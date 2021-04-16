「感謝讓我回家」流亡台灣的星國社運人士，成功募得給總理李顯龍的賠償金

在4月16日上午，定居台灣多年的新加坡社運人士鄞義林（Roy Ngerng）在臉書宣布，他的群眾募資已達標，共獲得新幣14萬4389.14元（約新台幣307萬），而這筆錢是給新加坡總理李顯龍的賠償金。

時間回到2014年，當時還是新加坡政府職員的鄞義林，因撰文批評新加坡的公積金政策（CPF）有許多管理問題，以及後來寫了一篇名為〈你的公積金去了哪兒？城市豐收教會審訊的啟示〉的文章，而讓鄞義林身陷官司，新加坡政府指控他，涉嫌影射新加坡政府投資公司（GIC）主席李顯龍挪用公基金款項。

儘管後來鄞義林應李顯龍的律師信要求撤下文章，以及做出了道歉和賠償新幣5000元（約新台幣10.6萬），但李顯龍還是繼續對他控告毀謗。

《Vice》報導， 鄞義林因為曾在法庭上與親自出庭的李顯龍對簿公堂，因此鄞義林向《Vice》形容這是「他的歷史上驕傲的一刻」。最終鄞義林在2016年被判決，必須支付李顯龍誹謗罪損害賠償費用新幣15萬元（約新台幣318萬5709元），而無法償還此龐大賠款的鄞義林，選擇逃離新加坡。

鄞義林之所以發起募款，是因為受到新加坡部落客、反對黨人民之聲黨（Peoples Voice Party）黨員梁實軒（Leong Sze Hian）的啟發。

3月24日，梁實軒因被法院判處誹謗新加坡總理李顯龍，需支付新幣13萬3000元（約新台幣282萬4662元）損害賠償金，因此在網路上發起募款行動，結果最終獲得超過2000人的贊助，成功募得罰款全額。

《南華早報》報導，梁實軒的律師林鼎在臉書上頻頻貼文請求捐款，他寫下「嶄新的新加坡人將要誕生，每個市民都有信心在對抗那些壓抑他們言論自由的人時，身邊同伴會是彼此的護盾和堡壘。」

2020年10月，梁思賢（右）與其律師林鼎（左）將進入高等法院接受誹謗罪審理｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

受到梁實軒的鼓舞，鄞義林在4月7日發起募款行動。鄞義林的賠償金總額為新幣15萬元，由於此前他已還了新幣6000元（約新台幣13萬元），因此募款目標為新幣14萬（約新台幣306萬），最終在16日上午募得了14萬4389.14元（約新台幣307萬），已超過目標所需的金額。

鄞義林在臉書指出，距離被李顯龍提告已過了7年，而群眾給他的支持，讓他感到了被平反。鄞義林表示，自從新加坡的上屆大選以來，新加坡人已意識到可推動另一種社會的可能性，人民是有能力去改變社會的。而在一周以前，他仍處於不知道何時才能回國的惶恐之中，因此鄞義林感謝支持者讓他回家，有了可能性。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：羅元祺