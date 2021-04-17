【國際大風吹】中國的山寨建築怪現象

《國際大風吹》用生動影音帶你穿越國界，每週探討一個最有意思的國際話題。建議全螢幕觀看！

文：李漢威

哈囉大家好，歡迎收看國際大風吹，每個禮拜帶你探討一個有意思的國際話題。說到白宮，你會想到美國華府；說到艾菲爾鐵塔，你會想到法國巴黎；說到人面獅身像，你會想到埃及古文明，但在中國，你可以一次看到這些世界級地標，而且大部分不是在主題樂園裡面的迷你縮小版，而是直接座落在城市當中，甚至包含政府機關大樓在內。這種山寨建築的風氣，已經超過10年以上，雖然大多數以西方地標為主，但也不乏複製本國地標的案例。就在4月，中國中央政府再度公告要遏制這種歪風。這一集就來看看，中國有哪些山寨版世界地標？現象背後又有什麼可能原因呢？

從社區造景到政府機關，山寨建築遍地開花

先來看一個經典案例。2012年，蘇州塔影橋落成，4座高塔夾著橋樑，兩岸人車往來，看起來氣勢磅礡。到了晚上還有燈光造景，是很多當地人拍婚紗的景點。不過任誰一看都知道，這不就是英國有上百年歷史的倫敦塔橋嗎？跟本尊相比，山寨版的橋塔從兩座變成四座，橋面從雙向單線道，變成雙向四線道，硬要說起來，好像更宏偉了，但把19世紀末的英倫建築搬到現代蘇州來，怎麼看怎麼怪。

Photo Credit: Reuters / 達志影像｜製圖：關鍵評論網

廣東也有一個知名案例：惠州五礦哈施塔特。走進這座歐風小鎮，沿路是一棟又一棟粉色系的小屋、咖啡店，從斜斜的屋頂，到小天使石雕，都飄出浪漫歐風氣息。不過，這也是仿冒品。

原來，這是當地一個高級住宅區，號稱連水溝蓋都參考了遠在奧地利的小村、哈爾施塔特（Hallstatt），甚至當初還請了當地的代表團來中國參加簽約儀式。奧地利的「本尊」哈爾施塔特村，是一座歷史悠久的阿爾卑斯山區小村，1997年就列入世界遺產，2013年以來，更因為成為熱門動畫《冰雪奇緣》艾倫戴爾王國的靈感來源，遊客絡繹不絕。小鎮居民只有800人左右，每天卻有上萬遊客進出，多到村長不堪其擾，希望觀光客別再來了。

類似的山寨版西方建築還有很多。例如，杭州的「廣廈天都城」住宅區，就充滿了巴黎地標，包括一座108公尺高、是本尊三分之一大小的艾菲爾鐵塔。還有，河北一個影視園區，2014年用1:1的比例，複刻了一尊人面獅身像，本來是電影道具，後來變成園區景點之一。

如果，這些都只是商人賣房子或賣門票的噱頭，也就罷了。有趣的是，連少數政府單位，也有外國建築的影子。

例如，北京的門頭溝區政府，2013年蓋了一棟辦公大樓，建築的配色、圓弧線條和閃閃發亮的金色球狀屋頂，活生生就是莫斯科克里姆林宮的聖母升天大教堂，也就是過去俄羅斯沙皇舉行加冕儀式的東正教教堂。另外，安徽阜陽的潁泉區政府大樓，外號「阜陽白宮」，整體造型跟美國華府的國會山莊非常類似，這個上億台幣的奢華工程出現在貧困地區，其實背後跟長期貪腐的地方勢力有關。

總之，過去10幾年來，這種山寨建築的風氣在中國非常盛行，而且不只是外國地標，連中國地標也會被仿冒。例如貴州也有紫禁城，江西也看得到長城，更別說天安門，全中國竟然就有十幾座之多。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 北京西郊的門頭溝區政府辦公大樓，被不少民眾認為外型酷似克里姆林宮的東正教教堂。

中國對西方的美好想像？政府連5年警告

建築跟自然環境和人文歷史脫不了關係，當一座地標被憑空拔起，安放在毫不相干的地方，當然顯得格格不入。但為什麼會有這種現象呢？

2013年出版的《誰把艾菲爾鐵塔搬到了中國？》，深入中國訪查的作者博斯克（Bianca Bosker）認為，其實背後有複雜的社會脈絡，包括90年代住宅私有化造成的中國房市起飛，房地產商跟各地政治勢力的結合，以及中國人對西方世界的態度變化等等。山寨建築可能是傳達對西方美好生活的夢想，也可能是炫富行為，或是一種創意性改造。

中國工程院院士、筑境設計創辦人程泰寧，在2020年指出，一座城市和一座建築的風貌，決定權並不在建築師手裡，決策主體仍然是開發商和各級領導。如果城市建築的決策機制不改變，這種問題就難以解決。換句話說，地方領導人和開發商可能也有某種外國月亮比較圓的情結。

中國中央政府，近年開始每年喊一次要改善歪風。2016年，中國國務院公告要求，減少「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象；2020年，國家發改委再度發出類似的公告，裡面針對超大公共建築，嚴禁「抄襲、模仿、山寨行為」；2021年，文化與旅遊部公告中，更是直接在標題就寫明遏制濫建山寨文物之風，不分「我國和外國山寨文物」，甚至把重要性提升到「捍衛國家意識型態安全」的高度。

所以情況有改善嗎？似乎可以從某些例子看出來。影片開頭提到，模仿倫敦塔橋的蘇州塔影橋，後來在2018年由於出現外部老化剝落的現象，當局決定動工修復。不過2019年初完工之後，彷彿經過大改造，4個塔尖全部不見，外觀失去歐式風格，連原本的歐洲獅子雕像都變成中式石獅子。雖然當局表示是以成本和未來維護的難易度為考量，但風格相差這麼大，很難排除政治正確的因素。

延伸閱讀：習近平點名批評央視「大褲衩」，北京此後不再興建奇怪建築

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒、高丞澔