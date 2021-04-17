長篇新聞比以往任何時候都強大，就只是包裝不同而已
我們想讓你知道的是
如今，越來越多網際網路新聞動態是以伴隨著音樂、影片或電子報形式的方式推出，長篇新聞比以往任何時候都強大，就只是包裝不同而已。
文：李偲瑋
從彈出式新聞報導、Podcasts，短期課程到紀錄片，新聞編輯部在呈現網際網路時代的長篇新聞方面越來越有創意。
為何重要？
數位串流和智慧型手機更容易將長篇大論轉變為更多的數位格式。
驅動新聞發展
新聞編輯室正在逐漸脫離線上的大方塊格式，因為這種格式不適合讀者在手機上關注的範圍。
- 根據Chartbeat的數據，新聞文章的平均字數已從2019年9月的449字降至2020年2月的380字左右。
- 在調查時間裡，單篇新聞文章的平均參與時間稍微增加，從每篇文章的30.29秒增加到每篇文章的31.24秒。
關於數據
SimilarWeb的數據顯示相似的趨勢。過去一年的平均新聞頁面瀏覽持續時間和每次瀏覽的新聞業面分別下降到-6.2％和-19.4％。跟過去一年比較起來，過去一年對新聞頁面的瀏覽總量則有所增加。
- 如同SameWeb Marketing Insights分析師Ilana Marks所說：「這表示了人們在大量瀏覽新聞網站時，會減少對內容的參與，這點指出人們的閱讀喜好從長篇新聞轉向了更短、更易消化的格式。」
未來展望
如今，越來越多網際網路新聞動態是以伴隨著音樂、影片或電子報形式的方式推出。以下呈現一些知名案例：
- 紀錄片：《紐約時報》、Vox Media、BuzzFeed和許多其他新聞出版商開始將他們超夯的熱門文章授權給串流平台公司，用於製作紀錄片。
- 短期課程：TheSkimm、WWD和其他機構正在使用虛擬短期課程來處理許多內容豐富的主題，使其具有更多互動性。
- 新聞通訊：數十家新聞公司已經逐步開始使用彈出視窗的電子報形式，即時報導重大新聞。這種趨勢始於2018年的期中選舉，並在川普受到彈劾期間掀起一波浪潮。今日，已有數十種彈出式新聞電子報和Podcasts正在報導新冠肺炎。
- Podcasts：「Serial」這個調查性的Podcast源自於「美國人生」（This American Life），是最早吸引大批觀眾的長篇新聞Podcast之一。從那時起，新聞編輯室已持續在試圖複製這種格式。
- 言歸正傳：Axios關於美國總統川普任期的最後一天的「脫軌」系列可能會被發表為一篇非常長的一萬六千多個字的文章。取而代之的是，在九篇文章中推出了免費Podcast系列，使觀眾能夠分集或分次來收聽或閱讀故事。
雖然如此，但是
傳統的文本編輯標準有時可能很難適用於新的媒介。
- 《紐約時報》去年承認，其受歡迎「Caliphate」系列Podcast的大部分內容，都沒有達到其編輯標準。
- 《紐約時報》執行編輯Dean Baquet在接受該報紙「Caliphate」的Podcast專訪時說：「當《紐約時報》以任何形式發表深刻、龐大、野心勃勃的新聞時，我們會針對新聞編輯部高層進行大量的審查。不過， 在這種情況下，我們沒有這樣做。」
關鍵重點：長篇新聞比以往任何時候都強大，就只是包裝不同而已。
卓越新聞電子報編按
新聞網站AXIOS的名稱源自希臘語「ἄξιος」，意為 「值得」（Worthy）。AXIOS以簡明精要的新聞風格著稱，大多數文章都不超過300個字，而且以分項分點方式呈現，務使讀者一目瞭然。
創辦者兼CEO——前政治記者Jim VandeHei表示，他期許AXIOS能成為「《經濟學人》和推特之間的混合體」（mix between The Economist and Twitter）。本篇編譯特別保留此形式，不曉得讀者是否喜歡這種風格？
有人稱這種風格為「碎片化新聞」，但對於每天面對高速、大量資訊的現代人來說，這或許是「摘要新聞」，將資訊樂高積木化，直接畫重點呈現給讀者選擇。
AXIOS的開台信念是：「新聞故事太長了，要不就是太無聊了。」（Stories are too long or too boring.）這樣的AXIOS來探討「長篇新聞」（long-form journalism），得出關鍵結論：「長篇新聞比以往任何時候都強大，就只是包裝不同而已。」讓人不覺莞爾，也對未來新聞的形式充滿期待。
參考資料
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航