美國史上最大「龐氏騙局」主謀馬多夫去世，回顧台版「老鼠會」如何詐騙受害者

美國史上最大「龐氏騙局」主謀馬多夫（Bernie Madoff），於14日在聯邦監獄中去世，享壽82歲。馬多夫曾任納斯達克主席，利用自己創立的對沖基金吸金，受害者遭詐騙總金額超過約兩兆新台幣。馬多夫2008年，被捕，承認11項罪名，2009年被判處有期徒刑150年。

這類「金融騙局」悄悄在台灣各地方發生。以「老人」為主的互助協會，透過按月繳納，等到「受保長者」去世，即可領回全額「互助金」，還可獲額外「慰問款」，自2016年連環爆出會員被通知，要「上調」每月互助金，若不多繳錢除了沒有慰問款外，也將一併沒收本金，會員這才察覺異狀。

馬多夫詐騙超過約2兆台幣 翻拍電影「龐氏騙局」

先從馬多夫設計的「龐氏騙局」（Ponzi scheme）談起，這場騙局使投資者損失數百億美元以上，其中包括眾多大型金融機構。令人訝異的是，這場騙局是在美國證券交易委員會等機構的監管之下，長期運作卻未被察覺。

《遠見雜誌》報導，馬多夫曾策畫長達20年，以投資為名拐騙資金，謊言於2008年金融海嘯時終被戳破，釀成史上最大詐騙案，近4萬名投資者被坑殺，甚至有人因為傾家蕩產而自戕，馬多夫被判最高刑期150年。

受害者遍布於百餘個國家，其中名人可不少，包括全球知名導演史蒂芬．史匹柏（Steven A. Spielberg）、大明星凱文．貝肯（Kevin Bacon）、諾貝爾和平獎得主埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）等。當時，連大型金融集團都是受災戶，像是英國最大的匯豐銀行、法國最大的巴黎銀行等全球銀行大咖都捲入。

《天下雜誌》指出，馬多夫宣稱管理的資產，只存在於紙上。他並沒有把客戶的錢拿去投資，而是透過自己公司的帳戶搬動數十億美元，然後多年來以書面聲明謊稱獲利。

所謂「龐茲騙局」，就是成立「空殼公司」，同時承諾投資者於時間內，能得到「可觀利潤」回報，吸引更多人上門。再把新加入投資者的錢，作為快速盈利付給最初開始投資的人，誘使更多的人上當。

由於第一批投資的人有獲得實際的回報，在短短的時間內吸引了數萬名投資者，資金流動不足的情況下，這場騙局最終注定是一個會被戳破的泡沫，最底層的大多數人，往往一腳踩入這個無法逃開的陷阱而不自知。

在台灣這稱為「老鼠會」，是非法集資、吸金的行為。利用人性心理的弱點，冒著道德風險，創造一套讓人信以為真的獲利模式，最終都是以倒閉收場，同時還有數以萬計的人血本無歸。

台灣版龐氏騙局——「老人互助協會」受害者欲哭無淚

《公視》曾報導，以喪葬互助為名義，每個月繳2100元會費，如果4年後死亡領回8萬利息及本金，比放銀行還划算，但這2年來會員過世後，協會卻說要再等2年後才能領到錢，引發會員不滿。

《自由時報》指出，2016年陸續爆出，阿公阿嬤繳了18年互助金，金額合計近40萬元，阿公過世只拿回16萬5千元。各地協會運作各不相同，以草屯鎮老人會為例，則要繳20年才能全額領回，且要扣12%的服務費，有洪姓會員表示，老人會平日以會員聯誼活動為多，若能增加老人急難或貧困救助，應該對老人更有助益

協會理事長兩手一攤，表示沒有新會員加入，老會員陸續死亡，入不敷出，只能延遲給付。但面對會員疑問，3200位會員每個月有600多萬的收入，這數字怎麼算都不合理，質疑錢的流向不明。

關鍵評論網訪談苗栗受害者則表示，一開始先從周遭的親朋好友得知，因為長輩往生獲得一大筆錢，繳了幾十萬，結果拿回來好幾百萬。這樣鉅額數目，讓許多朋友紛紛簽下互助單。一直到了2017年，才接獲協會通知，要從月繳2500元調整到3000元，否則之前繳的百萬元都拿不回來。

他表示打遍所有的政府單位，都沒有得到任何有幫助的回應，有朋友想要組織抗議。「但我哪有辦法，平常要上班，根本沒有時間處理，什麼法條什麼規章，我也一概不懂，政府都不能想辦法監管這種歪風嗎？」受害者嘆了大大的一口氣。

苗栗受害者指出：「承辦人員（協會）也是自己朋友，如今本地（苗栗）的會員都打來罵騙子，或者持棍棒到住處圍堵，要他還錢，害得躲在山裡好幾個月，精神壓力很大還曾說出想自殺」。受害者搖了搖頭，他朋友也是受害者，自己繳的錢也都沒了，現在夾在中間裡外不是人。

《天下雜誌》遍訪查帳會計師、律師、地方政府、往生互助會負責人，幾乎所有人都說，彰化只是全台往生互助會具體而微的縮影，一場類基層金融風波正在成形。

律師林瓊嘉指出，「法律見解上認為他，沒有違反保險法，沒有違反銀行法，風險比一般的互助會，風險高出太多。」這起老人互助會的糾紛，由於會員意見分歧，尚未進入司法程序。律師提醒，隨著台灣社會老化，這類的老人互助會風險太高，民眾加入要十分審慎。

互助會帳務的會計吳正德2019年度查核了17家有登記的往生互助會，一年金流40億元。熟悉這類業務的人告訴吳正德，這只是實際金流的十分之一，換言之，全台往生互助會可能有400億規模。

據統計老人互助會，以中部為大本營，遍布彰化、南投、雲林、苗栗。受影響人數難以估計。

上當會員大多年長不懂協會具體運作，更不清楚什麼是「金融騙局」，雖然稱協會總稱為「互助」，但早已喪失其意義。目前受害者與協會官司持續，但在各縣市仍層出不窮相關的互助詐騙事件，民眾投入資金時應要審慎思考，才不會把一生積蓄都賠光。

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核稿編輯：翁世航