網路行銷人員必修課：如何寫一份完整的網紅合作合約書？
我們想讓你知道的是
網紅行銷是現今網路行銷一個非常重要的策略，根據調查，網紅行銷的投資報酬率可以高達傳統網路行銷的11倍！當網紅行銷逐漸成為品牌行銷宣傳的一個好方式，在擬定合作策略後，該如何撰寫一份保障雙方權益的網紅合作合約書呢？
網紅行銷是內容行銷中的一個重要方式。在2020年你一定要知道的網紅行銷數據中，我們提到網紅行銷的投資報酬率可以高達傳統網路行銷的11倍！可見，網紅行銷逐漸成為品牌行銷宣傳的一個好方式。今天，哈利熊就來分享如何在擬定網紅行銷合作策略後，撰寫一份保障雙方權益、完整的網紅合作合約吧！
什麼是社群媒體網紅合作合約？
網紅合作合約是一個正式的法律文件，清楚的寫出企業／行銷人員與內容創作者的工作關係與合作細節。文件中會涵蓋內容創作過程中所有的層面，幫助雙方了解各自在合作專案中的角色。通常，一份合約中會包含：
- 行銷人員希望內容製作者做的事情細節（比如說：影片數量、部落格數量）
- 專案的細節（比如說：Instagram發文要用的hashtag標籤、截止日期）
- 創作者的酬勞，有些酬勞的支付金額可能會與專案的成果相關
- 清楚定義專案成品的權利歸屬
合約中最重要的6個元素
雖然合約中的內容可能會根據案件與合作對象的不同而有所調整，但大致來說，一份網紅合作合約一定會包含這6大元素。
1. 工作內容
工作內容是整份合約中最重要的元素，清楚的寫出內容創作者需要為你做些什麼。這邊會寫出：
- 創作內容的形式：部落格、貼文、影片等等
- 露出平台：臉書、Instagram、公司網站等
- 內容數量：貼文數量、圖片數量、影片數量等
- 發佈期間：明定發佈的截止日期，以及內容會在露出平台上保留多久的時間
- 品牌風格：定義出品牌風格
- 其他細節：比如說要使用的標籤（hashtag）、其他合作對象需必須做或是不能做的事情、內容發佈前是否需要經過你的同意等等
2. 報酬
合約中也要清楚寫出內容創作者所能拿到的報酬。
- 報酬金額
- 影響報酬的事件：比如說沒有在截止日期給予檔案或是沒有在截止日期前發佈、或是有些品牌會將報酬與成果相連結
- 交付方式：頭尾款、一次付清等
- 匯款帳號
3. 合作成功證明
你可能會需要內容提供者提供一些關於合作的數據。比如說Instagram、Facebook的貼文數據洞察、觀看人數、互動率等，這些都必須在合作前就明確訂定出來，避免未來合作完成後產生爭議。
4. 排他性
網紅行銷是一門大生意，也就是說一個網紅可能會同時與很多品牌進行合作，特別對於那些知名的網紅來說，合作提案可能是源源不絕的來。所以如果你想要讓這個內容提供者與你建立排他性的合作關係，你就必須把這項條款放入合約中。
但記住，並不是每一個網紅都會接受這種合作方式，可能一些小網紅比較願意這樣合作。
5. 法律責任與義務
雙方在合作前，都必須了解各自的法律責任與義務。比如說，依照公平會的公告，網路業配屬於鑒證廣告的一種，如果鑒證者與廣告主之間有利益關係的話，就有公開揭露的必要。
還有之前「理科太太」就曾因為為基因公司宣傳的影片中，因為在代言商品沒有事先送食藥署審核就多次提到廠商名字，涉及廣告行為，最後被衛生福利部的食藥署開罰20萬的案例。所以代言的時候，大家一定要注意法規。比如說，食品、化妝品領域的廣告不能都誇大不實或是宣稱療效。
這些都可以寫入合約中，避免不小心誤觸法規。
6. 簽字
記得，畢竟合約是一份正式的法律文件，所以雙方都必須仔細閱讀內容、同意合約中的事項並且簽名。
最後，要提醒大家合約能夠幫助雙方了解自己的責任義務，並且保護雙方的權益，如此一來，也能建立更良好的合作關係喔！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航