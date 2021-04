文:李偲瑋

從彈出式新聞報導、Podcasts,短期課程到紀錄片,新聞編輯部在呈現網際網路時代的長篇新聞方面越來越有創意。

數位串流和智慧型手機更容易將長篇大論轉變為更多的數位格式。

新聞編輯室正在逐漸脫離線上的大方塊格式,因為這種格式不適合讀者在手機上關注的範圍。

SimilarWeb的數據顯示相似的趨勢。過去一年的平均新聞頁面瀏覽持續時間和每次瀏覽的新聞業面分別下降到-6.2%和-19.4%。跟過去一年比較起來,過去一年對新聞頁面的瀏覽總量則有所增加。

如今,越來越多網際網路新聞動態是以伴隨著音樂、影片或電子報形式的方式推出。以下呈現一些知名案例:

傳統的文本編輯標準有時可能很難適用於新的媒介。

關鍵重點:長篇新聞比以往任何時候都強大,就只是包裝不同而已。

卓越新聞電子報編按

新聞網站AXIOS的名稱源自希臘語「ἄξιος」,意為 「值得」(Worthy)。AXIOS以簡明精要的新聞風格著稱,大多數文章都不超過300個字,而且以分項分點方式呈現,務使讀者一目瞭然。

創辦者兼CEO——前政治記者Jim VandeHei表示,他期許AXIOS能成為「《經濟學人》和推特之間的混合體」(mix between The Economist and Twitter)。本篇編譯特別保留此形式,不曉得讀者是否喜歡這種風格?

有人稱這種風格為「碎片化新聞」,但對於每天面對高速、大量資訊的現代人來說,這或許是「摘要新聞」,將資訊樂高積木化,直接畫重點呈現給讀者選擇。

AXIOS的開台信念是:「新聞故事太長了,要不就是太無聊了。」(Stories are too long or too boring.)這樣的AXIOS來探討「長篇新聞」(long-form journalism),得出關鍵結論:「長篇新聞比以往任何時候都強大,就只是包裝不同而已。」讓人不覺莞爾,也對未來新聞的形式充滿期待。