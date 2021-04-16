蘋果日報被親中媒體促取締，黎智英被判刑並加控「國安罪名」

香港警務處處長鄧炳強昨（15）日暗示壹傳媒「不停用誤導、炒作、不盡不實報道，從而分化人心，挑起社會國家仇恨」之後，親中媒體《大公報》今日刊登評論文章，點名《蘋果日報》是「扮演着最為惡劣、最為猖狂的角色」，並要求「依法取締」《蘋果日報》等「『煽暴煽獨』、挑戰國安法的媒體」。

而壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐與違反《國安法》，至今（16日）已還押106日。黎智英今日分別就前年「818」及「831」兩宗組織及參與未經批准集分別遭判刑12個月及8個月；至於違反《國安法》及欺詐兩案於下午2時半提堂，控方卻申請新增兩項控罪，包括「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

親中媒體：《蘋果》不除香港難安

（中央社）香港親北京的大公報今天刊登評論，聲稱應該依法取締蘋果日報，「蘋果不除，香港國安仍然存在漏洞」。

署名「方靖之」的評論稱，香港能夠由亂及治，在於北京中央推出港區國安法及完善選舉制度等，但不同範疇和領域的亂象仍然不斷，一些媒體仍然利用其所謂「第四權」的身分，從事勾結外國勢力、煽暴造假、挑戰國安的勾當，其中「蘋果日報更扮演著最為惡劣、最為猖狂的角色」。

評論並稱，在傳媒這一塊，國安漏洞卻仍然存在，「蘋果日報等反中媒體繼續以報導之名，行『港獨』宣傳、挑戰國安法之實。」

評論還稱，蘋果日報已經成為香港國安的一大漏洞，「蘋果不除，香港國安仍然存在漏洞，依法取締蘋果等『煽暴煽獨』、挑戰國安法的媒體，已是刻不容緩。」

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818非法集結案宣判，黎智英被判1年、李柱銘11個月

（中央社）壹傳媒集團創辦人黎智英與香港民主黨創黨主席李柱銘等9人被裁定前年8月18日參與及組織非法集結罪名成立，法院今天宣判，黎智英被判囚1年，李柱銘被判11個月但緩刑2年。

綜合本地媒體報導，西九龍裁判法院下午宣判，按照各被告的次序裁定黎智英入獄1年、李卓人1年、吳靄儀1年（緩刑2年）、梁國雄18個月、何秀蘭8個月、何俊仁1年（緩刑2年）、梁耀忠8個月（緩刑1年）、李柱銘11個月（緩刑2年）、區諾軒10個月。

法官判刑時指出，各被告都是知名人士，帶頭集結必會引來人群聚集，雖然當天的未經批准集結和平進行，但在2019年的動蕩及騷動背景下，如此規模的集結有機會引致暴力場面，又指集結令交通及道路受阻，對其他造成不便，認為判處監禁是唯一合適刑罰。

法官同時表示，考慮到年齡因素，給予李柱銘減刑。

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黎智英《國安法》案提堂遭加控兩罪

至於被控欺詐、違《國安法》一案中，《立場新聞》報導，控方新增「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、串謀作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為兩罪。案件押至6月15日再訊，以調查財務資料，期間反對被告保釋；辯方表示被告沒有保釋申請。

新增控罪指，黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，一同串謀請求外國或者境外機構，組織，人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動。黎智英亦另被指空於2020年7月至8月23日期間，在香港與陳梓華、李宇軒及其他人串謀，意圖作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的作為，即在李宇軒被香港警務處拘捕後，協助他離開香港。

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