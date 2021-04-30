純愛BL的詞人代表──明末清初大才子陳維崧，把一生的溫柔留給歌僮徐紫雲

文：白白老師

純愛BL的詞人代表

在現代社會，不論是什麼性別認同都可以自由戀愛、結婚，同性戀已不再是一個禁忌的話題。其實在古代，史書上屢屢可見男性文人愛好年輕貌美的男子的紀錄，比方說很多文人愛養孌童，「孌童」指的就是年輕清秀的男子，是古代男色文化的代表。

古代養孌童的有那些文人呢？隨便舉幾個例子可能讓你嚇一大跳，原來他們都有這些愛好！像是中唐的大文豪白居易、晚明小品文的大咖張岱、清代書畫天才鄭板橋，這些有名的大才子雖有妻妾，但也養了不少孌童。

到了明清，養孌童的風氣又更為流行，變成了一種社會風俗。明末國家衰敗，社會風氣頹喪，但是商業卻高度發展，文人沉浸在聲色犬馬的小確幸中，喜歡狎妓、養孌童、好男風，張岱年少時就花了大把銀子在歌妓跟孌童身上。即使入清，喜歡男風的風氣也沒有式微，因此明清文人有了妻子，卻同時狎妓、養孌童、找男妓，在當時社會不是什麼了不得的大事。

我的身邊也不乏女性友人熱衷於BL的漫畫與小說，可謂是「一入腐門深似海」，有些腐友甚至覺得男朋友被男生搶走也沒關係，輸給同性總比敗給異性正妹好，以後還可以跟前男友當好姊妹。對於有腐女魂和理解同性戀的朋友們而言，人與人的相知不必侷限在一男一女的關係中。

這章我們要來介紹陳維崧，對於多數人來說，陳維崧可能是一個非常陌生的名字，他是明末清初著名才子，引領清初詞壇。他的詞風以沉鬱豪放為主，但是卻把一生的溫柔留給歌僮徐紫雲，他們彼此珍愛的故事絕對可以翻拍成為純愛BL劇，在古代也是常被稱頌的CP組合，陳維崧寫下的許多詩詞都見證了他和徐紫雲之間的真誠情感。

和老爸一起吃喝嫖賭的富二代

講陳維崧就先談談他的家世，他的祖父輩曾經當過高官，父親又是明朝有名的文人陳貞慧，所以小時候不愁吃穿，日子過得十分愜意。而且聽說他五六歲就能吟詩作對，十歲能寫駢文，是個天才神童。家裡有錢又是天才，從小自然得到眾人欽羨的目光。

十五歲那年，對陳維崧來說是一生很重要的回憶，他將見識到大人吃喝嫖賭的世界有多好玩。當時他的父親去金陵考科舉，也帶著年少的陳維崧入金陵，既然有個超級文人老爸，老爸的好友也是文人，陳貞慧的朋友名單一打開都是明末最著名的才子，例如侯方域、冒襄等人。

年少的陳維崧跟著老爸來到秦淮認識這些大名鼎鼎的文人，平時除了吟詩作對，當然也會泡泡妞，一起吃喝嫖賭。秦淮一帶什麼沒有，有的是聲色場所，最美、最有才華的歌妓都在這裡嶄露頭角。

時代的末期常伴隨著一種怪異的現象，就是文人會沉浸在自己的小世界中。晚明尤其明顯，這是個悲涼卻又美好的時代。大明王朝的太陽正在向下沉落，宦官亂政、皇帝昏庸，文人感受到末世的蕭頹，有心卻無能為力，於是更加沉迷縱情聲色和微小的幸福中。所以你會發現晚明小品文的題材大多和看花、看月、下棋、泡茶、嫖妓等小確幸有關，他們在追憶、追念已經消逝的美好。

陳維崧親眼見識父親和這些文人夜夜揮霍千金，他們一起縱飲狂歌，那樣的場景多麼快樂熱鬧！桌上擺滿佳餚，隨便一道酒菜便極其奢侈，歌妓在旁彈奏琵琶，侯方域、冒襄覺得開心就隨意打賞，出手十分闊綽，宴席上徹夜都是歡樂的笑聲。

後來，他寫下很多留戀江南的詞，懷念這段年少輕狂的日子。

江南憶，最好是清歈。一曲琵琶彈賀老，三更絃索響柔奴。此事豔東吳。

──〈望江南〉 重五節，記得在金陵。綠水沒腰連夜雨，錦帆銜尾半河燈。往事思騰騰。

──〈望江南〉

一首首〈望江南〉，歌詞中描寫遊船上歌妓清亮的歌聲、琵琶管弦聲。黑夜中點上燭火，依舊璀璨繁華，湖面畫船如織，處處皆遊客，這是古代人的夜唱和開party。當時的陳維崧並不知道，快樂的放浪歲月，往後卻只能在亡國離亂中緬懷遙想。

雖然出生在動亂的明末，但從十多歲起，陳維崧就跟著老爸和一群文人享樂，體會過極致的奢華享受。年少就得到眾人掌聲的他，對未來充滿憧憬。然而，你以為萬貫家財是永恆的嗎？年少的青春是永恆的嗎？曾經穩固的王朝終究也會在歷史舞台中凋零。

水繪園邂逅相知相惜

大明的太陽最終還是落下，只留下一抹餘暉在明朝遺民心中。崇禎十七年，陳維崧二十歲，正值青年才俊該盡情發揮的年歲，卻是李自成攻陷京城之時，隨著崇禎皇帝親手結束自己的生命，明朝繼而滅亡。

明朝的滅亡不僅是改朝換代的亡國之痛，而是在胡漢對立上的文化難容，對明朝人而言，要被外族統治，是心理上不能忍受的屈辱和痛苦。認同明朝政權的遺民們，紛紛做了不同選擇，有的人誓死抗清、不願苟活，像是陳維崧的老師陳子龍，最終因為抗清而死；也有人選擇隱居，陳維崧的父親陳貞慧投入抗清的行列，兵敗後便長期隱居於家鄉。

這些心繫明朝的人們，走上了不同的道路，但他們內心深處都蒙上了一層國破家亡的陰影。亡國後，陳維崧多和父親的友人在家鄉做伴，但是在他三十出頭時，陳貞慧過世了，原本已經家道中落的陳家，失去了最重要的支柱，陳維崧開始四處漂泊，過了一段流亡飄散、沒有依歸的生活。

所幸，當年曾一起縱情享樂的明末四公子之一冒襄收留了陳維崧，讓他借居在水繪園中。江南園林水繪園，幽靜的迴廊鑲著灰石窗花，另一頭是雅致的水池，白色的梅花花瓣片片落在池中。陳維崧獨自在水池邊漫步，他舉起手捧著飄落的朵朵梅花，「花朵會凋謝，那人呢？」陳維崧惆悵地思索著。

正當他悵然若失之時，耳邊傳來陣陣的簫聲，沿著簫聲向前走，眼前是一個身穿白衣，樣貌清秀、舉止優雅的男子，細白的手指按在簫上，發出悠揚的樂曲。

「這裡真的是人間仙境？美好的一切在這裡或許都可以永恆，不再消失了吧？」簫聲撫慰了陳維崧深刻感受到世事無常的心，在這一刻，他覺得眼前人便是自己的知音。

吹簫聲的男子是水繪園中的童伶徐紫雲，他有一顆體貼開朗的心，又能歌善舞、精通詩詞，賣身替園林中的主人和客人表演。徐紫雲抬起頭看著陳維崧，禮貌地收起簫，向他微微一笑、拱手作揖，陳維崧也予以禮貌地回應。

他們初次相逢是在梅花盛開的水繪園中，水繪園就像是一座與世隔絕的仙境，隔絕明朝滅亡的陰霾，也阻隔了清朝政權在外穩固建立的事實。享受過人間富貴，卻又面臨國破家亡的痛苦，加上明亡後科考屢試不第，陳維崧的內心有著訴不盡的痛苦，但是在水繪園裡卻可以暫時逃離那些不堪的現實，也唯有徐紫雲的溫柔體貼能給他帶來安慰。

冒襄得知兩人的心意，假裝為難陳維崧，想測試一下他們的關係。冒襄將徐紫雲綁住杖打，大聲斥責他狐媚客人。陳維崧得知消息後，匆匆地趕去向冒襄的母親求情。

「這一切都是我的過錯，別傷害紫雲。」陳維崧神色緊張，在冒襄母親前長跪不起。

冒襄經過母親的勸解，明白他們二人對彼此是真心誠意，於是向陳維崧提出寫出詠梅詩一百首，便讓徐紫雲常伴他左右的要求。陳維崧一聽大喜，一百首詩對才子而言是小事一件，過沒幾天他就順利寫完詩作，從此紫雲就在身邊陪伴照顧他。

一顆受傷的心和另一顆細膩溫暖的心相遇，陳維崧和徐紫雲在朝夕相處中漸漸地培養出對於彼此的默契。當陳維崧外出時，徐紫雲時常在書房等待他回來，眼見天色已黑，蠟燭都已流乾，主人尚未歸來，徐紫雲睡眼惺忪地揉揉眼睛，拿起筆墨留下詞作，再依依不捨地離去。

陳維崧回來後看到桌上的詞作，就知道徐紫雲在書房裡苦苦等他，想到那憔悴等待的身影，也提筆寫詞相和。

如塵如夢如絲，脈脈意誰知。歸來恨晚，休搖屈戍，慢叩罘罳。 一陣碧虛窗外雨，三通鼓，人去多時。空留彩句，蜜花箋淡，鳳脛燈攲。 ──〈極相思．夜飲友人所阿雲待余不至留詞而去歸後和之〉

深夜返家來不及見知音人，在惆悵中又有脈脈情意竄流。「屈戍」指的是門窗上的環紐，至於「罘罳」這兩個讓人看了一頭霧水的字唸ㄈㄨˊㄙ，指的是漂亮的屏風。陳維崧回來時已深夜，「休搖屈戍、慢扣罘罳」點出他動作輕緩的樣子，深怕打擾了徐紫雲的休息。沒想到進到房內，發現徐紫雲已離去多時，徒留一盞斜燈和燈下的箋紙詞句。

陳維崧若要外出離開徐紫雲，即使是短暫分離也非常捨不得，可見二人形影不離，所以他寫過許多關於離別的作品。

吳霜點鬢，客況文情都落盡。檢點行裝，淚滴珍珠疊滿箱。并州曾到，也擬開 懷還一笑。塵務相牽，執手雲郎送上船。 ──〈減字木蘭花〉

整理行裝的同時，因為暫時看不到對方，想到這裡眼淚就如珍珠落下。即使到了上船分離的那一刻，陳維崧依然戀戀不捨地握住徐紫雲的手，輕輕向他道別。

兩個人的初次相遇，在一片梅花紛飛之際，也許第一次眼神交會，他們就知道眼前人會是知己。但是他們深厚的情感，卻是在日常瑣碎的小事中培養，漸漸發展成化不開的情意，再也無法離開對方。在這座遺世獨立的園林中，陳維崧和徐紫雲相遇相知，過了七年多逍遙避世的生活。

書籍介紹

本文摘錄自《逆襲的詞人：從廢柴到魯蛇，從純愛到BL，看這些古代大詞人們如何殺出重圍、逆轉人生？》，平安文化出版

作者：白白老師

課本上看到的古代大詞人，似乎不是正經八百，就是高不可攀，但其實真實生活中的他們也跟我們一樣，都只是有血有肉的平凡人，既需為個人的出路和生計奔忙，也充滿了是非八卦和粉紅泡泡。

超人氣YouTuber白白老師便用生動的文字，鮮活地呈現出這些大詞人們的心路歷程與生命態度，以及不為人知的另一面。他們時而荒唐，時而認真，有時進取，有時厭世，但無論受困於黯淡的仕途，或是遭逢家國的巨變，他們卻能用自己的作品在歷史上留下璀璨的足跡。

人生本難一帆風順，成功也非一蹴可幾，當我們面對生命的挫折，即使無法盡如己意，但只要堅持信念，發揮所長，勇敢前行，你也能像這些詞人一樣，開拓出屬於自己的逆襲人生。

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航