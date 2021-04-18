憂鬱症九大症狀：若中了五個以上且持續超過兩週，就要特別留意

早上真的很難離開床上，我只想躲起來，不要跟任何人談話。我因為食慾很差所以瘦了很多。我認為世上再也不存在有趣的事情了⋯⋯我很努力要讓自己在晚上睡著，但怎麼做都沒有辦法在晚上好好入睡。我知道我必須努力打起精神，因為還有許多事要做，但是我就是無法振作，無法相信未來會變得更好。

以上的敘述是一些患者常有的狀況，但每位憂鬱症患者的症狀不盡相同。DSM-5（精神疾病診斷準則手冊）定義憂鬱症的九大症狀。若至少有五個症狀以上、持續超過兩週，而且大部分時間皆是如此，就要留意可能有憂鬱症：

Photo Credit: 小鬱亂入

1. 一天中大部分時間都很憂鬱

心情低落不是只是是說單純的心情不好而已。它可能是以煩躁、注意力不集中來表現、坐立難安，這些都可能是心情低落的症狀。

2. 對日常生活皆失去興趣

憂鬱症第二個主要症狀是興趣缺缺。原本喜歡的事情，現在都提不起勁去做。以上兩大症狀必須要符合一個才行。

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3. 體重減輕或體重上升

憂鬱是一種情緒狀態，所以和飲食行為密切相關。有些人憂鬱的時候會變廋，而且瘦得很厲害；此外有些人則是變得很愛吃。憂鬱症的患者大腦中血清素的量較低，而特定類型血清素接受器與食慾有關，因此憂鬱的情緒也會影響食慾。

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4. 失眠或過度睡眠

憂鬱是引起失眠常見的原因。有的患者會很早醒過來 ，然後一醒過來，就再也不能入睡，只覺得心煩氣躁，心情惡劣，然後會想到接下來的一天又要開始了，不知道如何把這些時段給打發掉，陷入一個惡性循環中。有些人則常會認為其他人都還依然安睡，只有自己獨自醒著，而感覺到空虛與寂寞。

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5. 精神運動激昂或遲滯

罹患憂鬱症的人，會感覺思考變慢、說話變慢，或者感到世界運轉的速度很快，自己卻跟不上。

6. 疲勞或失去活力

罹患憂鬱症的人，會失去生活的動力，體力也會逐漸耗損，變得很沒有精神，沒有元氣。不只是心理上沒有力氣，連身體也會跟著乏力。

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7. 無價值感或過度的罪惡感

罹患憂鬱症的人經常感覺到罪惡感。覺得自己做錯事情，覺得自己對不起別人。

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8. 思考力、注意力減退或容易猶豫不決

罹患憂鬱症的人思考變得很容易猶豫，沒辦法下決定。一件事情要想非常久，卻還是無法下定論。

9. 反覆地想到死亡或有自殺意念、企圖自殺等情形

憂鬱症患者常常想到各種關於死亡的話題，可能是親人或是寵物去世，或是一些死亡的畫面。而自殺的念頭也是「憂鬱症」的特徵之一。這可以分成有自殺念頭，或是行為有沒有實現，它們之間差異很大。如果只是單純有輕微的自殺念頭，沒有想到具體方式的話，算是較不嚴重。如果有比較具體的規劃，那就較有可能是憂鬱症的症狀。

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本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航