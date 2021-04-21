通透各路風格的研究型藝術家，陳德旺筆下多變的女體畫像

文：木木日安（義大利藝術研究者，但其他領域也能沾沾邊。將藝術暗藏的秘密—挖出來，是我的工作）

一生做好一件事就夠了！這大概是陳德旺（1910-1984）之於繪畫的最佳寫照。提到陳德旺，不免讚嘆他如何用功鑽研繪畫知識，通透各路藝術風格，並深入研究塞尚（Paul Cézanne, 1839-1906）、莫內（Claude Monet, 1840-1926）等後印象派畫風的浮光溢彩，加以內化走出新意，表現在自己的風景、靜物繪畫中。

不過今天我們要來點新鮮的，談談陳德旺筆下多變的女性圖像，及其追求藝術真理的堅毅態度。

台展中的女性表現

1935年陳德旺首次參加台展，以《裸女仰臥》初試啼聲，獲得第九回台展的「朝日賞」，隨後也多次入選台展、府展。當時女性畫像常被繪製為坐姿，或呈雙腳安放端莊斜躺之姿。相較之下，《裸女仰臥》描繪一位慵懶休憩的裸女，仰躺曲臂並隨意翹腳的姿態，構圖顯得相當大膽新潮，並透露出一絲叛逆挑釁的意味。

裸女身體、乳房、小腹肌肉呈現幾何塊狀，裸女面容透過簡單幾筆，樸實卻打破三維空間的既有概念，搭配簡樸陳設的描繪，透露陳德旺可能受到畢卡索（Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973）新古典主義與馬蒂斯（Henri Émile Benoît Matisse, 1869-1954）立體派與野獸派的創作手法影響。此畫或許是當時在日本修習繪畫的陳德旺，接收西方藝術的新知，並對日本西畫流變有所研究下的實驗之作。

隔年陳德旺再次以女性為題參加第十回台展，其以《青いドレス（青衣）》一作順利入選。此作有別於去年的裸女姿態，陳德旺採取完全不同的畫風，表現出雙手交疊的日本女性，她優雅嫻靜坐姿端莊。

光線色彩的鑽研者

陳德旺最為人稱道的事蹟，便是以同樣視角繪製幾十餘幅的《觀音山》系列。這股對於藝術研究超乎常人般的堅持，不亞於塞尚以不同光影變化重複描繪《聖維克多山》高達八十七次的實驗精神。

從陳德旺一系列《裸女》創作中，也可以看出他對於色彩調和的修煉，以及反覆揣摩研究相同題目的毅力。《裸女》系列是循序漸進的探討過程：1965年的《裸女（一）》是色調繪畫的練習，1968年的《裸女（二）》加入色彩變化，展現裸女肌理的瑰麗，1974年的《裸女（三）》更進一步展現色彩調和與緊密的空間構成。[1]

Photo Credit: 江衍疇收藏，漫遊藝術史提供 陳德旺，《裸女（一）》，1965。油彩、畫布，33.5x45.5cm。

Photo Credit: 陳玉葉收藏，漫遊藝術史提供 陳德旺，《裸女（二）》，1968。油彩、畫布，27x35 cm。

Photo Credit: 私人收藏收藏，漫遊藝術史提供 陳德旺，《裸女（三）》，1974。油彩、畫布，27x35cm。

素描比色彩還更奧妙

雖然陳德旺以光與彩幽微描繪最為人知，但他本人卻宣稱「素描比色彩還更奧妙」。與學生探討繪畫時，多次強調諸如馬蒂斯、波納爾（Pierre Bonnard, 1867-1947）、夏卡爾（Marc Chagall, 1887-1985） 等藝術史上的大師，無不精熟素描的基本功，才能更深入去探究其他藝術的形式。[2]他認為：「素描就是再現能力，素描強的再現能力強，再下去能表現什麼？那是那個人的天分，那個人的思想，關係到整個人生觀。」[3]

觀察陳德旺的女體隨筆素描，可見他多方嘗試各路的藝術風格。他曾一親芳澤魯本斯（Peter Paul Rubens, 1577-1640）那體態豐腴阿娜的厚身女人，也或許曾臣服於埃及壁畫中寬肩窄腰的女神風範之下。

培養個人藝術風格

曾有學生問陳德旺，基礎練習怎樣才到盡頭？「有那個底子，到哪裡都可以發揮。要知道究竟需要怎樣子的底子？該怎麼訓練？莫內畫畫的地方還有，你到那兒畫畫看，會不會畫出那種好畫。」[4]陳德旺如是說。

台北市立美術館收藏的陳德旺《柯洛研究》[5]，證明陳德旺除了吸收書本、畫冊上的藝術知識，也曾具體實踐之。柯洛（Jean Baptiste Camille Corot, 1796-1875）獨特的藝術語彙，被陳德旺確實捕捉其中韻味，其觀察功力不容小覷。

陳德旺亦曾以柯洛為例教育學生：「柯洛你知道，一輩子徹頭徹尾畫柯洛的畫，不像現在人家喊什麼就跟什麼，絕對沒有的事，柯洛整本畫冊拿來看就知道。」一位藝術家如何培養出獨一無二的個人藝術風格？首先當然要將基本功練好，再來是拓展、瞭解多方藝術風格，接下來呢？大概就如陳德旺說的：「你能畫出現哥雅（Francisco José de Goya y Lucientes, 1746-1828）的畫，也不過跟他一樣，你現在要想辦法畫出你自己的畫。」[6]

註：原文標題為〈研究型的藝術家！從陳德旺的女體畫像切入〉

參考資料

[1]王偉光，《純粹‧精深‧陳德旺》（台北：行政院文化建設委員會，2011），頁83-85。

[2]王偉光，《陳德旺畫談》（台北：藝術家出版社，1995），頁105-115。

[3]王偉光，《陳德旺畫談》，頁115。

[4]王偉光，《陳德旺畫談》，頁107。

[5]台北市立美術館典藏

[6]王偉光，《陳德旺畫談》，頁82-83。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航