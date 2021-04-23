【專訪】漫畫家貞尼鹹粥：我會建議業主別用漫畫業配，因為沒人會看
我們想讓你知道的是
大眾的喜好和品味總是不斷改變，像個鐘擺，以前流行溫馨的心情小語，現在則是負能量正夯，誰也說不準怎樣的題材和形式才會受到歡迎。
文：林宜柔（CCC編輯部）
通常崛起於網路的創作者擅於利用時事捕捉大眾的目光，但貞尼鹹粥不同，他不追趕潮流，每次發表作品言簡意賅，但是網友照樣熱愛他的作品，時常有上千按讚。而他本人又是怎麼看待漫畫作為一種行銷工具呢？
「我會建議業主別用漫畫業配，因為沒人會看。」貞尼鹹粥用著溫和的語氣，直言不諱地說出令人意外的回答。無論是〈藺子——與藺編〉或〈走走家具創業進化史〉的合作案，在和業主討論時，他都是這樣認為：「現在的閱讀習慣就是一切都要求快，所以在臉書用漫畫行銷觸及率會不好，因為要在手機上看很小的字，又要往左滑十六次，我覺得網友會沒有耐心把故事看完。」對他來說，可以一次看完的四格漫畫會是更好的行銷選擇。
話雖如此，他還是接下了挑戰，因為業主對漫畫形式呈現的堅持，也因為作為一位創作者，渴望用畫筆記錄下臺灣原生品牌的美好。
為了改善漫畫這種形式在臉書上的先天劣勢，貞尼鹹粥會對分鏡特別下工夫，想辦法讓大家覺得在看一段一段的劇情，希望留住更多讀者。至於內容，以〈走走家具創業進化史〉來說，他會請業主提供令他們印象深刻的回憶，進而填補腳本中未提到的空白，編排前後故事，達成想要營造的畫面，讓讀者在翻頁時有驚喜感。
而〈藺子——李春春與藺編〉，則是貞尼鹹粥從藺編工藝復興計畫得到的口述資料中，看到一位李春春阿嬤回憶嫁人之後，家裡經濟狀況不好，想要出來做藺編貼補家用，但鎮上賣藺編的老闆娘拒絕了她的求職。心有不甘的李春春回家做了幾個成品，隔幾日再拿去給老闆娘看，想不到老闆娘覺得她手藝好，便問她要不要去上班，而李春春傲然拒絕。貞尼鹹粥覺得這一段回憶很有畫面，於是以這個畫面設想了一個故事，也找機會從中代入藺編知識並推廣藺編的好處。最後這篇作品因為受到了許多圖文創作者的熱情轉載，帶來了不錯的觸及率，業主也覺得成效很好，是一次相當成功的合作。
大眾的喜好和品味總是不斷改變，像個鐘擺，以前流行溫馨的心情小語，現在則是負能量正夯，誰也說不準怎樣的題材和形式才會受到歡迎。貞尼鹹粥覺得作為一個人，不可能一直很快樂或是很厭世，總是會有各種面向。雖然大家還是喜歡有趣的人，但他更喜歡真誠——在褪下世俗追求的賣點外衣後，依然可見貼近人類感情的淚與笑。
受訪者介紹
貞尼鹹粥，本名安弟，筆名是為了紀念媽媽和媽媽的拿手好菜，臺中長大，臺北市立教育大學視覺藝術系畢業，現為自由接案者。
- 原文標題為〈比起有趣，更喜歡真誠：貞尼鹹粥談漫畫行銷〉
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航