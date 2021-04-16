818流水集會案判刑日，何俊仁盼港人堅守信念 

文：William Yang

壹傳媒創辦人黎智英丶香港民主黨創黨主席李柱銘丶前立法會議員何俊仁丶吳靄儀丶李卓人與何秀蘭等7名民主派人士16日出席香港西九龍裁判法院，由法院聽取求情與判刑。此前，8人被控參與2019年8月兩場未經批准的集會，本月稍早已被定罪。法官向港媒表示，若上午完成求情，16日下午應可以進行判刑。

《香港01》報導，16日上午8點在法庭外約有50人準備排隊入庭旁聽，李柱銘丶吳靄儀與何秀蘭等人也陸續抵達現場。開庭前，現場群眾大聲為多名被告加油打氣，黎智英與前立法會議員梁國雄也揮手回應。

開庭後，代表黎智英的資深大律師余若薇表示，2019年8月18日的流水式集會與黃之鋒和周庭的案件不同，當日並未出現破壞和平或暴力事件，而同類的案件通常是以罰款作為處罰。她說，「非法集會」和「未經批准集結」不同，8月18日當天的集會是合法的，即便黎智英被裁定「未經批准集結」的罪成立，他的參與程度也很低。

余若薇重申，黎智英2019年8月18日當天只是行使憲法賦予的遊行集會權利，且遊行是和平進行的，即便港警當天部署大批人手，當天他們並沒有干預或拘捕參與者的需要。她認為，黎智英被判「非即時監禁」的刑罰已足夠。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 前民主黨黨主席何俊仁（左）是16日的其中一名被告，他在接受《德國之聲》專訪時表示，現在香港正面臨著一個非常困難的時期，而更糟糕的還在後頭。

另一方面，代表李卓人與何秀蘭的資深大律師戴啟思在求情時說，他們兩人多年來透過不同管道服務香港，李卓人一直透過聯工盟改善工人待遇，何秀蘭則是致力於促進同性權益。戴啟思重申，2019年8月18日當天的遊行和平有秩序，雖然造成交通堵塞，但這只是因為參與人數眾多，他希望法庭能判處兩人拘禁式刑罰。

同為被告的大律師與前立法會議員吳靄儀當庭讀出自己的聲明求情時，提到捍衛法治，即要認真對待自己的權利，而對香港人而言，言論及集會自由是針對，也是民主社會的最後保障。她說，法律應該為人民服務，而非由人民服務法律。

何俊仁：香港最糟糕的情況還未到

前民主黨黨主席何俊仁是16日的其中一名被告，他在出庭前接受德國之聲專訪時表示，他對於參與遊行被定罪並不感到意外，因為在來自檢方巨大壓力下，法庭必須認真處理所有問題。

他說：「我必須承認，香港現時的情況不容樂觀。港警在事隔多月後，仍有決心提出檢控，在未來的日子裡，他們不但會繼續打壓遊行集會，也會針對那些組織或呼籲市民上街表達意見的政治領袖。這肯定會讓檢方在其他案件中，以同樣的方式力爭定罪，督促法庭將被告關進監獄。」

何俊仁指出，港警正在大規模濫用權力，試圖扼殺香港人的權利和集會自由。他說，每當有違規的情況出現時，即使香港人是以非常和平方式示威，控方也會試圖蒐集所有證據，並要求法院定罪。他告訴德國之聲：「控方會透過上訴來爭取重判。他們會把案件帶到上訴法庭，要求加刑。這將導致案件最後出現所謂的量刑。」

何俊仁提到，在部分案件中，港警運用《香港國安法》在最終審判前便將被告關起來，導致現在很多被告被送進監獄後，幾乎無法得知確切的時間長短，因為一切都取決於警察何時完成調查。他說：「即便控方的指控很不牢靠、證據也很薄弱，很多運動人士仍先被關進監獄。由於部分香港的親中媒體曾稱，無法依照香港司法制度判刑的人應該依國安法被送到中國判刑，所以香港的法院都承受著巨大壓力。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 李卓人（右）。

何俊仁說，這樣的情勢在香港製造一種非常冷酷的氛圍，但他不認為香港的司法系統已完全崩壞，因為香港還有一些很專業跟勇敢的法官，但他們面臨著巨大的壓力。他向德國之聲坦承，現在香港正面臨著一個非常困難的時期，而更糟糕的還在後頭。

他說：「香港是我們的家，我們喜歡這個地方。我們有義務維護本地社會的價值觀，並堅守自己的信念和信仰。這一切最基本的東西就是說真話。這能讓我們活在真理中，用真理對抗權力。我知道這很難，我知道很多人會害怕。但是，我們要保護這個地方，保護我們所珍視的價值。」

「我們要堅守崗位，履行公民責任，說出真相，對任何我們認為不對的事情說不。如果沒有這些價值，香港將不再是我們熱愛的香港，也不再是我們一直擁護的香港。」

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