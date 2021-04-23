【專訪】漫畫家貞尼鹹粥：我會建議業主別用漫畫業配，因為沒人會看

文：林宜柔（CCC編輯部）

通常崛起於網路的創作者擅於利用時事捕捉大眾的目光，但貞尼鹹粥不同，他不追趕潮流，每次發表作品言簡意賅，但是網友照樣熱愛他的作品，時常有上千按讚。而他本人又是怎麼看待漫畫作為一種行銷工具呢？

「我會建議業主別用漫畫業配，因為沒人會看。」貞尼鹹粥用著溫和的語氣，直言不諱地說出令人意外的回答。無論是〈藺子——與藺編〉或〈走走家具創業進化史〉的合作案，在和業主討論時，他都是這樣認為：「現在的閱讀習慣就是一切都要求快，所以在臉書用漫畫行銷觸及率會不好，因為要在手機上看很小的字，又要往左滑十六次，我覺得網友會沒有耐心把故事看完。」對他來說，可以一次看完的四格漫畫會是更好的行銷選擇。

Photo Credit: ©貞尼鹹粥，CCC創作集提供 貞尼鹹粥表示，畫四格漫畫時都是用一種怨恨的心情在創作，把覺得很煩躁的東西轉成另一種形式抒發。

話雖如此，他還是接下了挑戰，因為業主對漫畫形式呈現的堅持，也因為作為一位創作者，渴望用畫筆記錄下臺灣原生品牌的美好。

為了改善漫畫這種形式在臉書上的先天劣勢，貞尼鹹粥會對分鏡特別下工夫，想辦法讓大家覺得在看一段一段的劇情，希望留住更多讀者。至於內容，以〈走走家具創業進化史〉來說，他會請業主提供令他們印象深刻的回憶，進而填補腳本中未提到的空白，編排前後故事，達成想要營造的畫面，讓讀者在翻頁時有驚喜感。

Photo Credit: ©貞尼鹹粥，CCC創作集提供 組裝床架時不慎把橡膠槌敲斷是令走走家具的創辦人們印象深刻的回憶之一。

而〈藺子——李春春與藺編〉，則是貞尼鹹粥從藺編工藝復興計畫得到的口述資料中，看到一位李春春阿嬤回憶嫁人之後，家裡經濟狀況不好，想要出來做藺編貼補家用，但鎮上賣藺編的老闆娘拒絕了她的求職。心有不甘的李春春回家做了幾個成品，隔幾日再拿去給老闆娘看，想不到老闆娘覺得她手藝好，便問她要不要去上班，而李春春傲然拒絕。貞尼鹹粥覺得這一段回憶很有畫面，於是以這個畫面設想了一個故事，也找機會從中代入藺編知識並推廣藺編的好處。最後這篇作品因為受到了許多圖文創作者的熱情轉載，帶來了不錯的觸及率，業主也覺得成效很好，是一次相當成功的合作。

大眾的喜好和品味總是不斷改變，像個鐘擺，以前流行溫馨的心情小語，現在則是負能量正夯，誰也說不準怎樣的題材和形式才會受到歡迎。貞尼鹹粥覺得作為一個人，不可能一直很快樂或是很厭世，總是會有各種面向。雖然大家還是喜歡有趣的人，但他更喜歡真誠——在褪下世俗追求的賣點外衣後，依然可見貼近人類感情的淚與笑。

Photo Credit: ©貞尼鹹粥，CCC創作集提供 與藺編工藝復興計畫合作的藺編推廣漫畫。

受訪者介紹

貞尼鹹粥，本名安弟，筆名是為了紀念媽媽和媽媽的拿手好菜，臺中長大，臺北市立教育大學視覺藝術系畢業，現為自由接案者。

原文標題為〈比起有趣，更喜歡真誠：貞尼鹹粥談漫畫行銷〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航