的錢。反之，只要沒有變成錢回來，它們就是固定不動的，類似死掉的狀態。」

「原來是這樣，為了把錢再投入下一個投資標的，也應該讓錢早點回來才是。」

「沒錯。『存貨周轉率』（註1）是表示商品從進貨到賣出的速度指標，它是銷貨除以商品存貨得到的數值。這個周轉的速度越快，商品出售、資金回收的速度就越快，單靠這一點就可以讓錢變多。」

Photo Credit: 幸福出版

說到這兒，我想到在決算報告分析的課裡，有學到周轉率。為什麼會稱為周轉率，我當時不太了解，原來是這麼回事呀！

「這個周轉率越大越好。和同行的其他公司相比，周轉率大的公司單憑這點，就可以判定它的資產得到有效的運用。周轉率這個名詞，用周轉的次數來想會比較容易理解。」

「周轉次數越多，錢回收得越快呢！」

「沒錯。周轉率反過來就是庫存除以銷貨，得出的就是周轉期間。周轉期間是用一次周轉需要花幾天，也就是天數或月數來表示，所以很容易理解。」

「的確，用天數來看就非常容易想像了。」

「周轉率大而且周轉天數短，資金從變成庫存，到庫存賣掉變成錢回來的時間就快。一旦庫存多了，資金就不容易變成錢來回收，有時候甚至還有可能會形成不良庫存，所以庫存盡可能越少越好。」

「只不過一旦庫存太少，也會遇到客戶要貨沒有貨，生意跑掉，錯失機會的情況。所以庫存管理必須要預測商品是否熱銷，實在不是件簡單容易的事。」

Photo Credit: 幸福出版

為什麼賺錢的企業也會倒閉？

「應收款項（註2）也是一樣的道理，應該要儘快變現才好。

因為停留在應收款項的狀態太久，會增加呆帳（註3）的風險。

換句話說，銷貨除以應收款項求得的應收款項周轉率也一樣，周轉次數也是越大越好。」

我想起了一家欠款一直收不回來的客戶。聽說他們公司業績衰退，為了要達到設定的營業目標拚命地推銷，結果貨款收不回來。

就算營業額增加了，如果最後沒有辦法變成錢回來也毫無意義。而且這些帳款回收的時間越長，它們變成呆帳的風險也越大。

「一旦應收款項周轉率變差，就會增加企業黑字倒閉（註4）的風險。你知道什麼是黑字倒閉嗎？」黑字倒閉？是指沒有虧損卻倒閉嗎？

「損益表明明是有盈餘的黑字，但資金周轉卻呈現惡化，以致無力償還債務而導致倒閉的情況，屢有所聞，根據統計數字來看，撐不下去的企業中，有四成左右都是黑字有盈餘者。」

「有盈餘卻倒閉的公司這麼多呀？」

我吃驚不已。竟然近半數的企業，都是在有盈餘的狀態下倒閉的。

Photo Credit: 幸福出版

「為什麼會這樣呢？我一直以為，公司是持續處在虧損的紅字狀況才倒閉的。」

「一家公司不管怎麼持續虧損，只要現金收得回來就不會倒閉。倒閉是因為資金周轉不靈，無力償還債務的時候才會發生的。」

「原來如此。可是明明有盈餘，為什麼資金會周轉不靈呢？」

「其中一個原因，就是應收款項周期太長。如果銷貨增加，損益表上就會是正的，也就是黑字。可是即使銷貨增加了，假如現金不能收回來，手上的現金短缺，還不出債款，最後就是倒閉收場。」

應收款項的回收周期太長，竟然會導致公司倒閉？之前我以為只要業績達標就可以了，看來能否回收這一點，也必須要好好考量才是。

收錢要快，付錢要慢

「不論是庫存還是應收款項，都要盡可能快點變回現金才好。反之，付錢就要儘量慢。如果收錢快、付錢慢，那資金流就會更為寬裕。」

「收錢要快，付錢要慢，原來如此，這樣資金就會變得充裕了！」

「如果資金充裕，便可以用這些錢投資。換句話說，收錢快、付錢慢的做法，可以達到和調度新資金一樣的效果。」

「和調度新的資金一樣，這是怎麼一回事呢？」

「你想想，如果錢回收得慢，手頭就沒現金，相較之下，如果回收得快，手上就有錢了，所以，這不是和調度新的資金一樣嗎？把這些錢用來投資，讓錢活絡起來，就可以生錢子錢孫了。」

只要回收得快，就可以達到和調度新資金同樣的效果。

所謂的提高周轉率，指的就是這個吧？

「日本企業在這一塊很寬鬆，但外資企業（註5）在此處卻要求得很嚴格。所以它們的資金才會如此充沛，也就能進行大規模的投資。像亞馬遜或是蘋果等大企業，在付款的幾周前，就已經把貨款都收回來了。這真的很厲害，可以說它們就是靠著這一點，才能夠大膽地投資。」

說起來，以前和外商公司做生意的時候，他們也曾經過分地要求超長的付款期間。這也是外資企業這麼強大的原因嗎？

「不過，在現實生活中，如果該付的錢拖延太久，會失去信用，所以這時還是趁早付掉的好。只是你要記住，晚點付錢和調度資金的意思是一樣的。」

「是，我知道了。」

「另外，在思考周轉率和周轉期間時，也會在會計數值中，納入時間軸來考量。這個時間軸是很重要的觀點，因為在商業活動裡，時間是最大的資源之一。」

時間是最大的資源？

「就算經營決策相同，如果時間點不對，結果就會天差地遠。而且，經營決策的執行少不了資金。所以盡快把資金收回來，也可以讓企業不會錯失時機。」

「經營決策如果不夠即時，是會致命的。」

「經營決策一定要有資金做後盾。經營戰略和財務戰略互為表裡，實為一體。做業務的你，讓應收款項和庫存的周轉率提高，也會對公司的經營決策造成影響喔。」

原來如此，我一直以為，只要達到設定的業績目標就好了，現在才了解，自己的目光有多麼地狹隘。

註釋

在一定期間內，商品可以賣出多少的指標，通常是用銷貨（或是銷貨成本）除以平均庫存的公式求得。也稱為「庫存周轉率」。 商品以信用販售的方式賣給老顧客，進而產生的未收貨款，是企業獲取款項的權利。應收款項分為兩種，有開立票據的稱為「應收票據」，沒有的則稱為「應收帳款」。 應收款項或是借款等等的債權，因為破產等原因無法回收而造成的損失。 營業額增加但手頭卻沒有現金，導致債務無法償還而倒閉的情況。 亞馬遜或是蘋果公司，就是利用這個方法創造豐沛的現金流，但反過來說，這個做法也可以說是強迫客戶來負擔。

書籍介紹

本文摘錄自《會計之神教我的金錢守則：一生不再為錢困擾的會計智慧》，幸福出版

作者：天野敦之

譯者：婁愛蓮

知名會計師實證分享：活用會計思維，將危機變轉機！13年前，日本知名會計師天野敦之自行創業，起初一帆風順，卻逐漸迷失對金錢的感覺，開始租下擁有炫麗夜景的大樓辦公室，增加不必要的人力，後來生意屢屢受創，為解決入不敷出的問題，還用個人信貸來支付薪水，有段時間一直過著為錢所苦、為錢奔波的人生。

後來，他覺察到自身並未好好運用會計力的真諦，隨即改變長久以來的思考模式及用錢方法，現在的他擁有多項事業，及穩定的投資，財富自由。作者藉由他擅長的「說故事」的能力，與理財新手分享，學會愛自己、滿足自己，和宇宙連結的自我覺察，「會計力」帶來的影響是一輩子的！

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航