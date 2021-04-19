網路行銷人員必修課：如何寫一份完整的網紅合作合約書？

文：哈利熊HoliBear

網紅行銷是內容行銷中的一個重要方式。在2020年你一定要知道的網紅行銷數據中，我們提到網紅行銷的投資報酬率可以高達傳統網路行銷的11倍！可見，網紅行銷逐漸成為品牌行銷宣傳的一個好方式。今天，哈利熊就來分享如何在擬定網紅行銷合作策略後，撰寫一份保障雙方權益、完整的網紅合作合約吧！

什麼是社群媒體網紅合作合約？

網紅合作合約是一個正式的法律文件，清楚的寫出企業／行銷人員與內容創作者的工作關係與合作細節。文件中會涵蓋內容創作過程中所有的層面，幫助雙方了解各自在合作專案中的角色。通常，一份合約中會包含：

行銷人員希望內容製作者做的事情細節 （比如說：影片數量、部落格數量）

（比如說：影片數量、部落格數量） 專案的細節 （比如說：Instagram發文要用的hashtag標籤、截止日期）

（比如說：Instagram發文要用的hashtag標籤、截止日期） 創作者的酬勞 ，有些酬勞的支付金額可能會與專案的成果相關

，有些酬勞的支付金額可能會與專案的成果相關 清楚定義專案成品的權利歸屬

合約中最重要的6個元素

雖然合約中的內容可能會根據案件與合作對象的不同而有所調整，但大致來說，一份網紅合作合約一定會包含這6大元素。

1. 工作內容

工作內容是整份合約中最重要的元素，清楚的寫出內容創作者需要為你做些什麼。這邊會寫出：

創作內容的形式： 部落格、貼文、影片等等

部落格、貼文、影片等等 露出平台： 臉書、Instagram、公司網站等

臉書、Instagram、公司網站等 內容數量： 貼文數量、圖片數量、影片數量等

貼文數量、圖片數量、影片數量等 發佈期間： 明定發佈的截止日期，以及內容會在露出平台上保留多久的時間

明定發佈的截止日期，以及內容會在露出平台上保留多久的時間 品牌風格： 定義出品牌風格

定義出品牌風格 其他細節：比如說要使用的標籤（hashtag）、其他合作對象需必須做或是不能做的事情、內容發佈前是否需要經過你的同意等等

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

2. 報酬

合約中也要清楚寫出內容創作者所能拿到的報酬。

報酬金額

影響報酬的事件： 比如說沒有在截止日期給予檔案或是沒有在截止日期前發佈、或是有些品牌會將報酬與成果相連結

比如說沒有在截止日期給予檔案或是沒有在截止日期前發佈、或是有些品牌會將報酬與成果相連結 交付方式： 頭尾款、一次付清等

頭尾款、一次付清等 匯款帳號

3. 合作成功證明

你可能會需要內容提供者提供一些關於合作的數據。比如說Instagram、Facebook的貼文數據洞察、觀看人數、互動率等，這些都必須在合作前就明確訂定出來，避免未來合作完成後產生爭議。

4. 排他性

網紅行銷是一門大生意，也就是說一個網紅可能會同時與很多品牌進行合作，特別對於那些知名的網紅來說，合作提案可能是源源不絕的來。所以如果你想要讓這個內容提供者與你建立排他性的合作關係，你就必須把這項條款放入合約中。

但記住，並不是每一個網紅都會接受這種合作方式，可能一些小網紅比較願意這樣合作。

5. 法律責任與義務

雙方在合作前，都必須了解各自的法律責任與義務。比如說，依照公平會的公告，網路業配屬於鑒證廣告的一種，如果鑒證者與廣告主之間有利益關係的話，就有公開揭露的必要。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

還有之前「理科太太」就曾因為為基因公司宣傳的影片中，因為在代言商品沒有事先送食藥署審核就多次提到廠商名字，涉及廣告行為，最後被衛生福利部的食藥署開罰20萬的案例。所以代言的時候，大家一定要注意法規。比如說，食品、化妝品領域的廣告不能都誇大不實或是宣稱療效。

這些都可以寫入合約中，避免不小心誤觸法規。

6. 簽字

記得，畢竟合約是一份正式的法律文件，所以雙方都必須仔細閱讀內容、同意合約中的事項並且簽名。

最後，要提醒大家合約能夠幫助雙方了解自己的責任義務，並且保護雙方的權益，如此一來，也能建立更良好的合作關係喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航